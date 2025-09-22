Dagens PS
Så här rik hade du blivit på techjättens resa

Apples vd Tim Cook vid lanseringen av iPhone 16 i New York, september 2024. Under hans ledning har bolaget fortsatt växa och står nu inför en AI-satsning som kan forma nästa kapitel.
Apples vd Tim Cook vid lanseringen av iPhone 16 i New York, september 2024. Under hans ledning har bolaget fortsatt växa och står nu inför en AI-satsning som kan forma nästa kapitel. (Foto: Pamela Smith/AP/TT)(
Linn Kolar
Linn Kolar
Uppdaterad: 22 sep. 2025Publicerad: 22 sep. 2025

Få bolag har präglat vardagen som iPhone-tillverkaren. Och investerare som hängt med på resan har blivit rikligt belönade.

Apple har gått från en garageidé till att bli världens tredje högst värderade börsbolag.

Med produkter som iPhone, iPad och MacBook har företaget inte bara förändrat vardagen för miljontals användare utan också skapat enorma rikedomar för sina investerare.

Så hur rik hade du själv varit om du följt med på Apples långa resa?

Hur blev Apple så stort?

Steve Jobs och Steve Wozniak grundade Apple 1977. Deras första datorer, Apple I och Apple II, lade grunden till bolagets framtid. Wozniak byggde främst båda dessa datorer och Jobs hanterade marknadsföringssidan av saker och ting. Apple II blev en kassasuccé, men misslyckade uppföljare som Apple III och Lisa visade att bolaget också kunde gå vilse.

Steve Jobs och Steve Wozniak förr i tiden vid början av techjättens resa.
Steve Jobs och Steve Wozniak förr i tiden vid början av techjättens resa. (Foto: Paul Sakuma/AP/TT, arkivbild)

Lanseringen av Macintosh 1984 var ett genombrott, men försäljningen blev svag och maktkamperna internt ledde till att Steve Jobs lämnade företaget. Under 1990-talet misslyckades flera vd:ar med att vända utvecklingen och Microsofts Windows tog över marknaden.

En vändpunkt kom när Apple köpte NeXT Inc. och därmed tog tillbaka Steve Jobs. Hans återkomst 1997 markerade starten på en ny era.

Historien bakom Apples framgång

iPhone 17 visades upp vid Apples event i Cupertino i september 2025. Den ikoniska telefonen står fortfarande för nästan hälften av bolagets intäkter.
iPhone 17 visades upp vid Apples event i Cupertino i september 2025. Den ikoniska telefonen står fortfarande för nästan hälften av bolagets intäkter. (Foto: Godofredo A. Vásquez/AP/TT)

När Jobs återfick kontrollen lanserades iMac, en dator som stack ut med sin färgstarka design och användarvänlighet. Den var elegant och användarvänlig tack vare operativsystemuppgraderingen. Kort därefter kom fler produkter som skulle forma teknikvärlden: iPod, iPhone, iPad och MacBook Air.

Dessa lanseringar byggde inte bara på hårdvara utan på en helhet. Alla dessa produkter ledde till en ny affärsmodell för Apple, där de skapade ett tätt ekosystem av hårdvara, mjukvara och innehåll. Det var integrationen av produkter och tjänster som fick miljontals användare att stanna kvar.

Apple var också först med att göra musik, appar och digitalt innehåll lättillgängligt via iTunes och App Store. Det gav bolaget en stadig intäktskälla vid sidan av hårdvaruförsäljningen.

Som Investopedia skriver var Apple den aktör som byggde arenan och satte reglerna för spelet inom flera nya teknikområden.

Eran efter Steve Jobs

Steve Jobs gick bort 2011 men hans arv lever kvar. Tim Cook tog över vd-posten och under hans ledning har Apple fortsatt växa. Många tvivlade på att Cook kunde fylla hans skor, konstaterar Ny Teknik, men bolaget har fortsatt att leverera starka resultat.

Steve Wozniak, Apples medgrundare, valde principer före pengar och aktierna han gav bort hade gjort honom näst rikast i världen.
Steve Wozniak, Apples medgrundare, valde principer före pengar och aktierna han gav bort hade gjort honom näst rikast i världen. (Foto: Claudio Bresciani / TT)

Samtidigt gick Apples andra grundare en annan väg. Steve Wozniak kunde ha varit världens näst rikaste, men valde principer före pengar och gav bort aktier som hade gjort honom rikare än både Zuckerberg och Bezos. Han lämnade Apple redan på 1980-talet för att följa sin passion för ingenjörskap och undervisning.

Apple har fortsatt att vara ett dominerande teknikföretag både vad gäller marknadsandelar och aktiekurs. Under 2020-talet har bolaget dock blivit omsprunget i börsvärde av Microsoft och Nvidia, efter att tidigare i flera år ha haft förstaplatsen.

Lanseringen av Apple Watch blev den största succén efter Jobs, men också Apple TV och streamingtjänsten Apple TV+ har breddat utbudet. Kritiker menar att bolaget blivit mer iterativt än innovativt, men Apple har fortsatt att stärka sin position med egna processorer, Apple Pay och en växande tjänsteverksamhet.

Enligt Investopedia var iPhone fortfarande Apples mest sålda produkt under fjärde kvartalet 2024 och stod för 48,69 procent av intäkterna.

Apples nästa kapitel

Apple Store. Illustration för Apples kommande AI-produkter: bordrobot, smart högtalare med skärm och hemlarmkameror.
Apple planerar AI-drivna nyheter som bordrobot, smart högtalare med skärm och hemlarm , en storsatsning för att återta innovationskraften Bild: Shutterstock

Apple står nu inför en ny fas. Tim Cook satsar på AI från robotar till hemlarm men kritiker varnar för att Apple riskerar att bli nästa Intel. Marknaden hoppas på en comeback inom artificiell intelligens där Apple planerar nya produkter för att återta innovationskraften.

Med ett börsvärde på över 3,6 biljoner dollar i slutet av 2024 är Apple fortfarande en av världens största teknikjättar. Investopedia konstaterar att det är kvaliteten på produkterna och det starka iEcosystemet som gör att bolaget kan behålla sin “ekonomiska vallgrav”, ett begrepp som beskriver företag som år efter år lyckas mota bort konkurrenter och befästa sin dominans.

Aktiegurun Warren Buffett har kallat detta en långsiktig konkurrensfördel. Han har dessutom investerat tungt i Apple och beskrev redan 2019 iPhone som “enormt underprissatt” när Berkshire Hathaway fortsatte köpa fler aktier.

apple
Investerade du i Apple år 1980? Grattis. (Foto: Pexels)

För den som investerade vid företagets börsintroduktion 1980 hade 10 000 kronor i början av 2025 varit värda över 2,5 miljoner dollar. Det motsvarar ungefär 28 miljoner kronor, som Dagens PS tidigare rapporterade.

Så rik hade du blivit

Så här ser utvecklingen ut för en investering på 10 000 kronor:

PeriodKursutvecklingVärde i dag (cirka)
I år-4,48 %9 552 kr
1 år+10,34 %11 034 kr
3 år+58,73 %15 873 kr
5 år+116,78 %21 678 kr
Sedan 1998+159 366,67 %15,95 miljoner kr

Källa: Avanza, 18 september 2025.

Men det tar inte hänsyn till:

  • valutaförändringar (SEK/USD) under perioden
  • utdelningar (Apple delar ut en mindre men återkommande utdelning)

AppleEkonomiInvesteraUSA
