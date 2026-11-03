Norskgrundat bolag ringde i börsklockan – stoppades i sista sekund

Bolaget hade redan prissatt 16 miljoner amerikanska depåbevis, ADS, till 19 dollar styck. Det motsvarade 304 miljoner dollar, omkring 3 miljarder kronor, och en värdering på cirka 4 miljarder dollar.

Ledningen hade till och med hunnit ringa i börsens öppningsklocka. Men när handelsdagen var över hade aktien fortfarande inte börjat handlas, rapporterar norska Finansavisen.

Enligt Reuters drog OPay tillbaka erbjudandet efter att ha informerat om en regulatorisk utredning i en utländsk jurisdiktion. Vilket land eller vilken myndighet det gäller har bolaget inte avslöjat.

OPay uppger att utredningen rör en jurisdiktion som saknar betydelse för kärnverksamheten och att ärendet väntas kunna lösas inom kort. Bolaget försäkrar också att verksamheten i Nigeria och övriga marknader fortsätter som vanligt, enligt ett uttalande från bolaget.

Norsk koppling till fintechjätten

Bakom den nigerianska betalplattformen finns en tydlig norsk koppling.

OPay växte fram ur Opera, det norska internetbolaget som tidigare drev en stor verksamhet i Afrika. Satsningen hette från början Opera Pay.

En av personerna bakom expansionen är Lars Boilesen, tidigare vd för Opera, som numera är en av OPays högsta chefer. Den norske investeraren Trond Riiber Knudsen sitter också i bolagets styrelse.

Opera ägde 8,6 procent av OPay inför den planerade noteringen. Japanska Softbank hade ytterligare 6,6 procent. Den norska bakgrunden och personerna bakom satsningen beskrivs närmare i Finansavisens genomgång av OPay.