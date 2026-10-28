Saabs hemliga testflygning i Kalifornien: "Framgångsrikt"

Följde scenario i realtid

De åskådare som fanns på plats vid bolagens testflygning kunde i realtid följa förmågan i ett operativt scenario som visade de framsteg som gjorts i utvecklingen av systemet.

Flygtestet som genomfördes är en del i ett utvärderingsprogram, vilket inleddes med en förta flygning i maj i år och som nu visar den snabba utvecklingen av förmågan.

”Flygningen är en viktig milstolpe i utvecklingen av obemannade luftburna system för tidig övervakning”, säger Carl-Johan Bergholm som är chef för Saabs affärsområde Surveillance.

”LoyalEye är framtaget för att komplettera befintliga lösningar för radarspanings- och ledningsförmåga med ökad flexibilitet och uthållighet”, tillägger Bergholm.

”Dagens flygning visar att förmågan fungerar i ett realistiskt operativt scenario.”

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”En logisk lösning”

”Vi har verkligen sett fram emot att genomföra det här flygtestet”, säger GA-ASI:s vd David R. Alexander.

”Det globala kundintresset för en AEW-förmåga på MQ-9B är mycket stort. Det är helt enkelt en logisk lösning”, konstaterar han.

Loyaleye på MQ-9B kan användas både självständigt och tillsammans med bemannade AEW&C-plattformar, skriver Saab.

En obemannad AEW-förmåga möjliggör övervakning av stora områden med långvarig närvaro i operativa miljöer där det är viktigt med uthållighet, geografisk räckvidd och minskad exponering för operatörer, påpekar bolaget.

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