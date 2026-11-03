Apple går mot sitt starkaste försäljningskvartal någonsin. Men skenande priser på minneschip och leveransproblem för den nya vikbara Iphonen sätter press på teknikjättens lönsamhet. Aktiekursen föll efter bolagets prognos.
Dyra minneschip pressar Apple – marginalerna hotas inför julhandeln
Apple går in i årets viktigaste försäljningsperiod med motvind.
Priserna på minneschip stiger kraftigt och väntas fortsätta upp även efter julhandeln. Det slår direkt mot bolagets produktionskostnader och får aktiemarknaden att reagera.
”Det vi ser på minnesmarknaden just nu saknar motstycke”, sa Apples nytillträdde vd John Ternus under bolagets telefonkonferens med analytiker i samband med släppet av kvartalsrapporten under måndagen.
Apple räknar med en bruttomarginal på mellan 45 och 46 procent under kvartalet som avslutas i december. Det kan jämföras med 47,9 procent under det senaste kvartalet. Vid prognosens mittpunkt innebär det en nedgång med 2,4 procentenheter.
Analytikerna hade räknat med en något högre marginal. Efter beskedet föll Apple-aktien omkring 3 procent i efterhandeln, enligt Handelsblatt.
AI-boomen driver upp kostnaderna
Bakom prisrusningen finns den snabbt växande efterfrågan på minneskomponenter. AI-industrins stora investeringar i datacenter ökar konkurrensen om tillgången på avancerade chip och driver upp kostnaderna för elektroniktillverkare.
John Ternus uppger att Apple försöker kompensera genom att pressa priserna på andra komponenter och använda lager som köpts in till lägre priser. Bolaget har också höjt priserna på flera produkter under året.
Men lättnaden kan bli kortvarig. Enligt Ternus väntas inköpspriserna på minne fortsätta stiga även efter decemberkvartalet.
Apple har dessutom ökat sina åtaganden för framtida produktionsinköp med 33 miljarder dollar sedan juni. Det visar hur mycket bolaget behöver säkra tillgången på komponenter, rapporterar Techcrunch.
Rekordförsäljning trots leveransproblem
Trots kostnadspressen är försäljningsutsikterna starka. Apple räknar med att omsättningen ökar med 7–10 procent under julkvartalet. Det skulle innebära ett nytt omsättningsrekord för bolaget.
Under det senaste kvartalet ökade Iphone-intäkterna med 17,5 procent till 57,56 miljarder dollar. Det var ungefär en miljard dollar mer än analytikerna hade räknat med.
Men leveranserna av bolagets nya vikbara Iphone Duo är fortsatt begränsade. Den över 2 000 euro dyra modellen sålde snabbt slut efter lanseringen i oktober och leveranstiderna har flyttats fram till januari, enligt Handelsblatt.
Apple-chefen Sabih Khan beskriver det som svårt att förutse när utbudet kommer att kunna möta efterfrågan.
Bolaget har ännu inte gett något besked om ytterligare prishöjningar på sina produkter.
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