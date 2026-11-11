Ny order: Nu ska Saab träna danska försvaret

Fyra träningsanläggningar i Danmark

Ordern omfattar Saabs Instrumented Laser Duel System för stridsfordonet CV90, inklusive nya träningsförmågor för övning med drönare och med verkan utan siktlinje.

Den bygger vidare på det kontrakt som Saab tecknade med Danmark redan 2025 och som då innebar att fyra träningsanläggningar etablerades i Danmark.

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”Träning för förband måste utvecklas i samma takt som slagfältet. Genom att inkludera precisionsverkan på långa avstånd och drönarbekämpning får soldaterna möjlighet att träna i realistiska miljöer och därmed bygga upp tilltro till den egna förmågan”, förklarar Joakim Alhbin som är chef för Saabs affärsenhet Training and Simulation.

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Färgsprakande presentation av Saab och Global Eye. I dag gäller det Saab och Danmark, dit företaget ska leverera avancerade träningssystem. (Foto: Jonas Ekströmer /TT)

”Mest moderna i Europa”

”Detta innebär att Danmark kan fortsätta att utveckla några av de mest moderna och flexibla träningsanläggningarna i Europa”, tillägger Alhbin.

Svenska Saab har i dag kunder på lösningar för träning och simulering i mer än 40 länder.

När företaget skriver att ”genom innovativ teknik och en beprövad utbildningsfilosofi erbjuder Saab världsledande lösningar och förmågor som möjliggör interoperabilitet och realistisk träning för försvarsmakter”, har man alltså en hel del att backa upp de påståendena med.

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