AI-boomen öppnar en ny miljardmarknad för svenska skogsbolag. När Google och andra techjättar jagar mark och el till sina datacenter kan Holmen, SCA och Stora Enso sitta på en oväntad börsvinst.
AI-jättarna jagar svensk skog – dold miljardpotential i tre aktier
Skogsbolagens stora markinnehav har länge varit en tillgång för skogsbruket. Nu kan samma marker bli attraktiva för en helt annan industri.
AI-utvecklingen driver fram en kraftig utbyggnad av datacenter och bolagen bakom satsningarna är beredda att betala för tillgång till mark och elektricitet.
I Finland har Google redan visat vad det kan vara värt.
I februari köpte bolaget 327 hektar av United Bankers skogsfond i kommunen Vaala. Affären var värd drygt 4,5 miljoner euro. Priset på nästan 14 000 euro per hektar kan jämföras med omkring 3 000 euro för vanlig skogsmark i området.
Tre skogsaktier med AI-potential
I Sverige har Holmen och SCA börjat undersöka möjligheterna.
Holmen arbetar med ett par, möjligen tre, datacenterprojekt som kommit en bit framåt. Planen är att kunna kombinera markaffärer med långsiktiga elavtal.
SCA bekräftar att bolaget fått förfrågningar från datacenteraktörer. Bolaget föredrar att arrendera ut mark och kombinera det med elavtal, enligt EFN.
Även Stora Enso ser potential för datacenter på sin mark i mellersta Sverige, enligt bolaget.
Holmen äger omkring 1,3 miljoner hektar skog och producerar 2,2 terawattimmar vatten- och vindkraft under ett normalår.
SCA har cirka 2,7 miljoner hektar skog i Sverige och Baltikum. Stora Enso äger drygt 1,2 miljoner hektar skogsmark i Sverige.
Elavtalen kan ge återkommande miljardintäkter
Den stora börspotentialen kan ligga i energiproduktionen snarare än i försäljningen av skogsmark. Det menar Oskar Lindström, analytiker på Danske Bank.
”Det är inte genom att sälja 200 eller 1 000 hektar skog till ett högre pris som de tjänar de stora pengarna”, säger han till Affärsvärlden.
Långsiktiga elavtal med datacenterbolag kan i stället ge stabila intäkter år efter år. Skogsbolagen får därmed en ny kundgrupp med stor betalningsförmåga.
”Långsiktiga elavtal med datacenter kan ge bättre och stabilare intjäning, förutsatt att priset kompenserar för den leverans och risk som producenten tar på sig”, säger Lindström.
Efterfrågan är redan omfattande. Svenska kraftnät fick under 2025 ansökningar om 5 000 megawatt i uttagseffekt från datacenter och AI-center. Det motsvarar ungefär tjugo städer av Uppsalas storlek, enligt tidningen Energi.
Analytikern ser värden som börsen missar
Men möjligheterna är fortfarande beroende av att projekten blir verklighet och att elanslutningar kan säkras.
”Jag tycker inte att den fulla potentialen är inprisad, men värdet beror på vilka etableringar och avtal som faktiskt blir av”, säger Lindström till Affärsvärlden.
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