KI: Då höjer Riksbanken räntan

Skattesänkningar bakom låga inflationen

Men en ekonomi som växlar upp betyder också att en höjning av räntan rycker allt närmare.

Att inflationen just nu bara är på 0,7 procent är inget för Riksbanken att bry sig om menar KI.

”Finanspolitiken påverkar inflationen ovanligt mycket i år och nästa år. Tillfälliga skattesänkningar på mat, el och drivmedel samt tillfälligt sänkt pris på periodbiljetter i kollektivtrafiken har tryckt ned KPIF-inflationen de senaste månaderna och fortsätter att hålla den nere under hösten”.

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Fyra höjningar av räntan kommande år

Sammantaget innebär läget att inflationen studsar tillbaka till två procent under 2027 enligt KI.

”Riksbanken väntas därför höja styrräntan med 0,25 procentenheter i december i år”.

Prognos för kommande räntehöjningar (blå linje). Källa: KI

Räntehöjningarna fortsätter sen under kommande år.

”Under 2027 och 2028 höjs styrräntan gradvis till 2,75 procent i syfte att stabilisera inflationen kring inflationsmålet”, summerar KI i rapporten.

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