Miljarder i försvarsbudgeten gick till konsulter

Annonsmarknaden är fortfarande skakig, men Relevance fortsätter att växa. I en ny intervju kommenterar bolagets vd Fredrik Lundberg kvartalssiffror, nya rekryteringar och framtidens strategi. "Det har varit mer utmanande än vad vi trott", säger Fredrik Lundberg, men lyfter att Relevance, som bland annat ägare Dagens PS, trots allt växer vidare. Ta del av rapporten i …

Sverige har en lång historia av att ligga i framkant när det kommer till digital utveckling. Vårt avlånga land har alltså en lång tradition av hög teknisk kompetens och många svenska spelbolag var tidiga att utveckla online casinon som var mobilanpassade och möjligheter att spela i realtid.? Idag rankas flera av?Sveriges bästa online casino?högt internationellt …

När Herman Lindqvist berättar historia brukar det bli succé. När han dessutom gör det tillsammans med några av Sveriges bästa musikalartister på Göta Lejon blir resultatet något vi aldrig sett förut. Den 5 september är det premiär för "This is the moment – en historisk musikalresa i tiden". Här får publiken följa med på en …

Att köpa en begagnad elbil är ett smart val – både för plånboken och miljön. Tekniken har mognat och utbudet har aldrig varit större. På Volvia ser man nu att många har frågor kring kvalitet och trygghet. – Elbilar har gått från nyhet till vardag. Tekniken är stabil och både verkstäder och förare har samlat …

En hög sparränta låter bra – men det betyder inte att sparkontot är rätt för dig. Här får du koll på vad du bör tänka på innan du väljer. Många har i dag sina besparingar på konton utan sparränta. Att flytta pengarna till ett sparkonto med ränta är ofta lika enkelt – men det gäller …

“Rekrytering inte snabb nog”

Normalt ska konsulternas kostnader tas från driftsbudgeten. Men i fjol öppnade Norges försvarsdepartement för att ännu mer fick belasta investeringsposten.

ANNONS

“Försvarsdepartementet öppnar för att Försvaret, Forsvarsmateriell och Forsvarsbygg belastar köp av tjänster på investeringsposterna för att öka investeringstakten i 2024 och 2025”, heter det i ett brev.

“Vi uppfattade det som ett tillfälligt behov för att kunna öka investeringstakten i linje med Stortingets och departementets förväntningar”, säger Asgeir Spange Brekke, presskontakt vid försvarsdepartementet.

Gro Jære försvarar upplägget.

“Mitt i fjolårets budgetår fick vi en ökning på vad vi skulle investera i på fyra miljarder. Då säger det sig självt att vi inte klarar att rekrytera folk snabbt nog”.

Läs också: EU fruktar Trumps vändning – “början på skuldspelet”. Dagens PS

Få dagens viktigaste nyheter från Dagens PS. Prenumerera på våra nyhetsbrev. Prenumerera nu

Redovisade mindre än verkligheten

I årsrapporten för 2024 angav Forsvarsmateriell 640 miljoner i konsultkostnader. Men DN:s granskning visar att totalsumman var 891 miljoner, alltså en kvarts miljard mer.

“Vi har varit transparenta på det vi har rapporterat, och så har vi varit öppna om det vi inte har rapporterat i fotnoten”, säger Jære.

ANNONS

Hon menar också att konsulterna bidrar till utveckling, inte bara rådgivning.

“Mycket av det som kan framstå som traditionella konsulttjänster är egentligen utvecklingskostnader ute i försvarsindustrin”, säger hon.

Läs även: Betalar hyra varje månad – men har varit försvunnen i 9 år. Dagens PS

Läs även: Den nya skatten kallas “kommunistskatt”. Dagens PS