Rött på världens börser – riskaptiten på reträtt

Handlare på New York-börsen under en turbulent vecka när oron sprider sig på världens marknader.
Handlare på New York-börsen under en turbulent vecka när oron sprider sig på världens marknader. (Foto: AP Photo/Richard Drew/TT)
Linn Kolar
Linn Kolar
Uppdaterad: 17 okt. 2025Publicerad: 17 okt. 2025

Röda siffror möter marknaden inför helgen. Stämningen är dämpad och osäkerheten tilltar när investerare väger nya signaler från USA.

Fredagen ser ut att bli ännu en röd dag på världens börser. Investerare håller andan medan nya orosmoln tornar upp sig över marknaden.

Bankoro pressar marknaderna

Enligt Yahoo Finance fortsatte amerikanska aktier att falla i förhandeln på fredagen när oro spreds kring regionala bankers exponering mot dåliga lån och en försämrad kreditkvalitet i ekonomin. Det ledde till en ny våg av försäljningar på börsen innan öppning.

Dow Jones Industrial Average-terminen sjönk omkring 0,8 procent, S&P 500 tappade 1,1 procent och teknik­tunga Nasdaq 100 föll 1,3 procent. Det markerar den andra dagen i rad med förluster, sedan två amerikanska långivare avslöjat problem med sina låneportföljer.

Orosvågorna på Wall Street har förstärkts av JPMorgan-chefen Jamie Dimons varning om den så kallade ”kackerlackseffekten”, som tolkats som ett tecken på sprickor i kreditvärdigheten hos amerikanska låntagare.

Dimon syftade enligt Yahoo Finance på att bankernas problem med dåliga lån kan vara början på något större och uttryckte det som att ”när man ser en kackerlacka finns det troligen fler”.

guld
Och guldruschen bara fortsätter… (Foto: Anders Wiklund/TT)

Kreditoro och flykt till guld

Investerare flyr nu till säkrare tillgångar. Yahoo Finance skriver att guld och statsobligationer fått förnyad kraft som tillflyktsorter när marknaden skakar.

Räntan på den amerikanska tioåringen har fallit ytterligare under den viktiga fyrprocentsnivån, medan guldpriset nått nya rekordnivåer över 4 300 dollar per uns.

Enligt uppdaterade siffror från Bloomberg steg guldet med över 1 procent under fredagen, till 4 353 dollar per uns, drivet av ökad oro för kreditkvalitet, växande satsningar på räntesänkningar från Federal Reserve och tilltagande handelsspänningar mellan USA och Kina.

Silverpriset har samtidigt nått nya rekordnivåer över 54 dollar per uns.

Osäkerhet inför helgen på världens börser

Den förvärrade stämningen på marknaden avrundar en redan turbulent vecka, präglad av stigande USA–Kina-spänningar och ett utdraget budgetdödläge i Washington. Kina har infört nya exportkontroller och sanktioner efter att president Donald Trump hotat med ytterligare tullar, medan Vita huset enligt Bloomberg överväger att lätta på tullarna för fordonsindustrin.

Samtidigt väntar marknaden på nya besked från Federal Reserve. Handlare spekulerar i en så kallad ”jumbo”-sänkning på 50 punkter före årets slut, efter att Fed-chefen Jerome Powell signalerat att scenen är satt för en mindre sänkning redan vid oktobermötet.

Den pågående regeringsnedstängningen har dessutom fördröjt offentlig statistik som KPI-rapporten, vilket bidrar till osäkerheten. Vissa amerikanska lagstiftare varnar för att stoppet kan fortsätta långt in i november.

Nyfiken skribent som bevakar företagsnyheter, teknik och samhällstrender – gärna med fokus på hur det stora påverkar det lilla. Trivs särskilt bra med att skriva tillgängliga och engagerande texter för en bred publik med nyfikenhet på världen.

