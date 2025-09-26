Svensk bilhandlare kollapsar – en av de största i år

En av landets största bilhandlare har försatts i konkurs. Beslutet påverkar både anställda och kunder och markerar en av de största konkurserna i år.

Försöken att rädda företaget

Mobility Motors Group Sweden AB, med anläggningar i bland annat Stockholm, Svedala och Norrtälje, har sålt nya bilar från märken som Nissan, Mercedes, Hyundai, Mazda, Isuzu och Maxus. Bolaget drev också auktoriserade verkstäder.

Mobility Motors har brottats med ekonomiska svårigheter en längre tid och gjorde en förlust på 23 miljoner kronor under 2023. (Foto: Getty Images)

Efter att krisen slog till i början av året försattes bolaget i rekonstruktion. Som Dagens PS rapporterade redan i januari stängde Mobility Motors sina stora anläggningar i Malmö och Lund och försökte samtidigt förhandla med leverantörer och långivare. Företaget hade då kämpat med ekonomiska svårigheter under en längre tid, med en förlust på 23 miljoner kronor under 2023, och pekade på inflation och höga räntor som faktorer bakom beslutet. Men trots åtgärderna höll inte räddningsplanen.

”Vi har behövt fatta en rad tuffa men nödvändiga beslut”, sa affärsutvecklings- och marknadschefen Nawar Saman till Carup i somras.