Anthropic: Vi ska slå SpaceX:s rekordnotering

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Just nu håller siffrorna för Anthropics nära förestående börsnotering att sammanställas.

Det här uppger Bloomberg och konstaterar att AI-branschen ritar om teknikinvesteringslandskapet.

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Anthropics värdering slog i taket

I maj tog Anthropic in 65 miljarder dollar och värderades efteråt till enorma 965 miljarder dollar.

Utvecklingen visar med tydlighet hur investerare hoppas kunna dra nytta av AI-boomen.

Inför SpaceX rekordartade börsnotering samlade Elon Musk in 75 miljarder dollar, men egentligen var siffran högre än så, 86,2 miljarder dollar, inklusive den så kallade övertilldelningsoptionen, konstaterar Bloomberg.

Anthropic lägger alltså ribban högre än så, men detaljerna innan AI-jätten på riktigt tar klivet in på börsen kan komma att ändras, enligt nyhetsbyråns källor.

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