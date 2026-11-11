Saab har fått en order på träningsutrustning för 350 miljoner kronor som ska levereras till försvaret i Danmark.
Ny order: Nu ska Saab träna danska försvaret
Det handlar om avancerade träningssystem när Saab (börskurs Saab) i dag presenterar en ny order från det danska försvaret.
Ordern handlar om ytterligare träningsutrustning och beställare är det danska försvarets inköps- och logistikorganisation, Dalo.
Ordern ska stärka Danmarks förmåga att träna för det moderna slagfältet, ordervärdet är 350 miljoner kronor och leveranserna från Saab ska ske under perioden 2026 till och med 2028.
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Stridsmiljöer förändras snabbt
Dagens stridsmiljöer förändras snabbt. Drönare, långräckviddiga precisionsvapen och nya sätt att genomföra militära uppdrag ställer nya krav på hur försvarsmakter utbildar och förbereder sina förband, påpekar vapenfabrikanten.
Med leveranserna från Saab ska Danmark stärka sin förmåga att träna i realistiska miljöer som speglar denna utveckling och gör det möjligt för soldater och förband att träna med avancerad teknik och moderna taktiska metoder i övningsmiljöer, skriver Saab i en kommuniké.
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Fyra träningsanläggningar i Danmark
Ordern omfattar Saabs Instrumented Laser Duel System för stridsfordonet CV90, inklusive nya träningsförmågor för övning med drönare och med verkan utan siktlinje.
Den bygger vidare på det kontrakt som Saab tecknade med Danmark redan 2025 och som då innebar att fyra träningsanläggningar etablerades i Danmark.
”Träning för förband måste utvecklas i samma takt som slagfältet. Genom att inkludera precisionsverkan på långa avstånd och drönarbekämpning får soldaterna möjlighet att träna i realistiska miljöer och därmed bygga upp tilltro till den egna förmågan”, förklarar Joakim Alhbin som är chef för Saabs affärsenhet Training and Simulation.
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”Mest moderna i Europa”
”Detta innebär att Danmark kan fortsätta att utveckla några av de mest moderna och flexibla träningsanläggningarna i Europa”, tillägger Alhbin.
Svenska Saab har i dag kunder på lösningar för träning och simulering i mer än 40 länder.
När företaget skriver att ”genom innovativ teknik och en beprövad utbildningsfilosofi erbjuder Saab världsledande lösningar och förmågor som möjliggör interoperabilitet och realistisk träning för försvarsmakter”, har man alltså en hel del att backa upp de påståendena med.
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