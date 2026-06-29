Efter 34 sjukdomslarm tvingades SSAB pausa arbetet med sitt nya stålverk. Nu tvingas man till ett nytt stopp i Luleå.
Nytt larm: SSAB tvingas stoppa i Luleå – igen
Det var i höstas första spadtaget togs till SSAB:s (börskurs SSAB) nya stålverk i Luleå. Därmed var 50-miljardersprojektet i gång, en av de största investeringarna i svensk industri någonsin.
”Vi kan med viss stolthet säga att det kommer att ha högst automationsgrad, vara mest digitaliserat och också ha det lägsta koldioxidavtrycket av alla världens stålverk”, sade SSAB:s tekniske chef Carl Orrling då.
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Allt fler drabbade
Men under vintern och början av 2026 drabbades allt fler arbetare på bygget av irriterade luftvägar och kraftig huvudvärk, vid sidan av näsblödningar och kräkningar.
19 februari i år informerades SSAB om det första sjukdomsfallet och totalt sker 34 hälsoincidenter under inledningen av året, där minst ett 20-tal arbetare drabbas.
3 april tvingas SSAB att pausa allt arbete på byggarbetsplatsen. 26 maj redovisade SSAB sin analys av sjukdomsfallen och dagen därpå återupptogs bygget.
Nu kommer beskedet att SSAB återigen tvingas pausa arbetet på det nya stålverket.
”Har återigen pausat”
”SSAB har återigen pausat arbetet på byggarbetsplatsen för det nya stålverket i Luleå efter att personburna gasvarnare har givit utslag för låga halter av vätecyanid”, skriver företaget.
”Halterna har inte överstigit gällande gränsvärden och bedöms inte innebära någon risk för personal på platsen. Inga arbeten kommer att återupptas innan situationen är utredd och bedömd som säker”, är beskedet.
SSAB:s Carl Orrling konstaterar att säkerheten för anställda och entreprenörer är bolagets högsta prioritet.
”De personliga gasdetektorerna har registrerat låga halter av vätecyanid. Utslagen ligger under de yrkeshygieniska gränsvärdena och ingen som arbetat på platsen har blivit sjuk. Vi kommer nu att ytterligare utöka vårt mätprogram”, säger Orrling.
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Ska utöka mätningarna
Efter det första stoppet – från 3 april till slutet av maj – kom SSAB fram till att symtomen orakats av ”damm i kombination med luftvägsvirus och väderförhållanden.”
Det man ska göra nu är att, tillsammans med externs experter, undersöka hur befintligt mätprogram kan utökas ”samt genomföra ytterligare analyser för att utreda den nya informationen.”
Pausen omfattar de områden där utslag i gasvarnare registrerats samt angränsande områden där markarbeten genoförs, specificerar företaget.