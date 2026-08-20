Riksbanken lämnar styrräntan oförändrad

”Sammantaget står sig utsikterna i stora drag”, skriver Riksbanken i ett pressmeddelande.

Direktionen bedömer därför att det är väl avvägt att lämna styrräntan oförändrad. Riksbanken håller dock fast vid bedömningen att sannolikheten för en räntehöjning senare i år kvarstår.

Om den oväntat höga inflationen under sommaren visar sig vara början på en mer varaktig uppgång kan penningpolitiken stramas åt.

”Skulle den oväntat höga inflationen under sommaren vara inledningen på en större och mer bestående inflationsuppgång kommer Riksbanken att anpassa penningpolitiken i en stramare riktning”, skriver centralbanken.

Det nya räntebeslutet börjar gälla den 26 augusti.

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