Efter flera år med generösa utdelningar väntas storbankerna dra ned på utbetalningarna till aktieägarna. Men på Stockholmsbörsen finns flera bolag som går åt motsatt håll.
Bankerna sänker utdelningen – här är aktierna som går mot strömmen
Utdelningssäsongen närmar sig och analytikerna har börjat justera sina förväntningar inför nästa års bokslut. För aktieägare i flera av börsens största banker ser beskeden ut att bli mindre muntra.
SEB väntas sänka utdelningen från 11 kronor till 8,68 kronor per aktie. För Handelsbanken ligger prognosen på 11,17 kronor, jämfört med 17,50 kronor senast.
Även Swedbank väntas dela ut mindre. Analytikernas prognos ligger på 24,34 kronor per aktie mot totalt 29,80 kronor i den senaste utdelningen.
För Handelsbanken motsvarar det en minskning med drygt 36 procent. Swedbanks väntade nedgång är omkring 18 procent.
Nedgången märks även på indexnivå. OMXS30-bolagens samlade utdelningar väntas minska med 13 miljarder kronor till 260 miljarder kronor inför 2027, främst till följd av lägre extrautdelningar från storbankerna, enligt Affärsvärlden.
En del av nedgången förklaras alltså av att extrautdelningarna väntas bli mindre eller utebli. Prognoserna omfattar både ordinarie utdelningar och extrautdelningar.
Siffrorna för bankerna kommer från nyhetsbyrån Finwires sammanställning av analytikernas estimat.
Volvo och H&M går mot strömmen
På andra håll av börsen pekar prognoserna åt motsatt håll.
Lastbilstillverkaren Volvo väntas höja den totala utdelningen från 13 kronor till 15,79 kronor per aktie. Bolaget har dessutom lämnat extrautdelning sex år i följd.
Även H&M väntas höja utdelningen – från 7,10 till 7,35 kronor per aktie.
Teleoperatören Telia går mot en utdelning på 2,18 kronor jämfört med 2,05 kronor senast. Tele2 väntas höja från 10,50 till 11 kronor per aktie.
Byggbolaget Peab finns också bland kandidaterna till en högre utdelning. Analytikerna räknar med 4,17 kronor per aktie jämfört med 3,30 kronor senast.
Samtliga prognoser bygger på analytikernas nuvarande estimat och är ännu inte fastställda utdelningsbesked, enligt sammanställningen.
Evolution kan återuppta utdelningen
Ett annat intressant besked väntas från livekasinobolaget Evolution. Bolaget pausade utdelningarna under 2026 och valde i stället att återföra kapital till aktieägarna genom återköp av egna aktier.
Vid årsstämman i april beslutades att ingen utdelning skulle lämnas för räkenskapsåret 2025. I stället lanserade bolaget ett återköpsprogram på 2 miljarder euro.
Den 6 november hade Evolution återköpt aktier för totalt 1,32 miljarder euro. Styrelsen har beslutat att fortsätta programmet med resterande belopp.
Analytikerna räknar nu med att utdelningen återupptas och landar på 2,59 euro per aktie inför 2027. Det skulle innebära en återkomst för en aktie som länge varit en favorit bland utdelningsinvesterare.
Utdelningsförslagen kommer i boksluten
Prognoserna är ännu inte fastställda utdelningsbesked. Svenska börsbolag presenterar i regel sina utdelningsförslag i samband med bokslutskommunikéerna. Därefter fattar årsstämmorna de formella besluten.
Bokslutssäsongen drar i gång den 21 januari med Essity och fortsätter dagen därpå med Investor, enligt Nordnet.
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