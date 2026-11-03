Börsen lockar tillbaka spararna när Wallenberg växlar upp och petar ner Lundberg

Wallenberg i topp och Fredrik Lundberg tappar

I toppen av de mest ägda aktierna befäster Wallenbergsfärens maktbolag Investor sin position som den ohotade ettan. Bolaget fick nästan 23 700 nya ägare under kvartalet och har nu närmare 769 000 aktieägare. Det är över 336 000 fler än tvåan Volvo.

Wallenbergsfären flyttar samtidigt fram sina positioner på bred front i toppen. SEB klättrar förbi Handelsbanken och tar över sjundeplatsen. Samtidigt slår Atlas Copco sig in som ny tia på listan med drygt 205 000 ägare. Den stora rockaden leder till att Fredrik Lundbergs maktbolag Industrivärden knuffas ut från topp tio-listan.

I dag utgörs hälften av börsens tio mest ägda bolag av Investor självt eller dess egna portföljbolag Atlas Copco, Ericsson, Saab och SEB. Krister Modin pekar på den långsiktiga filosofin som en förklaring till framgången.

”Man pratar ofta om Investors oändliga horisont. Det skapar förutsättningar för en hållbar och långsiktig värdeökning som de bevisar återkommande år efter år. Sedan har de fått draghjälp av innehaven som också gått starkt – titta på Saab till exempel. När det pratas om Investor beskrivs det nästan som den säkraste platsen att börja på”, säger Modin till Di.

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Småbolagsboom ger männen revansch på marknaden

Vid sidan av giganterna syns stora rörelser bland enskilda bolag. Teknikbolaget Precise Biometrics fick nästan 18 200 nya ägare efter fusionen i somras med Fingerprint Cards, vilket motsvarar en ökning med hela 96 procent. Därefter märks dagligvarukoncernen Axfood, som lockade drygt 9 200 nya ägare tack vare sin starka direktavkastning.

På förlorarsidan finns livekasinobolaget Evolution, som tappade närmare 10 900 aktieägare när sparare passade på att sälja efter kursuppgångar för att säkra vinster. Även krisdrabbade SBB fortsatte att tappa ägare.

I kampen mellan könen tog männen ett kliv framåt under kvartalet. Värdet på männens genomsnittliga aktieportföljer steg med 56 procent jämfört med 35 procent för kvinnorna.

Förklaringen ligger i att mindre bolag har börjat vakna till liv. Detta gynnade de manliga spararna, som i högre grad dras till småbolagssegmentet medan kvinnor i större utsträckning fokuserar på stabila storbolag.