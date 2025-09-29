Dagens PS
Snart stannar USA – "Flyger i blindo"

Kapitolium i Washington DC. USA riskerar en ny statlig nedstängning om ingen budgetlösning nås före den 1 oktober.
Kapitolium i Washington DC. USA riskerar en ny statlig nedstängning om ingen budgetlösning nås före den 1 oktober. (Foto: Canva)
Linn Kolar
Linn Kolar
Uppdaterad: 29 sep. 2025Publicerad: 29 sep. 2025

Snart kan USA stå stilla. En statlig nedstängning hotar och centralbanken riskerar att tvingas fatta beslut utan avgörande ekonomiska data.

Nedräkningen har börjat i Washington.

Om kongressen misslyckas med att enas om en budget snart stannar delar av statsapparaten, och den här gången kan följderna slå hårdare än tidigare, varnar bedömare.

Striden om budgeten

USA riskerar en statlig nedstängning om ingen budgetlösning nås innan tidsfristen den 1 oktober. Bakgrunden är en politisk låsning i Washington. Demokraterna vill förlänga sjukvårdssubventioner för att undvika höjda försäkringspremier, medan president Donald Trump och Republikanerna driver andra prioriteringar.

Förhandlingarna har varit turbulenta. Trump öppnade först för samtal men ställde plötsligt in ett planerat möte i Vita huset. Diskussionerna har nu återupptagits och de fyra främsta kongressledarna väntas träffa presidenten i ett nytt försök att nå en uppgörelse.

Samtidigt har Vita huset höjt insatserna. I ett internt meddelande har federala myndigheter fått order om att förbereda massuppsägningar i program som “inte anses ligga i linje med presidentens prioriteringar”. Enligt Yahoo Finance är detta ett tecken på att konflikten går djupare än många av de budgetstrider som tidigare slutat i kompromisser.

När staten stängde senast

Senast USA drabbades av en nedstängning var vintern 2018–2019. Då låg regeringen nere i 35 dagar, den längsta perioden i landets historia.

Omkring 800 000 statligt anställda tvingades till permitteringar eller arbeta utan lön. Bland de myndigheter som stängdes fanns delar av inrikesdepartementet, justitiedepartementet och transportmyndigheter.

Orsaken var ett dödläge kring Trumps krav på 5,7 miljarder dollar till en mur mot Mexiko. Senaten blockerade förslaget och förhandlingarna körde fast.

Kostnaden för stoppet beräknades av kongressens budgetkontor till minst 11 miljarder dollar, utöver svårmätta indirekta effekter. Händelsen blev en påminnelse om hur snabbt politiska motsättningar kan få ekonomiska konsekvenser.

Risk för “dataöken”

Jerome Powell, chef för Federal Reserve, leder USA:s centralbank som riskerar att fatta beslut utan färsk ekonomisk statistik vid en nedstängning, enligt Yahoo Finance
Jerome Powell, chef för Federal Reserve, leder USA:s centralbank som riskerar att fatta beslut utan färsk ekonomisk statistik vid en nedstängning, enligt Yahoo Finance (Foto: Jose Luis Magana/AP/TT)

Men den här gången pekar flera bedömare på att insatserna är högre. Enligt Yahoo Finance kan en ny nedstängning bli mer kännbart än tidigare eftersom rapporter om sysselsättning, inflation och producentpriser riskerar att pausas. Utan dessa siffror står Federal Reserve, USA:s centralbank, inför att fatta räntebeslut utan färska underlag vid sitt möte i oktober.

Analytiker på Nomura, en japansk investmentbank, beskriver läget som en “dataöken” där centralbanken riskerar att “flyga i blindo”.

Yahoo Finance understryker att just frånvaron av statistik gör situationen ovanlig och mer riskfylld än tidigare stopp.

Donald TrumpEkonomiFederal ReserveUSA
Nyfiken skribent som bevakar företagsnyheter, teknik och samhällstrender – gärna med fokus på hur det stora påverkar det lilla. Trivs särskilt bra med att skriva tillgängliga och engagerande texter för en bred publik med nyfikenhet på världen.

