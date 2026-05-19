SpaceX väntade börsnotering kan bli historisk – men riskerar att suga kapital och fokus från andra bolag på väg till börsen.
SpaceX jättenotering kan tränga undan Europas IPO-marknad
Den planerade noteringen, som enligt uppgifter väntas ske den 12 juni, kan uppgå till 75 miljarder dollar och värdera SpaceX till omkring 1 750 miljarder dollar. Det skulle göra börsdebuten till en av de mest uppmärksammade kapitalmarknadshändelserna någonsin.
Kan bli negativt för hela marknaden
Samuel Kerr, global chef för aktiekapitalmarknader på Mergermarket, beskriver noteringen som ”utomjordisk” i sin omfattning.
I en intervju med CNBC säger han att SpaceX-debuten kan komma att dominera investerarnas intresse i en sådan grad att andra planerade börsnoteringar får svårt att konkurrera om kapital.
”Det finns en möjlighet att det blir negativt för hela den globala IPO-marknaden”, säger han till CNBC.
Enligt Kerr brukar traditionella börsnoteringar sikta på att vara omkring fem gånger övertecknade inför prissättningen. För Elon Musks rymdbolag SpaceX skulle det innebära att efterfrågan behöver överstiga 75 miljarder dollar med bred marginal. Det kan i sin tur göra att andra bolag undviker att gå till marknaden samtidigt.
”Det har potential att verkligen suga ut allt syre ur rummet för alla andra”, säger han.
Europa pressas av svag marknad
Effekten kan bli särskilt kännbar i Europa, där IPO-marknaden redan har haft svårt att återfå momentum. Till skillnad från den amerikanska marknaden, som enligt Kerr är ”fullständigt glödhet”, präglas den europeiska noteringsmiljön av osäkerhet, svagare riskaptit och tidigare börsdebuter som inte levt upp till förväntningarna.
Utöver konkurrensen från SpaceX tyngs marknaden av makroekonomiska faktorer som volatilitet på obligationsmarknaden, högre räntor och oro kring energipriser och leveranskostnader. Dessutom är det flera andra amerikanska mega-noteringar på gång, som OpenAI.
Kerr beskriver kombinationen som en ”negativ cocktail” för börsnoteringar.
”Globala räntehöjningar är ett stort problem för IPO-marknaden. En annan ingrediens i den negativa cocktailen är högre obligationspriser”, säger han.
”Vi förväntade oss egentligen inte ett otroligt hektiskt första halvår, men allt vi förväntade oss att se under första halvåret har nu i stort sett skjutits upp, åtminstone till andra halvåret.”
