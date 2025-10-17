Röda siffror möter marknaden inför helgen. Stämningen är dämpad och osäkerheten tilltar när investerare väger nya signaler från USA.
Rött på världens börser – riskaptiten på reträtt
Mest läst i kategorin
Chipjätten slår nytt rekord: "Efterfrågan är hejdlös"
Chipjätten fortsätter att stärka greppet om den globala marknaden när AI driver upp efterfrågan på avancerade halvledare. AI-boomen fortsätter att driva upp vinsterna för världens största chipbolag. TSMC redovisar sitt starkaste kvartal hittills, och efterfrågan beskrivs som hejdlös. Missa inte: Dollarns återhämtning hänger på en skör tråd. Dagens PS Hejdlös efterfrågan för chipjätten TSMC, världens …
Stor spricka i AI-fasaden: Prenumeranter överger ChatGPT
Den som väntat på tydliga tecken på att AI-bubblan kan vara på god väg att spricka behöver inte leta längre. Nya siffror visar att betalande kunder lämnar ChatGPT. Sedan den breda lanseringen av ChatGPT har tjänsten, och ett flertal andra LLM:er, vuxit explosionsartat. Det har i sin tur eldat på en historisk våg av investeringar …
Svenska bilmärket lämnar Kina efter fiasko
Bara 59 elbilar såldes av Polestar på den enorma kinesiska marknaden förra året. Därför väljer nu bolaget att stänga sin sista fysiska butik i Kina och gå över till digital försäljning. Elbilstillverkaren Polestar meddelade nyligen varslar 100 ingenjörer vid utvecklingsavdelningen i Göteborg. Nu kommer ett nytt besked: bolagen stänger sin sista fysiska butik i Kina …
Han blev 179 miljarder rikare – över en natt
Efter den ”häpnadsväckande” vinstökningen mellan den 14 och 15 oktober har den redan stenrike lyxmagnaten med sina miljarder klättrat en placering i rikemanslistan. Bernard Arnault, som är vd och ordförande för LVMH, tillika grundare, fick under den aktuella natten se sin nettoförmögenhet växa från cirka 1 629 miljarder kronor till drygt 1 808 miljarder kronor, …
Sverige slår Norge med hästlängder: "Sticker ut"
Att börsnotera sitt företag i Stockholm är betydligt hetare än att göra det i Oslo. Det märks i ABG Sundal Colliers kvartalsrapport. Investmentbanken ABG Sundal Collier, som har sitt huvudkontor i Norge, redovisar ett ovanligt starkt tredje kvartal. För första gången på länge överträffar den svenska affären den norska med bred marginal. Men det är …
Fredagen ser ut att bli ännu en röd dag på världens börser. Investerare håller andan medan nya orosmoln tornar upp sig över marknaden.
Missa inte: Chipjätten slår nytt rekord: “Efterfrågan är hejdlös”. Dagens PS
Bankoro pressar marknaderna
Enligt Yahoo Finance fortsatte amerikanska aktier att falla i förhandeln på fredagen när oro spreds kring regionala bankers exponering mot dåliga lån och en försämrad kreditkvalitet i ekonomin. Det ledde till en ny våg av försäljningar på börsen innan öppning.
Dow Jones Industrial Average-terminen sjönk omkring 0,8 procent, S&P 500 tappade 1,1 procent och tekniktunga Nasdaq 100 föll 1,3 procent. Det markerar den andra dagen i rad med förluster, sedan två amerikanska långivare avslöjat problem med sina låneportföljer.
Orosvågorna på Wall Street har förstärkts av JPMorgan-chefen Jamie Dimons varning om den så kallade ”kackerlackseffekten”, som tolkats som ett tecken på sprickor i kreditvärdigheten hos amerikanska låntagare.
Dimon syftade enligt Yahoo Finance på att bankernas problem med dåliga lån kan vara början på något större och uttryckte det som att ”när man ser en kackerlacka finns det troligen fler”.
Få dagens viktigaste nyheter från Dagens PS. Prenumerera på våra nyhetsbrev.
Senaste nytt
Medelhavet eller Karibien – här är resorna där du slipper tänka själv
När höstmörkret närmar sig är det dags att börja planera nästa flytande semester. Kryssningar har blivit det nya sättet att resa på: du packar väskan en gång, vaknar upp i en ny stad varje morgon – och slipper allt krångel med transporter, restaurangbokningar och väderappar. Här är tre resor vi på Perfect Weekend gärna bokar …
Perfect Weekend erbjuder världens bästa kryssning
Texten innehåller annonslänkarDet är något magiskt på en kryssning att vakna till havets stilla kluckande och dra undan gardinen för att mötas av en ny horisont. Ena dagen Barcelonas myllrande gränder, nästa dag en vit sandstrand på Ibiza eller en pittoresk hamn på Sicilien. Att kryssa är som att bo på ett flytande hotell som …
Ta hjälp av experten för kapitalförvaltning bortom det traditionella
Vinga Wealth Management är ett erfaret team av specialister, vars förmögenhetsrådgivning ger kunder unik åtkomst till den växande nordiska räntemarknaden – ett brett investeringsutbud som traditionellt endast varit förbehållet stora professionella portföljförvaltare och investmentbanker. ”Obligationsmarknaden är avsevärt större än aktiemarknaden, men mindre transparent. Investerare har svårt att få en helhetsbild av såväl emittentutbud som priser. …
Tryggare än någonsin att köpa begagnad elbil
Att köpa en begagnad elbil är ett smart val – både för plånboken och miljön. Tekniken har mognat och utbudet har aldrig varit större. På Volvia ser man nu att många har frågor kring kvalitet och trygghet. – Elbilar har gått från nyhet till vardag. Tekniken är stabil och både verkstäder och förare har samlat …
Så skapar D&G Aktiefond avkastning i ditt pensionssparande
När det nya fondtorget lanserades av Pensionsmyndigheten var det endast tio Sverigefonder som valdes ut, däribland D&G Aktiefond. Med över 30 år av framgångsrik placeringsstrategi tar nu den populära fonden sikte på att fortsatta ge svenska pensionssparare en trygg avkastning. Att fonden valts in i det nya fondtorget innebär att den granskats och bedömts enligt …
Kreditoro och flykt till guld
Investerare flyr nu till säkrare tillgångar. Yahoo Finance skriver att guld och statsobligationer fått förnyad kraft som tillflyktsorter när marknaden skakar.
Räntan på den amerikanska tioåringen har fallit ytterligare under den viktiga fyrprocentsnivån, medan guldpriset nått nya rekordnivåer över 4 300 dollar per uns.
Enligt uppdaterade siffror från Bloomberg steg guldet med över 1 procent under fredagen, till 4 353 dollar per uns, drivet av ökad oro för kreditkvalitet, växande satsningar på räntesänkningar från Federal Reserve och tilltagande handelsspänningar mellan USA och Kina.
Silverpriset har samtidigt nått nya rekordnivåer över 54 dollar per uns.
Läs också: AI-febern påminner om 1929 – “Girighet driver marknaden”. Dagens PS
Osäkerhet inför helgen på världens börser
Den förvärrade stämningen på marknaden avrundar en redan turbulent vecka, präglad av stigande USA–Kina-spänningar och ett utdraget budgetdödläge i Washington. Kina har infört nya exportkontroller och sanktioner efter att president Donald Trump hotat med ytterligare tullar, medan Vita huset enligt Bloomberg överväger att lätta på tullarna för fordonsindustrin.
Samtidigt väntar marknaden på nya besked från Federal Reserve. Handlare spekulerar i en så kallad ”jumbo”-sänkning på 50 punkter före årets slut, efter att Fed-chefen Jerome Powell signalerat att scenen är satt för en mindre sänkning redan vid oktobermötet.
Den pågående regeringsnedstängningen har dessutom fördröjt offentlig statistik som KPI-rapporten, vilket bidrar till osäkerheten. Vissa amerikanska lagstiftare varnar för att stoppet kan fortsätta långt in i november.
Läs även: Skakigt på börserna – Sydkorea mot strömmen. Dagens PS
Nyfiken skribent som bevakar företagsnyheter, teknik och samhällstrender – gärna med fokus på hur det stora påverkar det lilla. Trivs särskilt bra med att skriva tillgängliga och engagerande texter för en bred publik med nyfikenhet på världen.
Nyfiken skribent som bevakar företagsnyheter, teknik och samhällstrender – gärna med fokus på hur det stora påverkar det lilla. Trivs särskilt bra med att skriva tillgängliga och engagerande texter för en bred publik med nyfikenhet på världen.
Här kan du beställa Verisure hemlarm för endast 2990 kr! (Värde: 6990 kr) Snabb hjälp vid inbrott, brand och nödsituationer. Gör larmtestet för att hitta rätt larm för dig.
Senaste nytt
Topplista: Här hittar du drönare på börsen
Stora delar av världen rustar för en osäker framtid. Mitt i sektorns rampljus hittas drönarna. Vilka bolag ligger i framkant och är redo att vinna på trenden? Försvar, säkerhet och vapen har blivit en glödhet marknad när stora delar av världen vässar tänderna för att klara av ett osäkert världsläge. Tusentals miljarder ska investeras i …
Rött på världens börser – riskaptiten på reträtt
Röda siffror möter marknaden inför helgen. Stämningen är dämpad och osäkerheten tilltar när investerare väger nya signaler från USA. Fredagen ser ut att bli ännu en röd dag på världens börser. Investerare håller andan medan nya orosmoln tornar upp sig över marknaden. Missa inte: Chipjätten slår nytt rekord: "Efterfrågan är hejdlös". Dagens PS Bankoro pressar …
Molekyl hjälper bakterier motstå vårt immunförsvar och antibiotika
Forskare har identifierat en viktig molekyl som hjälper bakterier att överleva i kroppen, upptäckten skulle kunna ge nya sätt att bekämpa långvariga bakterieinfektioner. För bakterier är människokroppen en stressig plats, de attackeras av vårt immunförsvar, exponeras för sådant som syror och värme och näringen är knapp. Trots det kan en del bakterier överleva länge och …
Tappar intäkter på 200 miljoner
Svenska spel hoppar av som sponsor för svensk damfotboll. Samtidigt lämnar herrarnas storsponsor Unibet och fotbollen tappar stora pengar. Att det går uselt på planen för svensk landslagsfotboll, åtminstone på herrsidan, lär inte ha undgått någon. För att jämföra med övriga delar av näringslivet innebar det i veckan att vd på herrsidan, dansken Jon Dahl …
Mitt i noteringsvågen: Carnegie-toppen i stor intervju
Börsnoteringsfönstret har efter flera tröga år återigen öppnats på vid gavel. Och Stockholmsbörsen fullständigt krossar övriga Europa när det gäller förmågan att lista nya bolag. "Stockholm har lockat 53 procent av alla större europeiska börsnoteringar 2025 sett till transaktionsmarknadsvärde, totalt 6,7 miljarder US dollar", säger Anna Boqvist, Head of ECM på DNB Carnegie, som bakom …