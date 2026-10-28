Saab och amerikanska GA-ASI har tillsammans genomfört en framgångsrik testflygning av en obemannad AEW i Kalifornien.
Saabs hemliga testflygning i Kalifornien: "Framgångsrikt"
Saab (börskurs Saab) meddelar i dag att man tillsammans med GA-ASI, General Atomics Aeronautical Systems, ”framgångsrikt genomfört” flygtester av en obemannad, luftburen tidig varningsförmåga – Airborne Early Warning, AEW.
I denna har Saabs luftburna spaningsradar Loyaleye integrerats med det fjärrstyrda flygsystemet MQ-9B.
Flygningarna genomfördes vid GA-ASI:s anläggning Desert Horizon Flight Operations Facility i södra Kalifornien.
Vid flygningarna verifierades det integrerade systemets förmåga att exempelvis upptäcka, följa och klassificera luftmål från en obemannad plattform.
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Saabs partner världsledande
GA-ASI, med huvudkontor i San Diego i Kalifornien. är ett amerikanskt försvarsföretag och dotterbolag till General Atomics.
Företaget är världsledande som tillverkare av obemannade luftfartygssystem, radarsystem och optoelektroniska sensorsystem.
Företaget är mest känt för att ha utvecklat och producerat välkända militära drönare som MQ-1 Predator, MQ-9 Reaper, MQ-1C Gray Eagle och MQ-9B Skyguardian / Seaguardian,
Drönarna används för underrättelseinhämtning, övervakning, spaning, att peka ut mål samt taktiska militära uppdrag.
Följde scenario i realtid
De åskådare som fanns på plats vid bolagens testflygning kunde i realtid följa förmågan i ett operativt scenario som visade de framsteg som gjorts i utvecklingen av systemet.
Flygtestet som genomfördes är en del i ett utvärderingsprogram, vilket inleddes med en förta flygning i maj i år och som nu visar den snabba utvecklingen av förmågan.
”Flygningen är en viktig milstolpe i utvecklingen av obemannade luftburna system för tidig övervakning”, säger Carl-Johan Bergholm som är chef för Saabs affärsområde Surveillance.
”LoyalEye är framtaget för att komplettera befintliga lösningar för radarspanings- och ledningsförmåga med ökad flexibilitet och uthållighet”, tillägger Bergholm.
”Dagens flygning visar att förmågan fungerar i ett realistiskt operativt scenario.”
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”En logisk lösning”
”Vi har verkligen sett fram emot att genomföra det här flygtestet”, säger GA-ASI:s vd David R. Alexander.
”Det globala kundintresset för en AEW-förmåga på MQ-9B är mycket stort. Det är helt enkelt en logisk lösning”, konstaterar han.
Loyaleye på MQ-9B kan användas både självständigt och tillsammans med bemannade AEW&C-plattformar, skriver Saab.
En obemannad AEW-förmåga möjliggör övervakning av stora områden med långvarig närvaro i operativa miljöer där det är viktigt med uthållighet, geografisk räckvidd och minskad exponering för operatörer, påpekar bolaget.
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