AI-febern rusar vidare på börsen – men en författare varnar för tydliga paralleller till 1929 och en marknad driven av girighet.
AI-febern påminner om 1929 – "Girighet driver marknaden"
På 1920-talet steg den amerikanska börsen med nästan 500 procent, tills allt rasade.
I sin nya bok 1929 ser finansjournalisten Andrew Ross Sorkin skrämmande paralleller mellan dåtidens börsyra och dagens AI-hajp.
Missa inte: Miljardären flyttar till Sverige. Dagens PS
AI är det nya 1929
När Sorkin intervjuas av Business Insider på The Plaza Hotel i New York, samma plats där börsens maktelit samlades för snart hundra år sedan, beskriver han en tid som låter skrämmande bekant.
“År 1929 brukade folk komma hit och det var galet – alla affärsmän var här och de stod mest och stirrade på varandra”, säger han entusiastiskt.
“Förbudstiden pågick, så alla barer var stängda, och den nya folksporten hade blivit att spekulera”, säger han till Business Insider. “Det fanns bokstavligen aktiemäklarfirmor i varje gatuhörn – som Starbucks i dag”.
Nu, nästan ett sekel senare, ser han samma mönster upprepas. Den gången var det radio som drev upp aktierna, i dag är det artificiell intelligens.
“Det ligger i människans natur att alltid vilja ha mer”, säger Sorkin. “Girighet driver marknaden”.
När bubblan växer
Enligt Sorkin är det inte svårt att känna igen signalerna. Spekulation, lätt kredit och växande skulder präglar återigen marknaden. AI har blivit symbolen för en ny finansfeber där optimismen tränger undan försiktigheten.
Som The Economist påpekar bidrog lätt kredit och växande skulder till börskraschen 1929, en varning som känns igen på dagens marknad, där skydden gradvis monteras ner. Det är, menar Sorkin, en farlig kombination.
I Investopedia uttrycker han sin oro över att dagens marknad präglas av en blandning av spekulation och skuld, och skyddsräcken som en gång hindrade överdrifter på Wall Street håller på att monteras ner.
“En krasch är på väg”, varnar han. “Jag kan bara inte säga när, och jag kan inte säga hur djup”.
Läs också: Dollarns återhämtning hänger på en skör tråd. Dagens PS
Historien lär oss inget
Trots allt är Sorkin inte helt pessimistisk. Han påminner om att spekulation och innovation alltid går hand i hand, men att historien visar vad som händer när girigheten tar över.
I 1929 citerar han Albert Einstein, skrivet tre dagar före den svarta tisdagen, den dag då börsen kollapsade och den stora depressionen tog sin början:
“Den vanliga människan lever inte tillräckligt länge för att dra någon större nytta av sina egna erfarenheter. Och ingen, verkar det som, kan dra nytta av andras erfarenheter. Som både far och lärare vet jag att vi inte kan lära våra barn någonting. Var och en måste lära sig sin läxa på nytt”.
Nästan hundra år senare låter det som en kuslig varning riktad rakt till dagens marknad.
Läs även: Nya listan avslöjar: Europas mest prisvärda weekendresmål. E55
Nyfiken skribent som bevakar företagsnyheter, teknik och samhällstrender – gärna med fokus på hur det stora påverkar det lilla. Trivs särskilt bra med att skriva tillgängliga och engagerande texter för en bred publik med nyfikenhet på världen.
