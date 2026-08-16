SpaceX-aktien har återhämtat sig från raset. Nu väntar nästa test när 319 miljoner nya aktier kan säljas från och med torsdag.
Nästa test för SpaceX-aktien på torsdag – nya aktier låses upp
Elon Musks rymdbolag SpaceX har fått en skakig start på börsen efter årets mest uppmärksammade notering. Aktien introducerades på 135 dollar i juni och rusade snabbt till 225,64 dollar. Sedan kom raset.
Som lägst stod aktien i 104,83 dollar den 3 augusti, mer än 53 procent under rekordnivån. Efter en kraftig återhämtning ligger kursen nu kring 140 dollar, fortfarande omkring 38 procent under toppen, men ändå strax över introduktionskursen.
319 miljoner nya SpaceX-aktier
Men det betyder inte att faran är över. På torsdag kommer nästa prövning för rymdbolagets aktie. Då låses ytterligare 319 miljoner SpaceX-aktier upp för försäljning för tidiga investerare och anställda i bolaget som haft lockup-klausuler i sina köp.
”Väldigt mycket säljtryck”, förutspår Ed Elson, analyschef och programledare för podden ”Prof G Markets” enligt Business Insider.
Risken är att efterfrågan inte hänger med om många vill sälja, vilket får priset att dyka.
Klarade första varvet
Men att aktierna kan säljas betyder inte nödvändigtvis att de kommer det. Omkring 912 miljoner aktier blev möjliga att sälja i början av augusti enligt Reuters, men säljvågen vände snarare åt andra hållet och aktien har återhämtat sig sedan dess.
Ed Elson tror dock att frestelsen kommer att bli för stor över tid. Tidiga investerare ”kommer få svårt att motstå” att realisera sina vinster i SpaceX och ”köpa sig en båt eller ett hus eller kanske till och med ett flygplan”, säger han.
Han förutspådde redan före SpaceX börsintroduktion att aktien skulle halveras i värde, då han tyckte att värderingen var på tok för ”kreativ”, vilket han fortsätter att tycka.
”Mest omskrivna inlåsningsperioden”
Oavsett om man tror på aktien eller inte – det är tydligt att SpaceX lockup-perioder följs av många på marknaden.
”Detta måste vara den mest omskrivna inlåsningsperioden i historien för börsintroduktioner”, säger Robert Hackel, vd för mäklarfirman R.F. Lafferty & Co., som vänder sig till institutionella kunder, till Reuters.
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