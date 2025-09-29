Snart stannar USA – "Flyger i blindo"

Nedräkningen har börjat i Washington.

Om kongressen misslyckas med att enas om en budget snart stannar delar av statsapparaten, och den här gången kan följderna slå hårdare än tidigare, varnar bedömare.

Striden om budgeten

USA riskerar en statlig nedstängning om ingen budgetlösning nås innan tidsfristen den 1 oktober. Bakgrunden är en politisk låsning i Washington. Demokraterna vill förlänga sjukvårdssubventioner för att undvika höjda försäkringspremier, medan president Donald Trump och Republikanerna driver andra prioriteringar.

Förhandlingarna har varit turbulenta. Trump öppnade först för samtal men ställde plötsligt in ett planerat möte i Vita huset. Diskussionerna har nu återupptagits och de fyra främsta kongressledarna väntas träffa presidenten i ett nytt försök att nå en uppgörelse.

Samtidigt har Vita huset höjt insatserna. I ett internt meddelande har federala myndigheter fått order om att förbereda massuppsägningar i program som “inte anses ligga i linje med presidentens prioriteringar”. Enligt Yahoo Finance är detta ett tecken på att konflikten går djupare än många av de budgetstrider som tidigare slutat i kompromisser.