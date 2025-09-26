Nya ESG trenden: försvar och försvar

Sverige har en lång historia av att ligga i framkant när det kommer till digital utveckling. Vårt avlånga land har alltså en lång tradition av hög teknisk kompetens och många svenska spelbolag var tidiga att utveckla online casinon som var mobilanpassade och möjligheter att spela i realtid.? Idag rankas flera av?Sveriges bästa online casino?högt internationellt …

När Herman Lindqvist berättar historia brukar det bli succé. När han dessutom gör det tillsammans med några av Sveriges bästa musikalartister på Göta Lejon blir resultatet något vi aldrig sett förut. Den 5 september är det premiär för "This is the moment – en historisk musikalresa i tiden". Här får publiken följa med på en …

Att köpa en begagnad elbil är ett smart val – både för plånboken och miljön. Tekniken har mognat och utbudet har aldrig varit större. På Volvia ser man nu att många har frågor kring kvalitet och trygghet. – Elbilar har gått från nyhet till vardag. Tekniken är stabil och både verkstäder och förare har samlat …

En hög sparränta låter bra – men det betyder inte att sparkontot är rätt för dig. Här får du koll på vad du bör tänka på innan du väljer. Många har i dag sina besparingar på konton utan sparränta. Att flytta pengarna till ett sparkonto med ränta är ofta lika enkelt – men det gäller …

Det är något magiskt på en kryssning att vakna till havets stilla kluckande och dra undan gardinen för att mötas av en ny horisont. Ena dagen Barcelonas myllrande gränder, nästa dag en vit sandstrand på Ibiza eller en pittoresk hamn på Sicilien. Att kryssa är som att bo på ett flytande hotell som tar dig …

Sektorn går som tåget

Rysslands invasion av Ukraina har förändrat synen på försvarsindustrin. (Bild: Canva)

ANNONS

Bakom omsvängningen finns både politiska och ekonomiska skäl. Financial Times beskriver hur Rysslands invasion av Ukraina förändrat synen på försvar, som nu allt oftare betraktas som ett allmänintresse snarare än ett etiskt problem.

Samtidigt har sektorn levererat en avkastning som få andra branscher kan mäta sig med. Europas flyg- och försvarsindustri har mer än tredubblats i värde sedan 2022, medan den bredare aktiemarknaden bara stigit omkring 20 procent.

Ett av bolagen som dragit mest nytta är tyska Rheinmetall, vars aktie nästan fyrdubblats under året.

Europeiska kommissionen bedömer att investeringar på 800 miljarder euro krävs under de kommande fyra åren. För att mobilisera privat kapital ser kommissionen nu över regler som tidigare hindrat inflöden, vägleder kring vilka investeringar som kan klassas som hållbara och förenklar kriterierna för att locka investerare.

Läs också: Svensk bilhandlare kollapsar – en av de största i år. Dagens PS

Fonder ändrar kurs

Även fonderna visar samma trend. Artikel 8-fonder, de så kallade “ljusgröna” fonderna, har enligt Financial Times fyrdubblat sin exponering mot försvar. I dag har de i genomsnitt 2,5 procent investerat i sektorn. Mer än hälften av fonderna äger nu försvarsaktier, mot en tredjedel för tre år sedan.

Kritiker menar att vapen alltid står i strid med hållbarhet. Men Financial Times konstaterar att kombinationen av statligt tryck, affärsmöjligheter och stark avkastning överröstar invändningarna.

“Även i det osannolika scenariot att världens 110 pågående konflikter skulle ta slut behöver Europa kompensera för decennier av underinvesteringar”, skriver tidningen.

ANNONS

Läs även: Betalar hyra varje månad – men har varit försvunnen i 9 år. Dagens PS

Läs även: Ny metod förvandlar plast till flytande bränslen. Dagens PS