Nya svenska mineralfynd: "På flera sätt unika"

Resultaten anses utgöra ett viktigtunderlag för att bedöma potentialen i framtida utvinning.

Det handlar om den så kallade REE-linjen i Bergslagen, där REE är kort för Rare Earth Elements.

Mineraliseringarna i REE-linjen är, enligt SGU, ”på flera sätt unika”.

Vulkaniska bergarter

”Området består av gamla vulkaniska bergarter som senare omvandlats, och där bergartstypen skarn lokalt innehåller höga halter av både sällsynta jordartsmetaller och andra kritiska eller strategiska metaller som koppar, kobolt och vismut”, säger Stefan Andersson, statsgeolog hos SGU.

”Dessa metaller är viktiga i modern teknik, till exempel i elektronik och grön energiteknik”, påpekar han.

Genom att bestämma åldern på molybdenglans med hjälp av avancerad åldersbestämning har geologerna kunnat spåra när olika stadier av malmbildningen ägt rum.

Resultaten visar att mineraliseringarna bildades i minst två steg, en tidig fas för cirka 1,91–1,89 miljarder år sedan och en senare, för omkring 1,87 till 1,84 miljarder år sedan.