Elon Musks SpaceX tänker bygga en uppskjutningsanläggning i delstaten Louisiana i den amerikanska södern för 100 miljarder dollar.
SpaceX bygger raketanläggning för 100 miljarder dollar – kan skapa 10 000 jobb
Enligt företaget, som i somras gick till börsen i en historisk notering, ska anläggningen ha sin bas i Vermilion Paris i Louisiana och planen är att göra tusentals uppskjutningar om året.
Enligt Elon Musk innebär satsningen troligen 10 000 nya jobb i Louisiana.
Tillkännagivandet gjordes av hans raket- och satellitbolag på tisdagen tillsammans med Louisianas ekonomiska utvecklingskontor.
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Fick SpaceX-aktien att studsa upp
CNBC, som rapporterar om saken, uppger att SpaceX-aktien steg med cirka 2 procent på nyheten. Aktien stängde i går på Wall Street till kursen 137,95 dollar.
Tanken med investeringen av uppskjutningsanläggningen, Starbase som den kallas, är att den ska tjäna som den huvudsakliga anläggningen för raketuppskjutningar för Starship.
Starship är SpaceX:s största raketsatsning och den byggs för att kunna återanvändas till fullo.
Elon Musk har ambitioner att massivt expandera SpaceX:s Starlink-satellitnätverk, att lansera datacenter i omloppsbana och att en dag kolonisera Mars.
Miljardären, som är världens rikaste, slog rekord i börsvärde med SpaceX, nästan 2 biljoner dollar. Hans ambitioner med SpaceX är helt beroende av framgångar med Starship.
Företaget: Vi ha letat efter detta i sju år
Enligt företaget har jakten på lämpliga uppskjutningsrampar pågått i sju år.
SpaceX har tidigare mött stort motstånd från lokalsamhällen, som resulterat i stämningar och böter efter miljööverträdelse. Det hände i samband med den första Starbase-anläggning i Boca Chica, Texas, som nu är känd som Starbase.
Under Starships första testflygning i april 2023 i Texas orsakade energi från raketen att SpaceX betonguppskjutningsplatta exploderade och att rymdfarkosten exploderade i luften.
”Betongbitar kastades in i en häcknings- och migrationsplats som är viktig för vissa utrotningshotade arter och en brand på cirka 1,2 hektar härjade i Boca Chica State Park Land söder om Texas uppskjutningsplatta”, minns CNBC.
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