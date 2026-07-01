Storaffären: De får dela på 7,5 miljarder

Grundarna av företaget och de cirka 800 anställda får en utdelning på cirka 7,5 miljarder kronor att dela på.

Aker kunde tisdag meddela att man sålt teknikföretaget Cognite till franska Schneider Electric.

”Vi har aldrig lagt ut Cognite till försäljning. Vår ambition har varit att få företaget att växa, både geografiskt, intäktsmässigt och inte minst inom olika branschsegment”, säger Akers vd Øyvind Eriksen.

Han avslöjar att flera andra globala techföretag varit intresserade av företaget.

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”Ville bygga världsledande företag”

När John Markus Lervik etablerade Cognite tillsammans med Geir Engdahl ochStein Danielsen, var ambitionen att skapa branschens svar på Google.

”Målet från dag ett varatt bygga ett världsledande företag inom industriteknik. I början handlade det om att lösa dataproblem, inte helt olikt det Google har gjort. Det är därifrån jämförelsen kommer”, säger Lervik, som lämnade posten som vd för Cognite 2022 och gick över till en roll som strategichef.

”Hela grunden är samarbetet med Aker. Utan det hade vi inte varit någonting. Det har gett oss möjlighet att arbeta nära industriföretag, särskilt Aker BP och Aker Solutions”, säger han hos Dagens näringsliv.

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För Aker kan satsningen knappast beskrivas som något annat än en stor framgång. På mindre än ett decennium har Kjell Inge Røkkes industrikoncern vuxit 20-faldigt, med nästan 15 miljarder kronor kvar efter försäljningen.

För Lervik, som äger cirka sex procent, innebär försäljningen en utbetalning på närmare två miljarder kronor.

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