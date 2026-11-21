Fristen går ut den 4 december

Stora börsbolag har 40 dagar på sig efter kvartalets slut, enligt amerikanska regler. Nvidias kvartal slutade den 25 oktober, skriver bolaget, så den ordinarie fristen går ut den 4 december.

Missas fristen kan Nasdaq efter en plan från bolaget ge upp till 180 dagar från förfallodagen, enligt advokatbyrån Cooley.

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Avanzakunder köpte på raset

Den 12 november, när Huang fick lämna posten, var Nvidia den mest nettoköpta aktien hos Avanza, enligt EFN. Elin Benjaminsson, börsstrateg på Avanza, sa till tidningen samma dag:

Nvidia har ju utgjort omkring 6 procent av globala indexfonder, vilket är ett mycket populärt tillgångsslag som alla vet.

Aktien stängde på 173,73 dollar den 11 november, skrev Dagens PS, och på 125,53 dollar den 20 november, enligt Yahoo Finance. Det är ett fall på 27,7 procent under en period som omfattar både vd-bytet och uppgifterna om SEC. I kronor har aktien gått från 1 725 till 1 281 kronor.

Eftersom dollarn stärkts mot kronan är fallet 25,7 procent för en svensk ägare, och med vikten före raset drog Nvidia ensamt ned en global indexfond med omkring 1,5 procent i kronor.

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