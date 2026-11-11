Nytt jättelager ska locka centralbankerna – rymmer 500 ton guld

Satsningen ska göra Singapore till ett attraktivare alternativ för institutioner som vill förvara och handla med ädelmetallen under de asiatiska handelstimmarna, rapporterar CNBC.

Utmanar London och Hongkong

Konkurrensen om den fysiska guldhandeln är redan hård. London är ett av världens viktigaste centrum för handel och förvaring av ädelmetaller.

Även Hongkong satsar stort på att ta en större del av marknaden och planerar att öka sin lagringskapacitet till över 2 000 ton fram till 2030.

Singapores nya statliga valv motsvarar en fjärdedel av Hongkongs planerade kapacitet. Utöver det finns redan kommersiella guldlager i Singapore med en sammanlagd kapacitet på över 2 000 ton, rapporterar Singapores ledande dagstidning The Straits Times.

Singapores vice premiärminister och centralbankschef Gan Kim Yong betonar att ambitionen är att erbjuda ett alternativ till de etablerade guldcentrumen.

”Med den växande efterfrågan på guld som reservtillgång söker centralbankerna fler alternativ för att stärka motståndskraften i sina guldreserver”, säger han enligt Reuters.