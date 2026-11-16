AI-jättarna jagar svensk skog – dold miljardpotential i tre aktier

I Finland har Google redan visat vad det kan vara värt.

I februari köpte bolaget 327 hektar av United Bankers skogsfond i kommunen Vaala. Affären var värd drygt 4,5 miljoner euro. Priset på nästan 14 000 euro per hektar kan jämföras med omkring 3 000 euro för vanlig skogsmark i området.

Tre skogsaktier med AI-potential

I Sverige har Holmen och SCA börjat undersöka möjligheterna.

Holmen arbetar med ett par, möjligen tre, datacenterprojekt som kommit en bit framåt. Planen är att kunna kombinera markaffärer med långsiktiga elavtal.

SCA bekräftar att bolaget fått förfrågningar från datacenteraktörer. Bolaget föredrar att arrendera ut mark och kombinera det med elavtal, enligt EFN.

Även Stora Enso ser potential för datacenter på sin mark i mellersta Sverige, enligt bolaget.

Holmen äger omkring 1,3 miljoner hektar skog och producerar 2,2 terawattimmar vatten- och vindkraft under ett normalår.

SCA har cirka 2,7 miljoner hektar skog i Sverige och Baltikum. Stora Enso äger drygt 1,2 miljoner hektar skogsmark i Sverige.