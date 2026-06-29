Nytt larm: SSAB tvingas stoppa i Luleå – igen

”Vi kan med viss stolthet säga att det kommer att ha högst automationsgrad, vara mest digitaliserat och också ha det lägsta koldioxidavtrycket av alla världens stålverk”, sade SSAB:s tekniske chef Carl Orrling då.

Nu är 50-miljardersprojektet i gång. Dagens PS

Allt fler drabbade

Men under vintern och början av 2026 drabbades allt fler arbetare på bygget av irriterade luftvägar och kraftig huvudvärk, vid sidan av näsblödningar och kräkningar.

19 februari i år informerades SSAB om det första sjukdomsfallet och totalt sker 34 hälsoincidenter under inledningen av året, där minst ett 20-tal arbetare drabbas.

3 april tvingas SSAB att pausa allt arbete på byggarbetsplatsen. 26 maj redovisade SSAB sin analys av sjukdomsfallen och dagen därpå återupptogs bygget.

Nu kommer beskedet att SSAB återigen tvingas pausa arbetet på det nya stålverket.

SSAB på väg mot tyskt storavtal. Dagens PS