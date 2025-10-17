Skakigt på börserna – Sydkorea mot strömmen

Kospi utmärker sig genom att lysa grönt på de asiatiska marknaderna och i Stillahavsområdet. Övriga börsindex är ned, förutom indiska Nifty 50 som stiger 0,38 procent i skrivande stund, strax före klockan halv åtta på fredagsmorgonen, svensk tid.

Kospi-indexet I Sydkorea klättrar just nu med 0,27 procent, enligt CNBC:s börsrapport.

Surt överlag på börserna i Asien

Hang Seng i Hongkong backar med hela 1,86 procent, japanska Nikkei 225 faller 1,43 procent och Shanghaibörsen i Fastlandskina står på minus med 1,21 procent.

I Australien tappar S&P/ASX 200 0,81 procent.

Det som får de flesta börsindex i Asien och Stillahavsområdet att falla tillbaka är oro kring den amerikanska banksektorn och ökade handelsfriktioner mellan världens största ekonomier USA och Kina.

Det drar ned stämningen i New York

På Wall Street I USA sjönk industritäta Dow Jones med nästan 0,7 procent på torsdagen efter en uppgång tidigare under dagen.

Det breda, amerikanska börsriktmärket S&P 500 avslutade gårdagen 0,6 procent lägre, och tekniktunga Nasdaq composite stängde ned med 0,5 procent.

ANNONS

Under torsdagskvällen föll de amerikanska aktieterminerna något inför fredagens börsöppning i New York, framgår det vidare.

Det som just nu ger börserna stora darren är de regionala USA-bankernas bräckliga utlåningspraxis.

