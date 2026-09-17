Först i december och sedan i februari – så ser SBAB:s prognos ut för räntehöjningar från Riksbanken.
SBAB spår: Riksbanken höjer räntan med kort mellanrum
Det skriver den statliga bolånebanken i Boräntenytt, uppger Nyhetsbyrån Direkt.
Från början var förväntan att Riksbanken skulle höja räntan i november, men räntehöjningen kommer i stället i december då inflationsutfallet var oväntat lågt i augusti, enligt SBAB.
I ett år har styrräntan, som påverkar boräntan, legat på 1,75 procent med hänvisning till en låg svensk inflation.
Riksbanken anser att inflationstrycket alltjämt är lågt men att den underliggande inflationen ökar på grund av utbudsstörningar.
Arbetslösheten är samtidigt fortsatt hög, även om stämningsläget i svensk ekonomi anses ha förbättrats.
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Prognosen: Då höjs styrräntan till 2 procent
Under sommaren kom inflationen in oväntat hög och Riksbanken står beredd att agera om det blir en större och mer ihållande inflationsuppgång.
”Vår bedömning är att Riksbanken, efter de senaste inflationsutfallen, vill se ytterligare två högre inflationsutfall innan den höjer styrräntan. Vi räknar med att en höjning till 2 procent kommer att ske i december”, skriver SBAB enligt Nyhetsbyrån Direkt, framgår det bland annat på EFN.
Bbanken spår att det kommer ytterligare en höjning av räntan i februari till 2,25 procent.
Om den prognosen står sig innebär det att styrräntan höjs i snabbare takt än vad Riksbankens egen räntebana indikerat, dock långsammare än marknadsförväntan.
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Tar höjd för ett annat scenario från Riksbanken
”Sedan mitten av augusti har marknaden justerat upp sina redan höga förväntningar med ytterligare en styrräntehöjning under 2027”, uppger Direkt och konstaterar att SBAB:s bedömning är att den så kallade neutrala styrräntan ligger på 2 procent och utgår från att Riksbanken återgår till den nivån i början av 2028 när inflationen antas vara runt målet på 2 procent och läget i konjunkturen bedöms vara balanserat.
SBAB reserverar sig mot att Riksbankens penningpolitik blir än mer stram än den aktuella prognosen, det hänger på hur inflationen utvecklas, liksom realekonomin och även på hur Europeiska centralbanken agerar, heter det.
”Det går inte att utesluta att Riksbanken höjer styrräntan betydligt mer under kommande år, eller att den håller fast vid en lägre ränta en längre tid än vad vi förutser”, resonerar SBAB.
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