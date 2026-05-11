Japans drönare av wellpapp ska överväldiga luftvärnsförsvar

Kostnaden per enhet ligger på cirka 18 400 till 23 000 kronor, mot de iranska Shahed-drönarna som kostar 184 000 till 460 000 kronor styck.

Japans försvarsminister Shinjirō Koizumi bekräftade nyligen att den japanska marinstyrkan redan använder modellen aktivt.

Dagens PS har länge följt Japans snabba militära drönarsatsning. Den kartongbaserade drönaren är nästa steg i samma riktning.

Prislappen skapar obalans på marknaden

Traditionella luftvärnsrobotar är designade för att möta dyra mål. Att använda en dyr robot, vars styckpris är i storleksordningen 30 till 40 miljoner kronor, för att ta ned en drönare värd 20 000 kronor är ett ekonomiskt obalanserat utbyte. Det har kriget i Ukraina visat gång på gång, och nu skalas problemet upp.

Realtid har tidigare rapporterat om hur Japan institutionaliserar sin militära drönarsatsning i stor skala, med en femårsplan på ungefär 60 miljarder kronor för obemannade system. AirKamuy-drönaren är ett komplement till de dyrare systemen, inte en ersättning.

Det handlar om massvolym, svärmar som kan mätta motståndares luftvärnskapacitet. Det öppnar en ny produktkategori.

Bolag på börsen som utvecklar kostnadseffektiva antidrönarsystem, snarare än traditionellt luftvärn, är de som gynnas. Sverige satsar självt starkt i det segmentet med bolag som Nordic Air Defence, och Försvarsmakten som har tydliggjort att förmågan att hantera just den typen av hot är prioritet.