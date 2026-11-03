Konjunkturuppgång syns i byggjättens orderbok

Framför allt handlar det om projekt med militär koppling och säkerhetsklassade byggnader, skriver bolaget. Dessutom har man under kvartalet gjort klart med ett avtal om att bygga högspänningsledningar i Västra Götaland.

Bolagets rörelseresultat uppgick till 831 miljoner kronor under kvartalet att jämföra med 767 miljoner samma period föregående år.