Det började med stängda anläggningar och en rekonstruktion för att rädda företaget. Men trots flera försök slutar historien i konkurs.
Svensk bilhandlare kollapsar – en av de största i år
En av landets största bilhandlare har försatts i konkurs. Beslutet påverkar både anställda och kunder och markerar en av de största konkurserna i år.
Försöken att rädda företaget
Mobility Motors Group Sweden AB, med anläggningar i bland annat Stockholm, Svedala och Norrtälje, har sålt nya bilar från märken som Nissan, Mercedes, Hyundai, Mazda, Isuzu och Maxus. Bolaget drev också auktoriserade verkstäder.
Efter att krisen slog till i början av året försattes bolaget i rekonstruktion. Som Dagens PS rapporterade redan i januari stängde Mobility Motors sina stora anläggningar i Malmö och Lund och försökte samtidigt förhandla med leverantörer och långivare. Företaget hade då kämpat med ekonomiska svårigheter under en längre tid, med en förlust på 23 miljoner kronor under 2023, och pekade på inflation och höga räntor som faktorer bakom beslutet. Men trots åtgärderna höll inte räddningsplanen.
”Vi har behövt fatta en rad tuffa men nödvändiga beslut”, sa affärsutvecklings- och marknadschefen Nawar Saman till Carup i somras.
En miljardjätte faller
På torsdagen lämnades konkursansökan in till Stockholms tingsrätt. Mobility Motors omsatte enligt senaste bokslut 1,2 miljarder kronor och hade 138 anställda. Konkursen är den största i Sverige i september 2025 och hör till de största under hela året.
“Vårt arbete startade i går när konkursbeslutet kom”, säger konkursförvaltaren, advokat Jonas Prenfors, till Carup.
Så sent som i juli uttryckte ledningen hopp om en framtid. Då betonade företaget att kunderna kunde känna sig trygga.
“Vi fortsätter leverera bilar varje dag, har kvar våra åtaganden samt erbjuder samma höga servicenivå som tidigare. Vi är i en rekonstruktion men vår målsättning har hela tiden varit att fortsätta vara en trygg och långsiktig partner för våra kunder. Detta har hittills inte varit en bromskloss i en märkbar utsträckning”, sa marknadschefen då.
Konkursförvaltaren tar över
Mobility Motors bekräftar nu konkursen och att Södertörns tingsrätt utsett en konkursförvaltare. De anställda får i nuläget lön via den statliga konkursgarantin.
”Jag tillbringade hela dagen hos företaget igår”, säger konkursförvaltaren, advokat Jonas Prenfors, till Carup.
Framtiden för Mobility Motors avgörs av om bolaget kan säljas vidare eller om konkursen innebär slutet för verksamheten.
Nyfiken skribent som bevakar företagsnyheter, teknik och samhällstrender – gärna med fokus på hur det stora påverkar det lilla. Trivs särskilt bra med att skriva tillgängliga och engagerande texter för en bred publik med nyfikenhet på världen.
