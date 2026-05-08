Kina ökar på sina guldreserver – för 18:e månaden i rad

Köpen sker trots den senaste tidens osäkerhet kring utvecklingen på guldmarknaden och ses som en del av en långsiktig strategi för att minska risker och stärka landets finansiella stabilitet.

260 000 uns i april

Enligt nya siffror från PBOC ökade Kinas officiella guldreserver med 260 000 uns under april. Det är den största månatliga ökningen sedan december 2024 och innebär att landets totala guldinnehav nu uppgår till 74,64 miljoner uns.

Shao Yu, ekonom vid Fudan University, beskriver centralbankens agerande som ett långsiktigt och strategiskt tillvägagångssätt snarare än kortsiktig handel. Enligt honom handlar guldköpen om att ”begränsa risker och optimera kostnader” över tid.

Han menar också att PBOC sannolikt kommer att fortsätta med en ”gradvis men konsekvent” strategi där köptakten anpassas efter marknadsläget – med lägre inköp när priserna stiger och större köp under perioder av prisnedgångar.

Ökade också valutareserverna

De fortsatta kinesiska guldköpen anses dessutom bidra till stabilitet på den globala marknaden genom att upprätthålla en stark efterfrågan och därmed minska risken för kraftiga prisfall.

Kinas valutareserver ökade också ytterligare i april och översteg 3,4 biljoner dollar. Uppgången förklaras bland annat av en svagare amerikansk dollar samt olika utvecklingar på de globala finansmarknaderna.

Läs mer: Kina hittar gigantiskt oljefält i Irak – gasar förbi Ryssland och USA

ANNONS

Läs mer: Kina tar över hamnar – väcker oro i väst