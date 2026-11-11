Fredag den 13:e startade på Wall Street - så påverkar det börsen och näringslivet idag

”Den gamla skrönan om fredag den trettonde, att det skulle vara en riktig otursdag, det kan vi nog lägga bakom oss”, säger Erika Olsson, skadeförebyggare på Folksam.

Hon tror att förklaringen till att skadorna blir färre hemma och på vägarna finns hos de försäkrade själva. ”Vi tenderar att vara lite extra försiktiga fredag den trettonde, så att vi snarare undviker eller förebygger skador mer än att råka ut för dem extra mycket”, säger hon.

På jobbet syns ingen skillnad åt något håll. Afa Försäkring har gått igenom 855 000 godkända arbetsolycksfall under de senaste 20 åren.

”När vi jämför fredagar som inträffar den 13:e i månaden med en genomsnittlig fredag, så ser vi inga indikationer på att det skulle innebära någon ökad skaderisk att gå till jobbet just denna mytomspunna dag”, säger Elin Henriksson, analytiker och statistiker på Afa Försäkring.

Fredagen och talet 13 räknades som otur var för sig

Att dagen ändå räknas som otursdag har rötter i berättelser som är århundraden äldre än romanen. Folkloristen Trevor Blank, biträdande lektor i engelska vid Jefferson Community College i delstaten New York, har för radiokanalen North Country Public Radio gått igenom hur vidskepelsen vuxit fram.

Talet 13 fick enligt honom sitt dåliga rykte ur den kristna berättelsen om den sista måltiden, där Judas brukar räknas som den trettonde vid bordet, och ur den nordiska myten om Loke, som kom objuden till gudarnas middag och blev den trettonde gästen.

Fredagar räknades redan som otursdagar eftersom Jesus enligt traditionen korsfästes på en fredag, och den föreställningen påverkade affärslivet långt innan dagen kopplades till den 13:e. ”Många ville inte göra fastighetsaffärer eller fatta stora beslut på fredagar”, säger Trevor Blank.

Romanen visar enligt honom att dagen redan hade dåligt rykte på Wall Street när Thomas W. Lawsons Friday, the Thirteenth kom ut 1907, och enligt Las Vegas Sun var det boken som spred vidskepelsen i USA.

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I den väljer mäklaren Bob Brownley medvetet fredagen den 13:e för att få Wall Street att rasa. ”Man trodde att det var särskilt riskabelt att göra affärer på fredagar och extra riskabelt på fredagen den 13:e, och det tas upp i boken”, säger han.

Den 13 november blir den 206:e fredagen den 13:e sedan romanen kom ut.