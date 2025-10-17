Rött på världens börser – riskaptiten på reträtt

Fredagen ser ut att bli ännu en röd dag på världens börser. Investerare håller andan medan nya orosmoln tornar upp sig över marknaden.

Missa inte: Chipjätten slår nytt rekord: “Efterfrågan är hejdlös”. Dagens PS

Bankoro pressar marknaderna

Enligt Yahoo Finance fortsatte amerikanska aktier att falla i förhandeln på fredagen när oro spreds kring regionala bankers exponering mot dåliga lån och en försämrad kreditkvalitet i ekonomin. Det ledde till en ny våg av försäljningar på börsen innan öppning.

Dow Jones Industrial Average-terminen sjönk omkring 0,8 procent, S&P 500 tappade 1,1 procent och teknik­tunga Nasdaq 100 föll 1,3 procent. Det markerar den andra dagen i rad med förluster, sedan två amerikanska långivare avslöjat problem med sina låneportföljer.

Orosvågorna på Wall Street har förstärkts av JPMorgan-chefen Jamie Dimons varning om den så kallade ”kackerlackseffekten”, som tolkats som ett tecken på sprickor i kreditvärdigheten hos amerikanska låntagare.

Dimon syftade enligt Yahoo Finance på att bankernas problem med dåliga lån kan vara början på något större och uttryckte det som att ”när man ser en kackerlacka finns det troligen fler”.

Och guldruschen bara fortsätter… (Foto: Anders Wiklund/TT)

Få dagens viktigaste nyheter från Dagens PS. Prenumerera på våra nyhetsbrev. Prenumerera nu