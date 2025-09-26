Dagens PS
Dagensps.se
Motor

Svensk bilhandlare kollapsar – en av de största i år

Mobility Motors anläggning i Sätra utanför Stockholm. Biljätten, som sålde märken som Nissan, Mercedes och Hyundai, har nu försatts i konkurs.
Mobility Motors anläggning i Sätra utanför Stockholm. Biljätten, som sålde märken som Nissan, Mercedes och Hyundai, har nu försatts i konkurs. (Foto: Mobility Motors)
Linn Kolar
Linn Kolar
Uppdaterad: 26 sep. 2025Publicerad: 26 sep. 2025

Det började med stängda anläggningar och en rekonstruktion för att rädda företaget. Men trots flera försök slutar historien i konkurs.

ANNONS
ANNONS
Facebook
Twitter
LinkedIn

Mest läst i kategorin

En av landets största bilhandlare har försatts i konkurs. Beslutet påverkar både anställda och kunder och markerar en av de största konkurserna i år.

Missa inte: Betalar hyra varje månad – men har varit försvunnen i 9 år. Dagens PS

ANNONS

Försöken att rädda företaget

Mobility Motors Group Sweden AB, med anläggningar i bland annat Stockholm, Svedala och Norrtälje, har sålt nya bilar från märken som Nissan, Mercedes, Hyundai, Mazda, Isuzu och Maxus. Bolaget drev också auktoriserade verkstäder.

Mobility Motors har brottats med ekonomiska svårigheter en längre tid och gjorde en förlust på 23 miljoner kronor under 2023. (Foto: Getty Images)
Mobility Motors har brottats med ekonomiska svårigheter en längre tid och gjorde en förlust på 23 miljoner kronor under 2023. (Foto: Getty Images)

Efter att krisen slog till i början av året försattes bolaget i rekonstruktion. Som Dagens PS rapporterade redan i januari stängde Mobility Motors sina stora anläggningar i Malmö och Lund och försökte samtidigt förhandla med leverantörer och långivare. Företaget hade då kämpat med ekonomiska svårigheter under en längre tid, med en förlust på 23 miljoner kronor under 2023, och pekade på inflation och höga räntor som faktorer bakom beslutet. Men trots åtgärderna höll inte räddningsplanen.

”Vi har behövt fatta en rad tuffa men nödvändiga beslut”, sa affärsutvecklings- och marknadschefen Nawar Saman till Carup i somras.

Få dagens viktigaste nyheter från Dagens PS. Prenumerera på våra nyhetsbrev.

Prenumerera nu
ANNONS

Senaste nytt

Spela klippet
PS Partner

Tryggare än någonsin att köpa begagnad elbil

26 aug. 2025
Relevance växer
Spela klippet
PS Partner

Relevance: ”Vi växer, trots marknadsläget”

14 aug. 2025

En miljardjätte faller

ANNONS

På torsdagen lämnades konkursansökan in till Stockholms tingsrätt. Mobility Motors omsatte enligt senaste bokslut 1,2 miljarder kronor och hade 138 anställda. Konkursen är den största i Sverige i september 2025 och hör till de största under hela året.

“Vårt arbete startade i går när konkursbeslutet kom”, säger konkursförvaltaren, advokat Jonas Prenfors, till Carup.

Så sent som i juli uttryckte ledningen hopp om en framtid. Då betonade företaget att kunderna kunde känna sig trygga.

“Vi fortsätter leverera bilar varje dag, har kvar våra åtaganden samt erbjuder samma höga servicenivå som tidigare. Vi är i en rekonstruktion men vår målsättning har hela tiden varit att fortsätta vara en trygg och långsiktig partner för våra kunder. Detta har hittills inte varit en bromskloss i en märkbar utsträckning”, sa marknadschefen då.

Läs också: Nya siffror: Hit går våra matpengar. Dagens PS

Konkursförvaltaren tar över

Mobility Motors bekräftar nu konkursen och att Södertörns tingsrätt utsett en konkursförvaltare. De anställda får i nuläget lön via den statliga konkursgarantin.

”Jag tillbringade hela dagen hos företaget igår”, säger konkursförvaltaren, advokat Jonas Prenfors, till Carup.

Framtiden för Mobility Motors avgörs av om bolaget kan säljas vidare eller om konkursen innebär slutet för verksamheten.

ANNONS

Läs även: Ny metod förvandlar plast till flytande bränslen. Dagens PS

Läs även: Den nya skatten kallas “kommunistskatt”. Dagens PS

Läs mer från Dagens PS - vårt nyhetsbrev är kostnadsfritt:
BilarKonkursSverige
Linn Kolar
Linn Kolar

Nyfiken skribent som bevakar företagsnyheter, teknik och samhällstrender – gärna med fokus på hur det stora påverkar det lilla. Trivs särskilt bra med att skriva tillgängliga och engagerande texter för en bred publik med nyfikenhet på världen.

Linn Kolar
Linn Kolar

Nyfiken skribent som bevakar företagsnyheter, teknik och samhällstrender – gärna med fokus på hur det stora påverkar det lilla. Trivs särskilt bra med att skriva tillgängliga och engagerande texter för en bred publik med nyfikenhet på världen.

ANNONS
Laddhybrid-kampanj hos Volkswagen
Volkswagen logo

Elektrifiera vardagen med upp till 12 mils färd helt på el. Välj en SWE Edition fullpackad med utrustning till ett förmånligt pris och lågt förmånsvärde.   

Se alla kampanjmodeller här!
ANNONS
ANNONS

Senaste nytt

ANNONS
ANNONS