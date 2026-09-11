Oro för inflation igen – ödesmöte nästa vecka

70 procents chans – men Trump är emot

Just nu bedömer marknaden det till en 70-procentig sannolikhet för att Fed höjer styrräntan från 3,75 till 4 procent efter mötet på onsdag nästa vecka.

”Det är en hög siffra, och marknaden är på tårna i och med kontexten med ECB:s utsikter och högre energipriser som gör att inflationsrisker har adderats”, säger Robert Bergqvist.

De flesta makroekonomiska siffrorna talar för en höjning. Centralbankschefen Kevin Warsh har dock ett annat problem – USA:s president Donald Trump som absolut inte vill ha någon räntehöjning.

Sveriges inflation låg

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För Sverige är läget lugnare. Enligt SCB:s preliminära siffror steg KPI-inflationen från 0,2 procent i juli till 0,3 procent i augusti. KPIF, som är Riksbankens viktigaste inflationsmått, låg kvar på 0,7 procent.

Men Riksbanken har också höjt ett varningens finger.

”Risken för en förhöjd inflation framöver har ökat något”, sade vice riksbankschef Per Jansson nyligen. Han tillägger att banken än så länge har ”utrymme att avvakta”.

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