Konjunkturuppgång syns i byggjättens orderbok
En allt ljusnande konjunktur märks nu även i byggföretaget NCC:s orderböcker. För fjärde kvartalet i rad ökade orderingången inom bygg och anläggning, uppger bolaget i samband med sin delårsrapport avseende tredje kvartalet.
Framför allt handlar det om projekt med militär koppling och säkerhetsklassade byggnader, skriver bolaget. Dessutom har man under kvartalet gjort klart med ett avtal om att bygga högspänningsledningar i Västra Götaland.
Bolagets rörelseresultat uppgick till 831 miljoner kronor under kvartalet att jämföra med 767 miljoner samma period föregående år.