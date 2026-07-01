Norska Aker säljer Cognite till franska Schneider Electric. Det ger grundarna och de anställda i Norge 7,5 miljarder kronor att dela på.
Storaffären: De får dela på 7,5 miljarder
För tio år sedan headhuntades John Markus Lervik till Aker med uppdraget att bygga upp teknikföretaget Cognite.
Nu säljer det i en transaktions omvärderar Cognite till drygt 35 miljarder norska kronor.
Grundarna av företaget och de cirka 800 anställda får en utdelning på cirka 7,5 miljarder kronor att dela på.
Aker kunde tisdag meddela att man sålt teknikföretaget Cognite till franska Schneider Electric.
”Vi har aldrig lagt ut Cognite till försäljning. Vår ambition har varit att få företaget att växa, både geografiskt, intäktsmässigt och inte minst inom olika branschsegment”, säger Akers vd Øyvind Eriksen.
Han avslöjar att flera andra globala techföretag varit intresserade av företaget.
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”Ville bygga världsledande företag”
När John Markus Lervik etablerade Cognite tillsammans med Geir Engdahl ochStein Danielsen, var ambitionen att skapa branschens svar på Google.
”Målet från dag ett varatt bygga ett världsledande företag inom industriteknik. I början handlade det om att lösa dataproblem, inte helt olikt det Google har gjort. Det är därifrån jämförelsen kommer”, säger Lervik, som lämnade posten som vd för Cognite 2022 och gick över till en roll som strategichef.
”Hela grunden är samarbetet med Aker. Utan det hade vi inte varit någonting. Det har gett oss möjlighet att arbeta nära industriföretag, särskilt Aker BP och Aker Solutions”, säger han hos Dagens näringsliv.
För Aker kan satsningen knappast beskrivas som något annat än en stor framgång. På mindre än ett decennium har Kjell Inge Røkkes industrikoncern vuxit 20-faldigt, med nästan 15 miljarder kronor kvar efter försäljningen.
För Lervik, som äger cirka sex procent, innebär försäljningen en utbetalning på närmare två miljarder kronor.
”Kan skala upp ytterligare”
Han kommer att stanna kvar i företaget efter transaktionen och säger att han ser det som att Schneider vill göra Cognite till sin nya spjutspets för satsningar inom AI och mjukvara.
”Det finns ingen anledning att sluta nu. Det här kommer att hjälpa oss att skala upp ytterligare”, säger Lervik.
Efter affären steg Aker-aktien steg med mer än sju procent på Oslobörsen onsdag morgon, samtidigt som Håkon Hjelstuen på Danske Bank bedömer att Aker hade fått ett bra pris.
Både han och Arctic-analytikern Lukas Daul menar att affären undanröjer osäkerheten kring värderingen av Cognite, som länge utgjort Akers största onoterade innehav.
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”Som Spotify i mindre skala”
Förutom Aker, entreprenörerna och de anställda ingår även investmentbolagen TCV och Accel samt den saudiska oljejätten Saudi Aramco bland aktieägarna i Cognite.
Akers vd Øyvind Eriksen tar samtidigt tillfället till att tala om att denna affär visar vilken typ av möjligheter som finns i Norge.
”Det är en påminnelse tillNorge om den möjlighet vi har just nu att utveckla teknikföretag som kan konkurrera globalt”, säger han.
”Många människor fokuserar på Sverige nu för tiden, där det finns ett mycket mer aktivt startup-ekosystem. Cognite är en ’Spotify-historia’ i mindre skala och jag hoppas att vi så småningom kommer att se liknande ringar på vattnet i kölvattnet av den här affären.”