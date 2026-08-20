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Riksbanken lämnar styrräntan oförändrad

Riksbanken
Riksbankschef Erik Thedéen penningpolitik, kommenterar riksbankens senaste besked om styrräntan den 20 augusti 2026. (Foto: Lars Schröder/TT)

Riksbanken lämnar styrräntan oförändrad på 1,75 procent.

Beslutet kommer trots att både tillväxten och inflationen under sommaren varit högre än Riksbanken räknade med i sin prognos från juni.

Makroläget är blandat. Företagens prisplaner har dämpats, störningarna i de globala leveranskedjorna har avtagit och arbetsmarknaden har utvecklats något svagare än väntat.

”Sammantaget står sig utsikterna i stora drag”, skriver Riksbanken i ett pressmeddelande.

Direktionen bedömer därför att det är väl avvägt att lämna styrräntan oförändrad. Riksbanken håller dock fast vid bedömningen att sannolikheten för en räntehöjning senare i år kvarstår.

Om den oväntat höga inflationen under sommaren visar sig vara början på en mer varaktig uppgång kan penningpolitiken stramas åt.

”Skulle den oväntat höga inflationen under sommaren vara inledningen på en större och mer bestående inflationsuppgång kommer Riksbanken att anpassa penningpolitiken i en stramare riktning”, skriver centralbanken.

Det nya räntebeslutet börjar gälla den 26 augusti.

Läs mer: Få hushåll binder sina boräntor: ”Det är rekord”

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Daniel Jacobs

Journalist som nu har fokus på börs och finans, med extra förkärlek för makroekonomi, geopolitik och råvaror.

Daniel Jacobs

Journalist som nu har fokus på börs och finans, med extra förkärlek för makroekonomi, geopolitik och råvaror.

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