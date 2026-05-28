Aktieanalys: Nya börsraket planerar 700 uppköp – köpläge?

Kända namn på ägarlistan

Bland investerarna syns EQT-partnern Caspar Callerström, H&M-ordföranden Karl-Johan Persson och Evolutions grundare via Österbahr Ventures. Det signalerar trovärdighet, men är också en påminnelse om att förväntningarna är höga från dag ett.

PS analys

Här är det värt att stanna upp. Nordtech redovisar ett justerat ebita-resultat. Ordet ”justerat” bär alltid på en fråga: justerat för vad, och hur ofta?

ANNONS

I förvärvsintensiva bolag är det vanligt att engångskostnader för köp, integrationer och strukturomvandlingar återkommer kvartal efter kvartal. När de dyker upp tillräckligt regelbundet slutar de vara engångsposter och börjar likna rörelsekostnader. Det påverkar hur man bör läsa lönsamhetssiffrorna.

Den organiska tillväxten på 9 procent är gedigen, men inte uppseendeväckande i en bransch där många nischade mjukvarubolag växer i dubbla siffror enbart genom prisökningar och kundlojalitet. Frågan är hur mycket av den tillväxten som är strukturell och hur mycket som är konjunkturkänslig.

Nyemissionen på 400 miljoner kronor tillför kapital, men späder samtidigt ut befintliga ägare. Hur stor utspädning det innebär beror på värderingen, som bolaget ännu inte har kommunicerat.

Det är ett klassiskt IPO-knep: Skapa intresse innan priset sätts. För den som funderar på att teckna innebär det att man i praktiken köper utan att känna till värderingsgrunden.

Vad historien säger om svenska serieförvärvare

Affärsmodellen är bevisad. Lagercrantz, Addtech och Indutrade har under decennier visat att förvärv av nischade industribolag, skötta med stram kapitaldisciplin, skapar enormt aktieägarvärde. De bolagen byggde dock sina positioner under lång tid och handlas i dag till multiplar som återspeglar ett decennium av bevisat kassaflöde.

Nordtech är fem år gammalt. Det betyder inte att de inte kan lyckas, utan snarare att man inte bör sätta likamedtecken mellan modellen och det historiska resultatet hos de mogna jättarna.

En pipeline med 700 identifierade bolag är imponerande på ytan. Samtidigt är det just i expansionsfasen, när ambitionen är som störst och börsen kräver leverans, som förvärvsmaskinerna historiskt har gjort sina sämsta affärer.

Riskerna som sällan nämns i prospektet

ANNONS

Nordtech förvärvar mjukvarubolag riktade mot underhåll av infrastruktur, utbildning och hälsovård. Det låter defensivt och stabilt, och det är det delvis, men det är också sektorer med betydande offentlig exponering.

Det innebär att budgetnedskärningar, upphandlingsförändringar och politiska prioriteringar kan slå mot kundbasen på sätt som är svåra att förutse.

Åtta anställda på huvudkontoret, enligt Di, för ett bolag med 23 portföljbolag och ambitioner om 700 förvärv till, är dessutom en smal organisation. Det kan tolkas som effektivitet och decentralisering, vilket är modellens styrka.

Det kan också tolkas som att due diligence och portföljövervakning vilar tungt på portföljbolagen själva, med begränsad central kontroll.

Sammanfattningsvis har Nordtech rätt modell, rätt ägare och rätt timing för en notering i ett klimat där investerare söker stabila kassaflöden framför tillväxtberättelser. Det som saknas är transparens kring värderingen och en längre meritlista under börsens bländande ljus.

Historiken är kortare än vad de stora jämförelseobjekten hade när de noterades. Det gör prissättningen avgörande.

Läs även: Därför kan du tvingas äga Musk i ditt pensionssparande

Läs även: Nvidias nya drag kan krossa Intel – schack matt för chipbranschen