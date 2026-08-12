”Inflationen är för närvarande låg men den stiger till över 2 procent nästa år även när energipriser och ändrade skatter bortses ifrån”.
KI: Då höjer Riksbanken räntan
Så skriver Konjunkturinstitutet i sin senaste uppdatering för augusti och pekar ut en tidpunkt redan 2026 när de bedömer att riksbankschef Erik Thedéen höjer räntan.
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Det går bra för Sverige
Det ljusnar för svensk ekonomi.
”Svensk BNP-tillväxt fortsätter och bedöms för helåret 2026 bli 2,4 procent. Konjunkturåterhämtningen i svensk ekonomi har nu kommit långt och lågkonjunkturen ebbar ut under 2027”.
Det är goda nyheter för konsumtionen som fortsätter att ta fart och för arbetslösheten som nu bedöms succesivt minska under kommande år.
Skattesänkningar bakom låga inflationen
Men en ekonomi som växlar upp betyder också att en höjning av räntan rycker allt närmare.
Att inflationen just nu bara är på 0,7 procent är inget för Riksbanken att bry sig om menar KI.
”Finanspolitiken påverkar inflationen ovanligt mycket i år och nästa år. Tillfälliga skattesänkningar på mat, el och drivmedel samt tillfälligt sänkt pris på periodbiljetter i kollektivtrafiken har tryckt ned KPIF-inflationen de senaste månaderna och fortsätter att hålla den nere under hösten”.
Fyra höjningar av räntan kommande år
Sammantaget innebär läget att inflationen studsar tillbaka till två procent under 2027 enligt KI.
”Riksbanken väntas därför höja styrräntan med 0,25 procentenheter i december i år”.
Räntehöjningarna fortsätter sen under kommande år.
”Under 2027 och 2028 höjs styrräntan gradvis till 2,75 procent i syfte att stabilisera inflationen kring inflationsmålet”, summerar KI i rapporten.
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