I övermorgon är det fredagen den 13:e igen, Dagens som fick sitt rykte som otursdag genom en Wall Street-roman 1907, och 1989 rasade börsen just den dagen. Inför årets tredje fredag den 13:e visar Folksams statistik att bolagets kunder anmäler färre skador den dagen än andra fredagar.
Fredag den 13:e startade på Wall Street - så påverkar det börsen och näringslivet idag
På fredagen den 13:e får Folksam in närmare 12 procent färre drulleskador, som en tappad mobil, än på andra fredagar.
Försäkringsbolaget har gått igenom cirka tre miljoner skador inom allrisk-, bil- och personförsäkring under tio år, skriver Bilweb. Personskadorna blir 6 procent färre den dagen och skadorna på personbilar cirka 4 procent färre.
”Den gamla skrönan om fredag den trettonde, att det skulle vara en riktig otursdag, det kan vi nog lägga bakom oss”, säger Erika Olsson, skadeförebyggare på Folksam.
Hon tror att förklaringen till att skadorna blir färre hemma och på vägarna finns hos de försäkrade själva. ”Vi tenderar att vara lite extra försiktiga fredag den trettonde, så att vi snarare undviker eller förebygger skador mer än att råka ut för dem extra mycket”, säger hon.
På jobbet syns ingen skillnad åt något håll. Afa Försäkring har gått igenom 855 000 godkända arbetsolycksfall under de senaste 20 åren.
”När vi jämför fredagar som inträffar den 13:e i månaden med en genomsnittlig fredag, så ser vi inga indikationer på att det skulle innebära någon ökad skaderisk att gå till jobbet just denna mytomspunna dag”, säger Elin Henriksson, analytiker och statistiker på Afa Försäkring.
Fredagen och talet 13 räknades som otur var för sig
Att dagen ändå räknas som otursdag har rötter i berättelser som är århundraden äldre än romanen. Folkloristen Trevor Blank, biträdande lektor i engelska vid Jefferson Community College i delstaten New York, har för radiokanalen North Country Public Radio gått igenom hur vidskepelsen vuxit fram.
Talet 13 fick enligt honom sitt dåliga rykte ur den kristna berättelsen om den sista måltiden, där Judas brukar räknas som den trettonde vid bordet, och ur den nordiska myten om Loke, som kom objuden till gudarnas middag och blev den trettonde gästen.
Fredagar räknades redan som otursdagar eftersom Jesus enligt traditionen korsfästes på en fredag, och den föreställningen påverkade affärslivet långt innan dagen kopplades till den 13:e. ”Många ville inte göra fastighetsaffärer eller fatta stora beslut på fredagar”, säger Trevor Blank.
Romanen visar enligt honom att dagen redan hade dåligt rykte på Wall Street när Thomas W. Lawsons Friday, the Thirteenth kom ut 1907, och enligt Las Vegas Sun var det boken som spred vidskepelsen i USA.
I den väljer mäklaren Bob Brownley medvetet fredagen den 13:e för att få Wall Street att rasa. ”Man trodde att det var särskilt riskabelt att göra affärer på fredagar och extra riskabelt på fredagen den 13:e, och det tas upp i boken”, säger han.
Den 13 november blir den 206:e fredagen den 13:e sedan romanen kom ut.
Raset 1989 blev det enda stora
82 år efter romanen fick Wall Street en verklig fredag den 13:e. Den 13 oktober 1989 föll S&P 500 med 6,12 procent sedan köparna misslyckats med att få ihop finansieringen av det planerade köpet av United Airlines moderbolag UAL för 6,75 miljarder dollar.
Den spruckna affären väckte genast frågor om andra lånefinansierade uppköp och om skräpobligationerna som finansierade dem, och säljvågen spred sig över hela marknaden på några minuter, enligt en genomgång av analysföretaget Finexus Research. Inom en vecka hade börsen tagit igen det mesta.
Nasdaq Composite, som till skillnad från S&P 500 finns som öppen dagsdata från 1971 hos centralbanken i St. Louis, föll 3,09 procent samma dag.
Av indexets 92 fredagar den 13:e sedan 1971 är det det största fallet, men det är ändå bara den 238:e sämsta av 14 059 handelsdagar. Index steg på 55 av de 92 fredagarna, och i snitt rörde det sig 0,26 procent upp mot 0,08 procent på andra fredagar.
De två största rörelserna gick uppåt, med 9,35 procent den 13 mars 2020, dagen efter pandemins värsta börsdag, och 7,87 procent den 13 oktober 2000.
Årets två tidigare fredagar den 13:e blev vanliga börsdagar. Den 13 februari, när AI-oron spred sig, steg S&P 500 med mindre än 0,1 procent enligt nyhetsbyrån AP, och den 13 mars, mitt under USA:s och Israels krig mot Iran och med Brentoljan på 102 dollar fatet, föll S&P 500 med 0,61 procent enligt nyhetsbyrån Xinhua.
Fredagar den 13:e som gått till historien
|Datum
|Händelse
|Vad som hände
|13 oktober 1307
|Tempelriddarna grips
|Filip IV lät gripa ordens medlemmar, en händelse som ofta lyfts fram som ett av ursprungen till myten enligt North Country Public Radio
|1907
|Romanen Friday, the Thirteenth
|Thomas W. Lawsons roman om en mäklare som vill få Wall Street att rasa spred vidskepelsen i USA
|13 maj 1927
|Svarta fredagen i Berlin
|Börsen i Berlin rasade när spekulation i amerikanska aktier och valutor sprack (bpb)
|13 januari 1939
|Black Friday-bränderna i Australien
|Bränderna i Victoria dödade 71 människor och förstörde över 5 000 byggnader (SVT)
|13 juni 1952
|Svenska DC-3:an skjuts ned
|Ett sovjetiskt jaktplan sköt ned det svenska signalspaningsplanet över Östersjön, och de åtta i besättningen omkom (Försvarsmakten)
|13 augusti 1971
|Nixons möte på Camp David
|Mötet ledde till att dollarns koppling till guldet bröts två dagar senare (IMF)
|13 oktober 1972
|Flygolyckan i Anderna
|Ett plan med ett uruguayanskt rugbylag störtade i Anderna (SVT)
|13 oktober 1989
|Miniraset på Wall Street
|S&P 500 föll 6,12 procent och Nasdaq 3,09 procent när UAL-affären sprack
|13 oktober 2000
|Nasdaq rusar
|Nasdaq steg 7,9 procent dagen efter årets lägsta stängning (AP)
|13 december 2002
|Nasdaq faller
|Nasdaq föll 2,65 procent när investerarna tvivlade på höstens återhämtning (AP)
|13 januari 2012
|Frankrike förlorar AAA
|S&P sänkte Frankrike till AA+ och åtta andra euroländer samma kväll (NPR)
|13 januari 2012
|Costa Concordia går på grund
|32 människor omkom (Soap Central), och ägaren Carnival föll 16 procent i London när handeln öppnade efter helgen (Wealth at Work)
|13 november 2015
|Terrorattackerna i Paris
|130 människor dödades (SVT), och samma dag rapporterade IEA rekordstora oljelager på 3 miljarder fat (World Oil)
|13 december 2019
|Pundet rusar
|Pundet steg 2,2 procent efter de konservativas valseger (Al Jazeera)
|13 mars 2020
|Riksbankens krispaket
|Riksbanken beslutade att låna ut upp till 500 miljarder kronor till företag via bankerna (Riksbanken), OMXS30 var upp 6,5 procent vid lunch (Placera) och Dow Jones steg 9,4 procent (PBS)
|13 maj 2022
|Kryptovalutan Luna kollapsar
|Binance avnoterade Luna, som hade fallit nästan 100 procent från toppen på 119 dollar (Business Today)
|13 oktober 2023
|Israels markoffensiv i Gaza
|Oljan steg nästan 6 procent (Reuters via EnergyNow), och OMXS30 föll nästan 1 procent efter oväntat höga inflationssiffror (Aktiespararna)
|13 juni 2025
|Israel anfaller Iran
|Oljan steg 7 procent och Dow Jones föll 750 punkter (NPR), och i Stockholm föll OMXS30 med 0,9 procent medan IPC steg 9,2 procent (Privata Affärer)
|13 februari 2026
|Lugn börsdag mitt i AI-oron
|S&P 500 steg mindre än 0,1 procent
|13 mars 2026
|Börsdag under Irankriget
|OMXS30 föll 1,45 procent och Brentoljan stod i 102 dollar (Placera)