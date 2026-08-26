SpaceX bygger raketanläggning för 100 miljarder dollar – kan skapa 10 000 jobb

Enligt Elon Musk innebär satsningen troligen 10 000 nya jobb i Louisiana.

Tillkännagivandet gjordes av hans raket- och satellitbolag på tisdagen tillsammans med Louisianas ekonomiska utvecklingskontor.

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Fick SpaceX-aktien att studsa upp

CNBC, som rapporterar om saken, uppger att SpaceX-aktien steg med cirka 2 procent på nyheten. Aktien stängde i går på Wall Street till kursen 137,95 dollar.

Tanken med investeringen av uppskjutningsanläggningen, Starbase som den kallas, är att den ska tjäna som den huvudsakliga anläggningen för raketuppskjutningar för Starship.

Starship är SpaceX:s största raketsatsning och den byggs för att kunna återanvändas till fullo.

Elon Musk har ambitioner att massivt expandera SpaceX:s Starlink-satellitnätverk, att lansera datacenter i omloppsbana och att en dag kolonisera Mars.

Miljardären, som är världens rikaste, slog rekord i börsvärde med SpaceX, nästan 2 biljoner dollar. Hans ambitioner med SpaceX är helt beroende av framgångar med Starship.