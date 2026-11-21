Nvidia dröjer med den fullständiga kvartalsrapporten till börstillsynen SEC, som uppges granska bolagets redovisning. För en svensk ägare har aktien tappat över fjärdedel av värdet i kronor på nio dagar.
SEC utreder Nvidia: Rapporten blir sen och aktien ned 28 procent
Reuters rapporterade den 20 november att SEC:s utredare granskar Nvidias redovisning, med hänvisning till källor med insyn. En utredning är dock inget bevis för fel, påpekar nyhetsbyrån.
Nvidia har meddelat att den fullständiga rapporten kommer under de kommande veckorna i stället för samma kväll som vanligt. Bolaget hänvisar till en pågående utredning i ett oberoende styrelseutskott, skriver Yahoo Finance.
Strateg inväntar granskning av finansieringsaffärerna
Granskningen kommer efter ett kursras som började när Jensen Huang tvingades lämna bolaget som vd den 12 november, rapporterade Dagens PS. Finansminister Scott Bessent sa den 17 november:
Jag tycker att vi behöver svar inom de närmaste tio dagarna från styrelsen och från de externa juristerna.
Nvidia har stött AI-företag och molnleverantörer, skriver Reuters. Ted Mortonson, teknikstrateg på Baird, sa den 19 november, i Yahoo Finances direktsändning:
Varenda affär som Nvidia har gjort inom cirkulär finansiering kommer att läggas under lupp.
Fristen går ut den 4 december
Stora börsbolag har 40 dagar på sig efter kvartalets slut, enligt amerikanska regler. Nvidias kvartal slutade den 25 oktober, skriver bolaget, så den ordinarie fristen går ut den 4 december.
Missas fristen kan Nasdaq efter en plan från bolaget ge upp till 180 dagar från förfallodagen, enligt advokatbyrån Cooley.
Avanzakunder köpte på raset
Den 12 november, när Huang fick lämna posten, var Nvidia den mest nettoköpta aktien hos Avanza, enligt EFN. Elin Benjaminsson, börsstrateg på Avanza, sa till tidningen samma dag:
Nvidia har ju utgjort omkring 6 procent av globala indexfonder, vilket är ett mycket populärt tillgångsslag som alla vet.
Aktien stängde på 173,73 dollar den 11 november, skrev Dagens PS, och på 125,53 dollar den 20 november, enligt Yahoo Finance. Det är ett fall på 27,7 procent under en period som omfattar både vd-bytet och uppgifterna om SEC. I kronor har aktien gått från 1 725 till 1 281 kronor.
Eftersom dollarn stärkts mot kronan är fallet 25,7 procent för en svensk ägare, och med vikten före raset drog Nvidia ensamt ned en global indexfond med omkring 1,5 procent i kronor.
Läs även: Musk vill sätta pyttesmå antenner på ditt tak från 2027
Läs även: Så sänkte finska hushåll elförbrukningen med 40 procent