Bankerna sänker utdelningen – här är aktierna som går mot strömmen

Onödigt höga avgifter kan minska din pension

SEB väntas sänka utdelningen från 11 kronor till 8,68 kronor per aktie. För Handelsbanken ligger prognosen på 11,17 kronor, jämfört med 17,50 kronor senast.

Även Swedbank väntas dela ut mindre. Analytikernas prognos ligger på 24,34 kronor per aktie mot totalt 29,80 kronor i den senaste utdelningen.

För Handelsbanken motsvarar det en minskning med drygt 36 procent. Swedbanks väntade nedgång är omkring 18 procent.

Nedgången märks även på indexnivå. OMXS30-bolagens samlade utdelningar väntas minska med 13 miljarder kronor till 260 miljarder kronor inför 2027, främst till följd av lägre extrautdelningar från storbankerna, enligt Affärsvärlden.

En del av nedgången förklaras alltså av att extrautdelningarna väntas bli mindre eller utebli. Prognoserna omfattar både ordinarie utdelningar och extrautdelningar.

Siffrorna för bankerna kommer från nyhetsbyrån Finwires sammanställning av analytikernas estimat.

Volvo och H&M går mot strömmen

På andra håll av börsen pekar prognoserna åt motsatt håll.

Lastbilstillverkaren Volvo väntas höja den totala utdelningen från 13 kronor till 15,79 kronor per aktie. Bolaget har dessutom lämnat extrautdelning sex år i följd.

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Även H&M väntas höja utdelningen – från 7,10 till 7,35 kronor per aktie.

Teleoperatören Telia går mot en utdelning på 2,18 kronor jämfört med 2,05 kronor senast. Tele2 väntas höja från 10,50 till 11 kronor per aktie.

Byggbolaget Peab finns också bland kandidaterna till en högre utdelning. Analytikerna räknar med 4,17 kronor per aktie jämfört med 3,30 kronor senast.

Samtliga prognoser bygger på analytikernas nuvarande estimat och är ännu inte fastställda utdelningsbesked, enligt sammanställningen.