Den norskkopplade fintechjätten OPay värderades till omkring 4 miljarder dollar och skulle göra entré på New York-börsen. Ledningen hann ringa i börsklockan, men aktiehandeln kom aldrig i gång. En regulatorisk utredning satte stopp för noteringen.
Norskgrundat bolag ringde i börsklockan – stoppades i sista sekund
Det var upplagt för en av årets större fintechnoteringar.
Men när fintechbolaget OPay skulle börja handlas på New York-börsen i fredags kom beskedet att börsintroduktionen stoppas.
Bolaget hade redan prissatt 16 miljoner amerikanska depåbevis, ADS, till 19 dollar styck. Det motsvarade 304 miljoner dollar, omkring 3 miljarder kronor, och en värdering på cirka 4 miljarder dollar.
Ledningen hade till och med hunnit ringa i börsens öppningsklocka. Men när handelsdagen var över hade aktien fortfarande inte börjat handlas, rapporterar norska Finansavisen.
Enligt Reuters drog OPay tillbaka erbjudandet efter att ha informerat om en regulatorisk utredning i en utländsk jurisdiktion. Vilket land eller vilken myndighet det gäller har bolaget inte avslöjat.
OPay uppger att utredningen rör en jurisdiktion som saknar betydelse för kärnverksamheten och att ärendet väntas kunna lösas inom kort. Bolaget försäkrar också att verksamheten i Nigeria och övriga marknader fortsätter som vanligt, enligt ett uttalande från bolaget.
Norsk koppling till fintechjätten
Bakom den nigerianska betalplattformen finns en tydlig norsk koppling.
OPay växte fram ur Opera, det norska internetbolaget som tidigare drev en stor verksamhet i Afrika. Satsningen hette från början Opera Pay.
En av personerna bakom expansionen är Lars Boilesen, tidigare vd för Opera, som numera är en av OPays högsta chefer. Den norske investeraren Trond Riiber Knudsen sitter också i bolagets styrelse.
Opera ägde 8,6 procent av OPay inför den planerade noteringen. Japanska Softbank hade ytterligare 6,6 procent. Den norska bakgrunden och personerna bakom satsningen beskrivs närmare i Finansavisens genomgång av OPay.
Kraftig vinstökning före noteringen
OPay har vuxit snabbt på den afrikanska marknaden. Bolaget erbjuder digitala betalningar, penningöverföringar, sparande och lån och hade omkring 50 miljoner aktiva användare per månad i juli.
Under första halvåret 2026 uppgick intäkterna till 467 miljoner dollar, jämfört med 197,5 miljoner dollar under motsvarande period året före. Nettovinsten steg från 21,7 till 90,9 miljoner dollar, enligt bolagets börsprospekt.
När OPay tog in kapital 2021 värderades bolaget till 2 miljarder dollar. Den planerade börsintroduktionen skulle därmed ha inneburit en fördubblad värdering.
Nu är det oklart när eller om noteringen kan återupptas. Nigerianska finansmediet Nairametrics rapporterar att bolaget och emissionsbankerna kommit överens om att avsluta emissionsavtalet.
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