Vid stängning på fredagen hade tekniktunga Nasdaqs kompositindex fallit 5,3 procent. Fallet tilltog sedan USA:s president Donald Trump sagt att amerikanska bolag som bygger stora datacenter utomlands ska straffas hårt med en ”enorm skatt”.

Chiptillverkare som Nvidia, AMD och Broadcom rasade tvåsiffrigt. Nyligen börsintroducerade AI-jätten Anthropic föll 9 procent.

”Det är minst sagt stora rörelser”, skriver Elin Benjaminsson i ett mejl.

De återkommande AI-rasen brukar förklaras med oro för att bolagen är för högt värderade och har stor skuldsättning. Trots starka kvartalsrapporter från techbolagen har nervositeten ökat på marknaden under de senaste veckorna.

”Sedan kom mellanårsvalet och rädslan för att AI-utbyggnaden inte kommer fortsätta som planerat då demokraterna är betydligt mer skeptiskt inställda till det hela. Sedan kom otrohetsskandalen med Jensen Huang och alla dess följdverkningar”, skriver Benjaminsson.

Vissa bedömare beskriver det som en sektorrotation, där pengar flyttas från den överviktade techsektorn och in i exempelvis hälsovård och dagligvaror.

”Jag tror även faktumet att vi nu sett många nedgångsdagar i rad och att börsen inte ’studsar upp’ som den annars kan göra när det varit kraftiga rörelser nedåt bidrar till att göra fler mer nervösa. För ingen vet hur länge detta kommer pågå eller vad som ska vända humöret”, skriver Benjaminsson.