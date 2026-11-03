Dyra minneschip pressar Apple – marginalerna hotas inför julhandeln

”Det vi ser på minnesmarknaden just nu saknar motstycke”, sa Apples nytillträdde vd John Ternus under bolagets telefonkonferens med analytiker i samband med släppet av kvartalsrapporten under måndagen.

Apple räknar med en bruttomarginal på mellan 45 och 46 procent under kvartalet som avslutas i december. Det kan jämföras med 47,9 procent under det senaste kvartalet. Vid prognosens mittpunkt innebär det en nedgång med 2,4 procentenheter.

Analytikerna hade räknat med en något högre marginal. Efter beskedet föll Apple-aktien omkring 3 procent i efterhandeln, enligt Handelsblatt.

AI-boomen driver upp kostnaderna

Bakom prisrusningen finns den snabbt växande efterfrågan på minneskomponenter. AI-industrins stora investeringar i datacenter ökar konkurrensen om tillgången på avancerade chip och driver upp kostnaderna för elektroniktillverkare.

John Ternus uppger att Apple försöker kompensera genom att pressa priserna på andra komponenter och använda lager som köpts in till lägre priser. Bolaget har också höjt priserna på flera produkter under året.

Men lättnaden kan bli kortvarig. Enligt Ternus väntas inköpspriserna på minne fortsätta stiga även efter decemberkvartalet.

Apple har dessutom ökat sina åtaganden för framtida produktionsinköp med 33 miljarder dollar sedan juni. Det visar hur mycket bolaget behöver säkra tillgången på komponenter, rapporterar Techcrunch.