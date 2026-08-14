När SpaceX börsnoterades tidigare i år fanns en stor oro på Wall Street. I stället steg dock aktien kraftigt och sedan den första lockup-perioden löpte ut har aktien stigit omkring 35 procent.
SpaceX klarar första lockup-testet – börsvärdet upp 500 miljarder dollar
Det har varit en skakig resa för Space X på sistone, där Elon Musk har inte fått den utvecklingen på aktien som han hoppats på.
Den stora frågan var vidare vad som skulle hända med aktien när lockup-perioden löpte ut förra veckan.
Runt 912 miljoner tidigare låsta aktier blev tillgängliga för handel och för Space X innebär det att antalet fritt handlade aktier mer än fördubblades.
Men den första så kallade lockup-expireringen blev betydligt mindre dramatisk än väntat.
Aktien går upp – värderingen ökar
I stället steg SpaceX-aktien kraftigt. Sedan den första lockup-perioden löpte ut har aktien stigit med omkring 35 procent. Det har enligt Bloomberg bidragit till att SpaceX:s sammanlagda marknadsvärde ökat med omkring 500 miljarder dollar.
Space X har på kort tid fått känna på den brutala verkligheten som börsnoterat bolag. Under bara en vecka svängde företagets marknadsvärde med omkring 300 miljarder dollar, samtidigt som investerarna försöker avgöra om Elon Musk kan leverera på de mycket höga förväntningar som byggts upp kring rymd- och AI-bolaget, berättar Bilanz vidare.
Tror på Musk igen
Förtroendet för Musk är nu återställt, åtminstone i nuläget.
Starlink fortsätter att växa snabbt och hade enligt rapporteringen omkring 12 miljoner abonnenter efter att kundbasen fördubblats. Samtidigt har Musk talat om att SpaceX kan nå 1 000 miljarder dollar i årliga intäkter omkring 2030.
300 miljarder dollar kan emellertid försvinna från ett bolags marknadsvärde på några dagar – och sedan komma tillbaka lika snabbt igen.
Nu måste Musk vidare övertyga marknaden om att Space X:s enorma värdering bygger på mer än bara framtidsdrömmar.
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