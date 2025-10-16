Dagens PS
Dagensps.se
Börs & Finans

AI-febern påminner om 1929 – "Girighet driver marknaden"

Paniken sprider sig på Wall Street den 24 oktober 1929, när rekordstora aktiefall utlöser massförsäljning – dagen som gått till historien som starten på börskraschen
Paniken sprider sig på Wall Street den 24 oktober 1929, när rekordstora aktiefall utlöser massförsäljning – dagen som gått till historien som starten på börskraschen. (Foto: AP/TT)
Linn Kolar
Linn Kolar
Uppdaterad: 16 okt. 2025Publicerad: 16 okt. 2025

AI-febern rusar vidare på börsen – men en författare varnar för tydliga paralleller till 1929 och en marknad driven av girighet.

På 1920-talet steg den amerikanska börsen med nästan 500 procent, tills allt rasade.

I sin nya bok 1929 ser finansjournalisten Andrew Ross Sorkin skrämmande paralleller mellan dåtidens börsyra och dagens AI-hajp.

AI är det nya 1929

När Sorkin intervjuas av Business Insider på The Plaza Hotel i New York, samma plats där börsens maktelit samlades för snart hundra år sedan, beskriver han en tid som låter skrämmande bekant.

“År 1929 brukade folk komma hit och det var galet – alla affärsmän var här och de stod mest och stirrade på varandra”, säger han entusiastiskt.

“Förbudstiden pågick, så alla barer var stängda, och den nya folksporten hade blivit att spekulera”, säger han till Business Insider. “Det fanns bokstavligen aktiemäklarfirmor i varje gatuhörn – som Starbucks i dag”.

Nu, nästan ett sekel senare, ser han samma mönster upprepas. Den gången var det radio som drev upp aktierna, i dag är det artificiell intelligens.

“Det ligger i människans natur att alltid vilja ha mer”, säger Sorkin. “Girighet driver marknaden”.

Andrew Ross Sorkin, författaren bakom boken 1929, varnar för att dagens AI-feber på börsen påminner om tiden före kraschen 1929. (Foto: Richard Shotwell/Invision/AP/TT)
Andrew Ross Sorkin, författaren bakom boken 1929, varnar för att dagens AI-feber på börsen påminner om tiden före kraschen 1929. (Foto: Richard Shotwell/Invision/AP/TT)

När bubblan växer

Enligt Sorkin är det inte svårt att känna igen signalerna. Spekulation, lätt kredit och växande skulder präglar återigen marknaden. AI har blivit symbolen för en ny finansfeber där optimismen tränger undan försiktigheten.

Som The Economist påpekar bidrog lätt kredit och växande skulder till börskraschen 1929, en varning som känns igen på dagens marknad, där skydden gradvis monteras ner. Det är, menar Sorkin, en farlig kombination.

I Investopedia uttrycker han sin oro över att dagens marknad präglas av en blandning av spekulation och skuld, och skyddsräcken som en gång hindrade överdrifter på Wall Street håller på att monteras ner.

“En krasch är på väg”, varnar han. “Jag kan bara inte säga när, och jag kan inte säga hur djup”.

Historien lär oss inget

Trots allt är Sorkin inte helt pessimistisk. Han påminner om att spekulation och innovation alltid går hand i hand, men att historien visar vad som händer när girigheten tar över.

I 1929 citerar han Albert Einstein, skrivet tre dagar före den svarta tisdagen, den dag då börsen kollapsade och den stora depressionen tog sin början:

“Den vanliga människan lever inte tillräckligt länge för att dra någon större nytta av sina egna erfarenheter. Och ingen, verkar det som, kan dra nytta av andras erfarenheter. Som både far och lärare vet jag att vi inte kan lära våra barn någonting. Var och en måste lära sig sin läxa på nytt”.

Nästan hundra år senare låter det som en kuslig varning riktad rakt till dagens marknad.

Linn Kolar
Linn Kolar

Nyfiken skribent som bevakar företagsnyheter, teknik och samhällstrender – gärna med fokus på hur det stora påverkar det lilla. Trivs särskilt bra med att skriva tillgängliga och engagerande texter för en bred publik med nyfikenhet på världen.

