Mjukvarubolagens aktier har rasat kraftigt på börserna världen över senaste halvåret. Men nu kan det vara läge att bottenfiska några av förlorarna.
Svenska aktien han fiskar upp i AI-raset: "Tickar alla boxar"
”Man måste vara selektiv”, säger Paretos nordiska analyschef Georg Attling till Dagens PS och pekar ut en svensk aktie han tycker ser särskilt köpvärd ut.
Raset senaste halvåret
Fler av världens största mjukvarubolagens aktier som Microsoft, Oracle och tyska SAP har rasat det senaste halvåret.
Det amerikanska indexet för mjukvaruaktierna var som mest ned 30 procent sedan årsskiftet men har återhämtat sig något nu och är bara ned 20 procent.
Georg Attling, analyschef för det norska analyshuset Paretos Securities i Norden ser främst två skäl till fallet – båda är kopplade till AI.
Så hotar AI
”Det ena är att med AI så blir det betydligt mycket lättare att replikera de mjukvaruprogram som finns i marknaden i dag”, säger han i en längre intervju med Dagens PS utvecklar;
”Dels kan det göras inhouse av kunderna om det är något som är väldigt simpelt, dels kan nya uppstickare som bygger från grunden på AI replikera det som redan har funkat”.
”Den andra AI-risken är betalningsmodellen. Branschstandarden har varit ju fler användare desto mer får du betalt men med AI kommer de behöva ställa om den pris-modellen”.
Ska vara ”verksamhetskritiskt”
”Man kan inte ”strutsa” för de effekterna AI kan få och de riskerna det för mer sig. Men det är helt klart så att det finns bra köplägen på sina håll”, säger Georg Attling.
De aktier som analyschefen letar efter i raset är bolag som bidrar med något som han menar är ”verksamhetskritiskt”.
”Där det inte får gå fel i processerna och där kunderna inte vill ta en risk eftersom effekterna om det går fel är så stora”.
Aktien har halverat sin kurs sedan förra sommaren
En sådan aktie i Sverige som ”tickar alla boxar” är Lime Technologies (börskurs Lime technologies).
”Dels så är de djupt integrerade i kunderna, dels så har de en viktig produkt för bolagen”, säger Georg Attling och tillägger:
”Lime är det ett bolag som till och med skulle kunna driva marginalerna uppåt med hjälp av AI-effektivisering”.
Lime som sysslar med CRM-system har nära halverat sin aktiekurs sedan toppen i juni i fjol. Trots det har aktien studsat drygt 20 procent sedan bottennoteringen i mitten av februari.
