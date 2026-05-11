Om Yardeni Researchs vd Ed Yardeni prickar rätt med sin optimistiska prognos lyfter det breda S&P 500 med 11,5 procent i år från årets vinstökning på 8 procent.
Spår magnifikt börsrally – prognosen bräcker alla
Ed Yardeni, som kan beskrivas som en börsnestor, tror att USA:s jämförelseindex når 8 250 i år, högre än den tidigare prognosen på 7 700.
Han utmärker sig därmed som den mest optimistiska prognosmakare på Wall Street.
Deutsche Bank har förutspått att börsen stiger med 8 000, Morgan Stanley har satt ribban vid 7 800, Citigroup 7 700 och JP Morgan och Goldman Sachs båda vid 7 600.
Pekar på högt ställda vinstförväntningar
Allt enligt det amerikanska affärsmagasinet Fortune som citerar Ed Yardeni:
”Vi har aldrig sett konsensusvinstförväntningarna stiga så snabbt för innevarande och kommande år som de har gjort under de senaste månaderna. Resultatet har blivit en vinstledd uppsmältning på aktiemarknaden”, skriver han i en anteckning.
Enligt marknadsveteranen kommer vinsten per aktie bland de amerikanska bolagsjättarna att bli 330 dollar. Tidigare räknade han med att vinsten per aktie hos storbolagen skulle landa på 310 dollar.
Nästa år kommer vinsten per aktie att öka ytterligare, tror han, till 375 dollar per aktie från en tidigare prognos på 350 dollar.
Höjer börsintäkterna per aktie i prognosen
Hans prognoser för S&P 500-intäkterna per aktie höjs på samma sätt med 100 dollar för både 2026 och 2027 till 2 200 dollar respektive 2 300 dollar, vilket uppges nästan matcha den nuvarande konsensusprognosen.
”Vårt viktigaste antagande är att ekonomin kommer att förbli motståndskraftig, och detsamma gäller vinsterna. Det har varit vårt mantra sedan vi började skriva om de glada 2020-talen under sommaren 2020”, säger börsveteranen.
Han utgår från att det starka 2020-talet för amerikansk ekonomi håller i sig. Chansen för det är nu 80 procent, menar han, från att tidigare ha bedömt den möjligheten till 60 procent.
Rekommenderar till köp av globala aktier
När det är härdsmälta på finansmarknaderna öppnar det för köpmöjligheter för investerare, slår han fast vidare, och räknar med att det inte kommer att resultera i en recession eller björnmarknad på börsen.
Risken för en recession är, enligt Ed Yardeni, 20 procent i en jämförelse.
Investerare gör dock klokast i, menar han, att tanka globala aktier med fokus på tillväxtmarknader och Kina, då dessa marknader erbjuder relativt billiga case, enligt experten som helt inte avfärdar risken för stagflation i världsekonomin om konflikten mellan USA och Iran eskalerar i nya stridigheter, vilket i sin tur kan leda till räntehöjningar från centralbanker och spilla över ytterligare på avkastningen på obligationer.
