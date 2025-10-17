Dagens PS
Dagensps.se
Börs & Finans

Skakigt på börserna – Sydkorea mot strömmen

börs
Sydkoreanska Kospi handlas på rekordnivåer för tredje dagen i följd. (Foto: Ahn Young-joon/AP/TT)
Ola Söderlund
Ola Söderlund
Uppdaterad: 17 okt. 2025Publicerad: 17 okt. 2025

För tredje dagen i följd når sydkoreanska börsen Kospi rekordnivåer, och bakgrunden är enligt CNBC positiva handelssamtal med USA.

ANNONS
Facebook
Twitter
LinkedIn

Mest läst i kategorin

ANNONS

Kospi utmärker sig genom att lysa grönt på de asiatiska marknaderna och i Stillahavsområdet. Övriga börsindex är ned, förutom indiska Nifty 50 som stiger 0,38 procent i skrivande stund, strax före klockan halv åtta på fredagsmorgonen, svensk tid.

Kospi-indexet I Sydkorea klättrar just nu med 0,27 procent, enligt CNBC:s börsrapport.

Surt överlag på börserna i Asien

Hang Seng i Hongkong backar med hela 1,86 procent, japanska Nikkei 225 faller 1,43 procent och Shanghaibörsen i Fastlandskina står på minus med 1,21 procent.

I Australien tappar S&P/ASX 200 0,81 procent.

Det som får de flesta börsindex i Asien och Stillahavsområdet att falla tillbaka är oro kring den amerikanska banksektorn och ökade handelsfriktioner mellan världens största ekonomier USA och Kina.

Det drar ned stämningen i New York

På Wall Street I USA sjönk industritäta Dow Jones med nästan 0,7 procent på torsdagen efter en uppgång tidigare under dagen.

Det breda, amerikanska börsriktmärket S&P 500 avslutade gårdagen 0,6 procent lägre, och tekniktunga Nasdaq composite stängde ned med 0,5 procent.

ANNONS

Under torsdagskvällen föll de amerikanska aktieterminerna något inför fredagens börsöppning i New York, framgår det vidare.

Det som just nu ger börserna stora darren är de regionala USA-bankernas bräckliga utlåningspraxis.

Läs även: Nytt rekord igen för guld i skvatt galna rallyt DagensPS

Läs mer från Dagens PS - vårt nyhetsbrev är kostnadsfritt:
AktiemarknaderBankerEkonomiKinaSydkoreaUSA
Ola Söderlund
Ola Söderlund

Utbildad journalist med nästan 40 år i yrket. Har varit allmänreporter, kriminalreporter, jobbat med print och digitala medier, och var en tid chefredaktör för ett magasin på Dagens PS, samt under en kort period nyhetschef på dåvarande Miljöaktuellt och senare redaktionschef för News55.

Ola Söderlund
Ola Söderlund

Utbildad journalist med nästan 40 år i yrket. Har varit allmänreporter, kriminalreporter, jobbat med print och digitala medier, och var en tid chefredaktör för ett magasin på Dagens PS, samt under en kort period nyhetschef på dåvarande Miljöaktuellt och senare redaktionschef för News55.

ANNONS
Verisure hemlarm för bara 2990 kr

Här kan du beställa Verisure hemlarm för endast 2990 kr! (Värde: 6990 kr) Snabb hjälp vid inbrott, brand och nödsituationer. Gör larmtestet för att hitta rätt larm för dig.

Läs mer här
ANNONS
ANNONS

Senaste nytt

ANNONS
ANNONS