Singapore trappar upp kampen om världens guldhandel. Med ett nytt valv för 500 ton guld och stöd från några av världens största banker vill finanscentrumet locka centralbanker och utmana London och Hongkong.
Nytt jättelager ska locka centralbankerna – rymmer 500 ton guld
Singapore tar ett nytt steg mot att bli en av världens viktigaste handelsplatser för fysiskt guld.
Den 10 november lanserade landets centralbank Monetary Authority of Singapore (MAS) en ny förvaringstjänst för utländska centralbanker, internationella finansinstitut och statliga aktörer. Guldreserverna ska förvaras i landets nationella valutareservvalv som har kapacitet för upp till 500 ton guld.
Satsningen ska göra Singapore till ett attraktivare alternativ för institutioner som vill förvara och handla med ädelmetallen under de asiatiska handelstimmarna, rapporterar CNBC.
Utmanar London och Hongkong
Konkurrensen om den fysiska guldhandeln är redan hård. London är ett av världens viktigaste centrum för handel och förvaring av ädelmetaller.
Även Hongkong satsar stort på att ta en större del av marknaden och planerar att öka sin lagringskapacitet till över 2 000 ton fram till 2030.
Singapores nya statliga valv motsvarar en fjärdedel av Hongkongs planerade kapacitet. Utöver det finns redan kommersiella guldlager i Singapore med en sammanlagd kapacitet på över 2 000 ton, rapporterar Singapores ledande dagstidning The Straits Times.
Singapores vice premiärminister och centralbankschef Gan Kim Yong betonar att ambitionen är att erbjuda ett alternativ till de etablerade guldcentrumen.
”Med den växande efterfrågan på guld som reservtillgång söker centralbankerna fler alternativ för att stärka motståndskraften i sina guldreserver”, säger han enligt Reuters.
JPMorgan och Deutsche Bank deltar
För att locka mer handel bygger Singapore även ut infrastrukturen runt själva guldförvaringen.
Singapore Exchange samarbetar med sex banker kring ett nytt system för clearing av OTC-handel med guld. Bland deltagarna finns JPMorgan, Deutsche Bank, DBS, ICBC Standard Bank, OCBC och UOB.
Systemet ska göra det enklare att genomföra och avveckla affärer med fysiskt guld. Livehandel väntas starta under första kvartalet 2027.
Singapore inför också utökade skatteundantag för vissa grossisttjänster inom guldmarknaden. Det gäller bland annat förvaring, raffinering och förmedling av handel.
Förändringarna väntas träda i kraft i april 2027, enligt MAS.
Centralbankernas guldrush lockar
Bakom satsningen finns en växande efterfrågan på guld som reservtillgång, enligt World Gold Councils rapport Central Bank Gold Reserves Survey 2026.
Centralbanker och institutionella investerare söker fler alternativ för att förvara sina innehav och sprida riskerna.
Enligt Gan Kim Yong har utländska centralbanker redan visat intresse för den nya förvaringstjänsten. Han har dock inte offentliggjort vilka institutioner det gäller.
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