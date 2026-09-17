SBAB spår: Riksbanken höjer räntan med kort mellanrum

I ett år har styrräntan, som påverkar boräntan, legat på 1,75 procent med hänvisning till en låg svensk inflation.

Riksbanken anser att inflationstrycket alltjämt är lågt men att den underliggande inflationen ökar på grund av utbudsstörningar.

Arbetslösheten är samtidigt fortsatt hög, även om stämningsläget i svensk ekonomi anses ha förbättrats.

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Prognosen: Då höjs styrräntan till 2 procent

Under sommaren kom inflationen in oväntat hög och Riksbanken står beredd att agera om det blir en större och mer ihållande inflationsuppgång.

”Vår bedömning är att Riksbanken, efter de senaste inflationsutfallen, vill se ytterligare två högre inflationsutfall innan den höjer styrräntan. Vi räknar med att en höjning till 2 procent kommer att ske i december”, skriver SBAB enligt Nyhetsbyrån Direkt, framgår det bland annat på EFN.

Bbanken spår att det kommer ytterligare en höjning av räntan i februari till 2,25 procent.

Om den prognosen står sig innebär det att styrräntan höjs i snabbare takt än vad Riksbankens egen räntebana indikerat, dock långsammare än marknadsförväntan.

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