AI-febern påminner om 1929 – "Girighet driver marknaden"

På 1920-talet steg den amerikanska börsen med nästan 500 procent, tills allt rasade.

I sin nya bok 1929 ser finansjournalisten Andrew Ross Sorkin skrämmande paralleller mellan dåtidens börsyra och dagens AI-hajp.

AI är det nya 1929

När Sorkin intervjuas av Business Insider på The Plaza Hotel i New York, samma plats där börsens maktelit samlades för snart hundra år sedan, beskriver han en tid som låter skrämmande bekant.

“År 1929 brukade folk komma hit och det var galet – alla affärsmän var här och de stod mest och stirrade på varandra”, säger han entusiastiskt.

“Förbudstiden pågick, så alla barer var stängda, och den nya folksporten hade blivit att spekulera”, säger han till Business Insider. “Det fanns bokstavligen aktiemäklarfirmor i varje gatuhörn – som Starbucks i dag”.

Nu, nästan ett sekel senare, ser han samma mönster upprepas. Den gången var det radio som drev upp aktierna, i dag är det artificiell intelligens.

“Det ligger i människans natur att alltid vilja ha mer”, säger Sorkin. “Girighet driver marknaden”.

Andrew Ross Sorkin, författaren bakom boken 1929, varnar för att dagens AI-feber på börsen påminner om tiden före kraschen 1929. (Foto: Richard Shotwell/Invision/AP/TT)