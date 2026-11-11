Astra Zeneca stärker sin vaccinverksamhet genom köpet av amerikanska Omniose. Förvärvet ger tillgång till en ny teknik för att utveckla bakterievacciner, men det är fortfarande långt till färdiga produkter och kommersiella intäkter.
Astra Zenecas nya vaccinköp kan bli en fullträff – men risken är hög
Läkemedelsjätten Astra Zeneca har förvärvat det amerikanska bioteknikbolaget Omniose efter tre års exklusivt forskningssamarbete, enligt ett pressmeddelande från Omniose.
Bolaget blir ett helägt dotterbolag inom Astra Zenecas verksamhet för infektionssjukdomar.
Köpet tillför en teknikplattform för så kallad biokonjugering, som kan förenkla utvecklingen och tillverkningen av konjugatvacciner mot allvarliga bakterieinfektioner.
Enligt Astra Zenecas forskningschef för infektionssjukdomar, Benjamin Moutier, ger tekniken bolaget nya möjligheter att utveckla vacciner mot allvarliga bakterieinfektioner.
”Omnios biokonjugeringsplattform representerar ett annorlunda angreppssätt för att utveckla konjugatvacciner”, säger han enligt Reuters.
Köpeskillingen har inte offentliggjorts.
Tekniken kan bli en konkurrensfördel
Konjugatvacciner bygger på att bakteriernas sockermolekyler, så kallade polysackarider, kopplas till bärarproteiner. Kombinationen gör att immunförsvaret lättare kan känna igen bakterierna och skapa ett skyddande immunsvar. Det framgår av en vetenskaplig genomgång publicerad i den vetenskapliga tidskriften npj Vaccines.
Traditionellt sker kopplingen genom flera kemiska steg där komponenterna först renas fram och sedan sammanfogas. Omnioses teknik gör det i stället möjligt att producera sockermolekylerna och bärarproteinet i samma bakteriecell och låta ett enzym koppla samman dem, enligt bolagets egen teknikbeskrivning.
Det kan förenkla tillverkningen och ge större kontroll över vaccinets molekylära struktur.
En vetenskaplig studie publicerad i Microbial Cell Factories beskriver hur den traditionella tillverkningsprocessen kräver flera separata produktions- och reningssteg.
Enligt branschsajten Fierce Biotech har tekniken bland annat testats mot bakterien Klebsiella pneumoniae. Bolaget har rapporterat om varaktiga immunsvar i möss.
Det är dock här den stora osäkerheten kommer in.
Lång väg till intäkter
Omniose är ett prekliniskt bioteknikbolag. Det betyder att utvecklingen ännu inte har nått kliniska studier på människor. Innan tekniken kan resultera i godkända vacciner krävs ytterligare forskning, kliniska prövningar och myndighetsgodkännanden.
Det finns också exempel på hur svårt det kan vara att lyckas inom området. Sanofi avbröt 2025 utvecklingen av ett konjugatvaccin efter att en interimsanalys av fas 3-data visat otillräcklig effekt, enligt Fierce Biotech.
För Astra Zeneca är förvärvet en långsiktig satsning snarare än ett omedelbart tillskott till försäljningen.
Bolaget har omkring 180 projekt i sin forskningsportfölj. Av dessa befinner sig 116 i fas 2 eller fas 3, enligt den senaste redovisningen av läkemedelspipelinen.
Omniose kommer alltså in betydligt tidigare i utvecklingskedjan.