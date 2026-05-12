En ny svensk studie ger besked om höga halter sällsynta jordartsmetaller och andra strategiska metaller i ett stråk i Bergslagen.
Nya svenska mineralfynd: "På flera sätt unika"
Det är Sveriges geologiska undersökning, SGU, som genomfört en studie som man menar ger ny kunskap om hur mineraliseringar rika på sällsynta jordartsmetaller, REE, bildats och omformats i Bergslagen.
Resultaten anses utgöra ett viktigtunderlag för att bedöma potentialen i framtida utvinning.
Det handlar om den så kallade REE-linjen i Bergslagen, där REE är kort för Rare Earth Elements.
Mineraliseringarna i REE-linjen är, enligt SGU, ”på flera sätt unika”.
Vulkaniska bergarter
”Området består av gamla vulkaniska bergarter som senare omvandlats, och där bergartstypen skarn lokalt innehåller höga halter av både sällsynta jordartsmetaller och andra kritiska eller strategiska metaller som koppar, kobolt och vismut”, säger Stefan Andersson, statsgeolog hos SGU.
”Dessa metaller är viktiga i modern teknik, till exempel i elektronik och grön energiteknik”, påpekar han.
Genom att bestämma åldern på molybdenglans med hjälp av avancerad åldersbestämning har geologerna kunnat spåra när olika stadier av malmbildningen ägt rum.
Resultaten visar att mineraliseringarna bildades i minst två steg, en tidig fas för cirka 1,91–1,89 miljarder år sedan och en senare, för omkring 1,87 till 1,84 miljarder år sedan.
Nya mineraliseringar
Den första och viktigaste mineraliseringsfasen berodde på vulkanisk aktivitet och cirkulation av heta, metallrika lösningar, och sammanföll i tid med bildningen av andra viktiga malmtyper i Bergslagen.
Senare, när området utsattes för höga tryck och temperaturer under storskalig påverkan i samband med bergskedjebildning omfördelades metallerna och gamla mineraliseringar omformades samt nya mineraliseringar bildades, skriver SGU.
”Ger en bättre bild”
Studien visar även att storskaliga tektoniska processer haft stor betydelse för att skapa gynnsamma förutsättningar för mineralisering.
”Den nya kunskapen ger en bättre bild av hur komplexa malmsystem kan bildas och omformas över mycket lång tid. Det är viktigt för framtida prospektering av kritiska metaller som just de sällsynta jordartsmetallerna, inte minst i Sverige med sin långa geologiska historia och ett Europa där efterfrågan ökar i takt med energiomställningen”, sammanfattar Stefan Andersson.
Studien publicerades nyligen i den internationella vetenskapliga tidskriften Mineralium Deposita.
Starkt ökat intresse
Dagens PS har tidigare konstaterat att intresset för metaller och mineral i Sverige är stort. Förra året fick Bergsstaten152 ansökningar om undersökningstillstånd.
I dag finns totalt 801 gällande undersökningstillstånd i Sverige och mest eftersökt är koppar.
Antalet undersökningstillstånd för basmetallen har ökat med 52 procent de senaste fem åren.
I dag finns 554 gällande undersökningstillstånd för koppar, enligt Metaller och gruvor.