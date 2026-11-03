Expert varnar för långvarig dieselkris – så drabbas du

Marknadens sårbara buffertar

De geopolitiska spänningarna i Mellanöstern och Ukraina har slagit hårt mot tillgången på färdigraffinerade produkter som diesel och flygbränsle. Exporten har sjunkit kraftigt från viktiga regioner och återhämtningen dröjer. Råvaruexperten Elin Akinci på ELS Analysis, som intervjuas av Handelsbankens ekonomikanal EFN, understryker att marknadens marginaler förblir höga under överskådlig tid.

”Vi kommer alltså att leva med höga produktpriser långt efter ett fredsavtal”, säger hon.

Krisen förlängs av tre tydliga flaskhalsar på världsmarknaden. Det tar tid att importera reservdelar till skadade raffinaderier, uppskjutet underhåll måste utföras nu och de globala beredskapslagren befinner sig på mycket låga nivåer.

Enligt Morgan Stanley väntas det omfattande underhållet toppa under andra kvartalet 2027 och därför dröjer en verklig normalisering.

Goldman Sachs konstaterar samtidigt att den globala exporten av olja har minskat med omkring 6 miljoner fat per dag, varav 3,2 miljoner från Persiska viken och 1,1 miljoner från Ryssland.

Svenska priset mot nya toppar

Sverige har visserligen egna raffinaderier som garanterar den fysiska försörjningstryggheten men priserna styrs helt av den nordvästeuropeiska marknaden. Situationen förvärras av att den tillfälliga sänkningen av koldioxidskatten löper ut den sista november. Detta riskerar att addera omkring tre kronor per liter i ett enda slag.

Snittpriset låg tidigare runt 25 kronor men de nya skattereglerna kan pressa upp dieselpriset mot 27 kronor i december. Det närmar sig därmed de historiska rekordnivåerna från oktober 2022 trots att råoljan i sig inte stiger på samma dramatiska sätt.

ANNONS

Det förvärrar dieselkrisen

Europa tappar nu sina lager samtidigt som risken för nya störningar hänger i luften. Akinci lyfter fram att marknaden underskattar hur urlakad bufferten har blivit.

”Varje fat som tas ur beredskapslagren i dag är ett fat som saknas nästa gång något händer, och det är inte inprisat”, säger hon till EFN.