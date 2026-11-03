Saab: "Egna AI-agenter styr Gripen självständigt"

Allt har utvecklats av Saab

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Agenterna kan antingen stödja piloten i cockpit eller operera tillsammans med piloter från en egen obemannad flygplattform.

Agenterna, träningsmiljöerna och de utvecklingsverktyg som stödjer dem har samtliga utvecklats av Saab.

Det ger full kontroll över hur agenterna fungerar, hur de verifieras och hur de fortsätter att utvecklas över tid, påpekar bolaget.

”Vi har inte bara byggt våra egna AI-agenter, vi har också flugit dem. Detta visar vår förmåga att utveckla AI-agenter som kan integreras i operativa stridsflygplan”, säger Peter Nilsson som är chef för Advanced Programs inom Saabs affärsområde Aeronautics.

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”Vi bygger de förmågor som krävs”

”Framtidens luftstrid kommer inte att avgöras av enskilda plattformar, utan av nätverk av bemannade och obemannade system som samverkar. Genom att kontrollera hela utvecklingskedjan bygger vi de förmågor som krävs för den framtiden”, tillägger Nilsson.

En central del i detta arbete är Saabs AI Fighter Pilot Academy. Inom AI Fighter Pilot Academy utvecklar Saab både AI-agenterna och den infrastruktur som krävs för att träna, testa och utvärdera dem i olika scenarier och på olika plattformar.

En viktig möjliggörare för Saab att skala upp detta arbete är Sferical AI, ett svenskt initiativ för suverän AI som tillhandahåller säker och storskalig beräkningskapacitet för avancerad AI-utveckling, påpekar Saab.

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Saab högt och lågt. I dag AI-agenter för Gripen, egenutvecklade, nyligen lanseringen av nya Stridsbåt 90 CX, uppgraderad mot föregångaren. (Foto: Pressbild Saab)

”Samverkan bemannat – obemannat”

Saab fortsätter nu att utöka agenternas förmågor och att flyga dem i större antal scenarier. Den infrastruktur som utvecklats inom AI Fighter Pilot Academy utgör även en viktig grund för obemannade plattformar.

”Framtidens luftstrid väntas bygga på samverkan mellan bemannade och obemannade system, där verifierad och nationellt kontrollerad AI blir en avgörande del av förmågan”, skriver Saab.

Bolaget anser sig ”med erfarenhet från flera generationer stridsflygplan” väl positionerat att leda den utvecklingen.

Under flygproven styrde AI-agenten självständigt flygplanet i scenarier för luftstrid bortom visuell räckvidd, BVR.

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