Elon Musks ersättning motsvarar 197 000 svenska vd-löner

En svensk börs-vd har en median-lön på 7,6 miljoner kronor om året som en jämförelse.

Om vi gör en bredare uträkning och tar med fler vd:ar i det svenska näringslivet går det över 1,2 miljoner vd-löner på Musks ersättning, det vill säga med en snittårslön på drygt 1,2 miljoner för en svensk toppchef och där månadslönen då alltså är cirka 103 000 kronor.

Elon Musks bonuspaket pajar statistiken

Teknikveckan konstaterar att Musks ersättning är så kolossalt hög att den kraschar det amerikanska jämförelseindexet S&P 500:s statistik. Den genomsnittliga vd-ersättningen där skulle vara cirka 217 miljoner om det enorma ersättningspaketet till serieentreprenören exkluderades.

Nu uppgår snittersättningen i Wall Street-indexet till vd:arna i stället till nästan 3 239 miljarder kronor på grund av ”moroten” till Elon Musk och som är kopplad till Teslaaktiens utveckling.

Missa inte: Elon Musk är 40 procent rikare än hela Sveriges ekonom DagensPS

Han blir 8 miljarder kronor rikare varje dag

Teslabossen är alltjämt världens rikaste person och nyligen kunde Dagens PS rapportera med hänvisning till analyssajten Bestbrokers att hans förmögenhet vuxit med hisnande över 3 000 miljarder kronor på bara ett år.

Det innebär, skriver sajten, att Elon Musks rikedom stiger med över 8 miljarder kronor varje dag, eller cirka 8,3 miljarder kronor dagligen för att vara mer exakt.

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Hans förmögenhet uppskattas just nu till motsvarande mer än 8 472 miljarder kronor.

Elon Musk är vd för Tesla, SpaceX, sociala medieplattformen X och ytterligare ett par bolag.

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