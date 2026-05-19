SpaceX jättenotering kan tränga undan Europas IPO-marknad

Kan bli negativt för hela marknaden

Samuel Kerr, global chef för aktiekapitalmarknader på Mergermarket, beskriver noteringen som ”utomjordisk” i sin omfattning.

I en intervju med CNBC säger han att SpaceX-debuten kan komma att dominera investerarnas intresse i en sådan grad att andra planerade börsnoteringar får svårt att konkurrera om kapital.

”Det finns en möjlighet att det blir negativt för hela den globala IPO-marknaden”, säger han till CNBC.

Enligt Kerr brukar traditionella börsnoteringar sikta på att vara omkring fem gånger övertecknade inför prissättningen. För Elon Musks rymdbolag SpaceX skulle det innebära att efterfrågan behöver överstiga 75 miljarder dollar med bred marginal. Det kan i sin tur göra att andra bolag undviker att gå till marknaden samtidigt.

”Det har potential att verkligen suga ut allt syre ur rummet för alla andra”, säger han.