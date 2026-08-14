SpaceX klarar första lockup-testet – börsvärdet upp 500 miljarder dollar

Runt 912 miljoner tidigare låsta aktier blev tillgängliga för handel och för Space X innebär det att antalet fritt handlade aktier mer än fördubblades.

Men den första så kallade lockup-expireringen blev betydligt mindre dramatisk än väntat.

Aktien går upp – värderingen ökar

I stället steg SpaceX-aktien kraftigt. Sedan den första lockup-perioden löpte ut har aktien stigit med omkring 35 procent. Det har enligt Bloomberg bidragit till att SpaceX:s sammanlagda marknadsvärde ökat med omkring 500 miljarder dollar.

Space X har på kort tid fått känna på den brutala verkligheten som börsnoterat bolag. Under bara en vecka svängde företagets marknadsvärde med omkring 300 miljarder dollar, samtidigt som investerarna försöker avgöra om Elon Musk kan leverera på de mycket höga förväntningar som byggts upp kring rymd- och AI-bolaget, berättar Bilanz vidare.