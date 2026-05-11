Spår magnifikt börsrally – prognosen bräcker alla

Höjer börsintäkterna per aktie i prognosen

Hans prognoser för S&P 500-intäkterna per aktie höjs på samma sätt med 100 dollar för både 2026 och 2027 till 2 200 dollar respektive 2 300 dollar, vilket uppges nästan matcha den nuvarande konsensusprognosen.

”Vårt viktigaste antagande är att ekonomin kommer att förbli motståndskraftig, och detsamma gäller vinsterna. Det har varit vårt mantra sedan vi började skriva om de glada 2020-talen under sommaren 2020”, säger börsveteranen.

Han utgår från att det starka 2020-talet för amerikansk ekonomi håller i sig. Chansen för det är nu 80 procent, menar han, från att tidigare ha bedömt den möjligheten till 60 procent.

Rekommenderar till köp av globala aktier

När det är härdsmälta på finansmarknaderna öppnar det för köpmöjligheter för investerare, slår han fast vidare, och räknar med att det inte kommer att resultera i en recession eller björnmarknad på börsen.

Risken för en recession är, enligt Ed Yardeni, 20 procent i en jämförelse.

Investerare gör dock klokast i, menar han, att tanka globala aktier med fokus på tillväxtmarknader och Kina, då dessa marknader erbjuder relativt billiga case, enligt experten som helt inte avfärdar risken för stagflation i världsekonomin om konflikten mellan USA och Iran eskalerar i nya stridigheter, vilket i sin tur kan leda till räntehöjningar från centralbanker och spilla över ytterligare på avkastningen på obligationer.

