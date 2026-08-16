Nästa test för SpaceX-aktien på torsdag – nya aktier låses upp

Som lägst stod aktien i 104,83 dollar den 3 augusti, mer än 53 procent under rekordnivån. Efter en kraftig återhämtning ligger kursen nu kring 140 dollar, fortfarande omkring 38 procent under toppen, men ändå strax över introduktionskursen.

319 miljoner nya SpaceX-aktier

Men det betyder inte att faran är över. På torsdag kommer nästa prövning för rymdbolagets aktie. Då låses ytterligare 319 miljoner SpaceX-aktier upp för försäljning för tidiga investerare och anställda i bolaget som haft lockup-klausuler i sina köp.

”Väldigt mycket säljtryck”, förutspår Ed Elson, analyschef och programledare för podden ”Prof G Markets” enligt Business Insider.

Risken är att efterfrågan inte hänger med om många vill sälja, vilket får priset att dyka.