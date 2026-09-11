Marknaden har börjat oroa sig för inflation igen efter ECB:s räntehöjning. Nu väntar alla på besked från USA:s Federal Reserve.
Oro för inflation igen – ödesmöte nästa vecka
Inflationsoron är tillbaka på finansmarknaden. Oljepriset har rusat över 100 dollar, räntorna stiger och ECB höjde räntan på torsdagen.
Nervöst efter ECB:s höjning
Den amerikanska tioårsräntan har stigit hela sommaren, en ökning som eskalerat under september till att nu närma sig 5 procent (4,96 på fredagen). Nu riktas blickarna mot USA:s inflation – och nästa veckas möte för USA:s centralbank Federal Reserve.
”Riskerna med inflationen har kommit tillbaka, och det bekräftades av den europeiska centralbanken, ECB i går”, säger Robert Bergqvist, senior ekonom på SEB till Dagens industri.
”Det här adderade nervositet till marknaden både vad gäller styrränta och inflationsrisker”.
70 procents chans – men Trump är emot
Just nu bedömer marknaden det till en 70-procentig sannolikhet för att Fed höjer styrräntan från 3,75 till 4 procent efter mötet på onsdag nästa vecka.
”Det är en hög siffra, och marknaden är på tårna i och med kontexten med ECB:s utsikter och högre energipriser som gör att inflationsrisker har adderats”, säger Robert Bergqvist.
De flesta makroekonomiska siffrorna talar för en höjning. Centralbankschefen Kevin Warsh har dock ett annat problem – USA:s president Donald Trump som absolut inte vill ha någon räntehöjning.
Sveriges inflation låg
För Sverige är läget lugnare. Enligt SCB:s preliminära siffror steg KPI-inflationen från 0,2 procent i juli till 0,3 procent i augusti. KPIF, som är Riksbankens viktigaste inflationsmått, låg kvar på 0,7 procent.
Men Riksbanken har också höjt ett varningens finger.
”Risken för en förhöjd inflation framöver har ökat något”, sade vice riksbankschef Per Jansson nyligen. Han tillägger att banken än så länge har ”utrymme att avvakta”.
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