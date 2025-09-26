Dagens PS
Stigande inflation i USA – som väntat

Nya ESG trenden: försvar och försvar

Tysk självgående haubits PzH 2000 från Rheinmetall, försvarsjätten som blivit en av de största vinnarna i den nya ESG-trenden.
Tysk självgående haubits PzH 2000 från Rheinmetall, försvarsjätten som blivit en av de största vinnarna i den nya ESG-trenden. (Foto: AP/Markus Schreiber/TT)
Linn Kolar
Linn Kolar
Uppdaterad: 26 sep. 2025Publicerad: 26 sep. 2025

Från uteslutna till eftertraktade, försvarsaktier lockar investerare när bankerna öppnar dörren för en växande trend inom ESG-investeringar.

Försvar och hållbarhet har länge setts som motsatser. Men nu sker en tydlig svängning.

Banker och fondjättar öppnar upp för investeringar i vapenbolag, och det är en trend som växer snabbt.

Bankerna öppnar dörren

Enligt Financial Times har BNP Paribas tagit bort sitt förbud mot “kontroversiella vapen”. Danske Bank har gått ännu längre och lagt till 200 försvarsbolag i sitt investeringsuniversum. Banken säger att beslutet speglar “den nya geopolitiska verkligheten”.

Även förvaltare som UBS och Allianz har ändrat sina regler. De tillåter nu försvarsaktier i fonder som marknadsförs som hållbara. Det visar hur synen på ESG snabbt håller på att förändras.

Sektorn går som tåget

Rysslands invasion av Ukraina har förändrat synen på försvarsindustrin. (Bild: Canva)
Rysslands invasion av Ukraina har förändrat synen på försvarsindustrin. (Bild: Canva)
Bakom omsvängningen finns både politiska och ekonomiska skäl. Financial Times beskriver hur Rysslands invasion av Ukraina förändrat synen på försvar, som nu allt oftare betraktas som ett allmänintresse snarare än ett etiskt problem.

Samtidigt har sektorn levererat en avkastning som få andra branscher kan mäta sig med. Europas flyg- och försvarsindustri har mer än tredubblats i värde sedan 2022, medan den bredare aktiemarknaden bara stigit omkring 20 procent.

Ett av bolagen som dragit mest nytta är tyska Rheinmetall, vars aktie nästan fyrdubblats under året.

Europeiska kommissionen bedömer att investeringar på 800 miljarder euro krävs under de kommande fyra åren. För att mobilisera privat kapital ser kommissionen nu över regler som tidigare hindrat inflöden, vägleder kring vilka investeringar som kan klassas som hållbara och förenklar kriterierna för att locka investerare.

Fonder ändrar kurs

Även fonderna visar samma trend. Artikel 8-fonder, de så kallade “ljusgröna” fonderna, har enligt Financial Times fyrdubblat sin exponering mot försvar. I dag har de i genomsnitt 2,5 procent investerat i sektorn. Mer än hälften av fonderna äger nu försvarsaktier, mot en tredjedel för tre år sedan.

Kritiker menar att vapen alltid står i strid med hållbarhet. Men Financial Times konstaterar att kombinationen av statligt tryck, affärsmöjligheter och stark avkastning överröstar invändningarna.

“Även i det osannolika scenariot att världens 110 pågående konflikter skulle ta slut behöver Europa kompensera för decennier av underinvesteringar”, skriver tidningen.

Linn Kolar
Linn Kolar

Nyfiken skribent som bevakar företagsnyheter, teknik och samhällstrender – gärna med fokus på hur det stora påverkar det lilla. Trivs särskilt bra med att skriva tillgängliga och engagerande texter för en bred publik med nyfikenhet på världen.

