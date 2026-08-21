AI-bjässen Anthropic räknar med att minst matcha men förhoppningvis spöa Elon Musks historiska värdering med börsintroduktionen av SpaceX.
Anthropic: Vi ska slå SpaceX:s rekordnotering
Förväntan är att Anthropic i slutet av denna månad, det vill säga om bara några dagar, offentliggör siffrorna för sin mega-IPO.
Och företaget har enligt personer med insyn i processen för avsikt att antingen mäta sig med SpaceX rekordnotering eller till och med slå den.
Just nu håller siffrorna för Anthropics nära förestående börsnotering att sammanställas.
Det här uppger Bloomberg och konstaterar att AI-branschen ritar om teknikinvesteringslandskapet.
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Anthropics värdering slog i taket
I maj tog Anthropic in 65 miljarder dollar och värderades efteråt till enorma 965 miljarder dollar.
Utvecklingen visar med tydlighet hur investerare hoppas kunna dra nytta av AI-boomen.
Inför SpaceX rekordartade börsnotering samlade Elon Musk in 75 miljarder dollar, men egentligen var siffran högre än så, 86,2 miljarder dollar, inklusive den så kallade övertilldelningsoptionen, konstaterar Bloomberg.
Anthropic lägger alltså ribban högre än så, men detaljerna innan AI-jätten på riktigt tar klivet in på börsen kan komma att ändras, enligt nyhetsbyråns källor.
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Högre värdering än rivalen OpenAI
Företaget har redan slagit OpenAI:s värdering på 852 miljarder dollar.
Det ska sägas att Anthropic gjorde en nettoförlust på nästan 42 miljarder dollar i andra kvartalet, även om det justerade rörelseresultatet var positivt.
Förra året under samma period gjorde AI-giganten en förlust på cirka 8,3 miljarder dollar, vilket innebär att nettoförlusten femfaldigats, konstaterar Bloomberg.
Fler siffror från AI-jättens rapport
Anthropics intäkter i Q2 i år ökade enligt de preliminära siffrorna till över 11,5 miljarder dollar, vilket kan jämföras med mer blygsamma 787 miljoner dollar i intäkter året före.
Omsättningstakten nådde 65 miljarder dollar i slutet av juli, skriver nyhetsbyrån.
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