Miljarder ur försvarsbudgeten har gått till konsulter. Kostnaderna stiger år för år och når nu rekordnivåer.
Miljarder i försvarsbudgeten gick till konsulter
Norge rustar för historiska summor men inte allt går till ubåtar, drönare och nytt luftvärn. En stor del av miljarderna har i stället hamnat hos konsulter.
Rekordsiffror för konsulter
Sedan 2020 har 4,1 miljarder norska kronor betalats ut till konsulter i Norge, visar DN:s granskning. Av dessa kom 3,3 miljarder från potten som skulle gå till nya vapen och utrustning.
Utgifterna har ökat år för år och är på väg mot nya rekord. Listan över mottagare rymmer allt från IT-jättar som Atea, Sopra Steria och Capgemini till Boston Consulting Group och advokatbyråer som Haavind och Wikborg Rein. De två sistnämnda har ensamma fakturerat över 100 miljoner kronor.
“Vi har alltid fört konsultutgifter knutna till våra materielanskaffningsprojekt på investeringsbudgeten”, säger Gro Jære, chef för Forsvarsmateriell.
“Rekrytering inte snabb nog”
Normalt ska konsulternas kostnader tas från driftsbudgeten. Men i fjol öppnade Norges försvarsdepartement för att ännu mer fick belasta investeringsposten.
“Försvarsdepartementet öppnar för att Försvaret, Forsvarsmateriell och Forsvarsbygg belastar köp av tjänster på investeringsposterna för att öka investeringstakten i 2024 och 2025”, heter det i ett brev.
“Vi uppfattade det som ett tillfälligt behov för att kunna öka investeringstakten i linje med Stortingets och departementets förväntningar”, säger Asgeir Spange Brekke, presskontakt vid försvarsdepartementet.
Gro Jære försvarar upplägget.
“Mitt i fjolårets budgetår fick vi en ökning på vad vi skulle investera i på fyra miljarder. Då säger det sig självt att vi inte klarar att rekrytera folk snabbt nog”.
Redovisade mindre än verkligheten
I årsrapporten för 2024 angav Forsvarsmateriell 640 miljoner i konsultkostnader. Men DN:s granskning visar att totalsumman var 891 miljoner, alltså en kvarts miljard mer.
“Vi har varit transparenta på det vi har rapporterat, och så har vi varit öppna om det vi inte har rapporterat i fotnoten”, säger Jære.
Hon menar också att konsulterna bidrar till utveckling, inte bara rådgivning.
“Mycket av det som kan framstå som traditionella konsulttjänster är egentligen utvecklingskostnader ute i försvarsindustrin”, säger hon.
Nyfiken skribent som bevakar företagsnyheter, teknik och samhällstrender – gärna med fokus på hur det stora påverkar det lilla. Trivs särskilt bra med att skriva tillgängliga och engagerande texter för en bred publik med nyfikenhet på världen.
