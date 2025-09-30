Dagens PS
NYTT:

Trumps nya tullar slår mot Sverige

Dagensps.se
Börs & Finans

"Ekonomin står på knivsegg" – investerare fruktar följderna

usa nedstängning
Wall Street präglas av oro när USA närmar sig en statlig nedstängning som kan skaka marknaderna (Foto: Canva)
Linn Kolar
Linn Kolar
Uppdaterad: 30 sep. 2025Publicerad: 30 sep. 2025

USA riskerar att stänga ned delar av statsapparaten vid midnatt. Investerare oroas över följderna när marknaderna redan reagerar.

ANNONS
ANNONS
Facebook
Twitter
LinkedIn

Mest läst i kategorin

“Ekonomin står på knivsegg”. Orden från en ledande ekonom vid Washington Center for Equitable Growth sammanfattar läget.

En nedstängning skulle stoppa publiceringen av avgörande ekonomiska data och öka osäkerheten på finansmarknaderna.

ANNONS

Missa inte: USA bara timmar från kollaps – nödrop från JD Vance. Dagens PS

Långvarig strid och budgetkaos

JD Vance
USA:s vicepresident JD Vance var uppgiven efter mötet med republikanerna i Vita huset: “Jag tror vi är på väg mot en nedstängning”. (Foto: Alex Brandon/AP/TT)

Budgetbråket har pågått hela september och förhandlingarna har gång på gång kört fast. När kongressen återvände efter sommaruppehållet varnade ekonomer för att krisen kunde bli värre än tidigare.

“Om så är fallet skulle det kunna vara ett hot”, sa Mark Zandi, chefsekonom på Moody’s Analytics, tidigare till Yahoo Finance.

Investmentbanken Goldman Sachs tonade ned riskerna något men slog fast att en nedstängning ändå skulle kosta tillväxten 0,15 procentenheter per vecka.

Måndagens möte i Vita huset, där topparna från båda partierna samlades på nytt i ett sista försök, slutade i ännu ett bakslag. Vicepresident JD Vance konstaterade:

ANNONS

”Jag tror att vi är på väg mot en nedstängning eftersom demokraterna inte kommer att göra det rätta”.

Senatens demokratiske ledare Chuck Schumer fyllde i:

“Vi har väldigt stora skillnader”. President Donald Trump har samtidigt flaggat för att använda stoppet till massuppsägningar inom program som inte anses “ligga i linje med hans prioriteringar”.

ANNONS

Senaste nytt

Spela klippet
PS Partner

Tryggare än någonsin att köpa begagnad elbil

26 aug. 2025

Marknader oroas av USA:s nedstängning

Oron kring budgetkaoset märks redan på finansmarknaderna. Yahoo Finance rapporterar att både valuta- och guldmarknaden reagerat på risken för ett stopp, samtidigt som fokus nu ligger på den ekonomiska statistik som hotar att utebli.

CNBC beskriver hur Wall Street förbereder sig på ett “data blackout” när rapporter om sysselsättning och inflation riskerar att utebli. Siffrorna är centrala för både investerare och Federal Reserve, och bristen på data gör beslutsfattandet svårare.

Stephanie Guichard, seniorekonom på Conference Board, säger:

“Konsumenternas bedömning av affärsläget var mycket mindre positiv än under de senaste månaderna, medan deras bedömning av den nuvarande arbetstillgången sjönk för nionde månaden i rad”.

Kapitolium i Washington DC. USA riskerar en ny statlig nedstängning om ingen budgetlösning nås före den 1 oktober. (
Kapitolium i Washington DC. USA riskerar en ny statlig nedstängning om ingen budgetlösning nås före den 1 oktober. (Foto: Canva)
ANNONS

Läs också: Snart stannar USA – “Flyger i blindo”. Dagens PS

Så kan USA:s nedstängning slå

En nedstängning vid midnatt natten till onsdag skulle bli den första sedan 2019. Yahoo Finance rapporterar att Bureau of Labor Statistics i så fall helt stänger ned – från drygt 2 000 anställda till bara en enda kvar. Fredagens sysselsättningsrapport blir då den första som ställs in.

För Federal Reserve kan det bli ett mardrömsscenario. Utan färska siffror om sysselsättning, inflation och producentpriser tvingas centralbanken fatta beslut i blindo vid sitt möte i oktober. Analytiker på investmentbanken Nomura beskriver läget som en “dataöken” där centralbanken riskerar att “flyga i blindo”.

Michael Linden vid Washington Center for Equitable Growth varnar:

“Det är viktigt att förstå att den amerikanska ekonomin redan är på knivsegg. Arbetsmarknaden har mjuknat och inflationen har stigit. Att lägga till en nedstängning av den offentliga sektorn kommer definitivt inte att hjälpa”, säger han.

Effekterna riskerar att snabbt märkas. TSA-agenter och flygledare kan tvingas jobba utan lön, nationalparker stängas och myndigheter som IRS hålla igen på sin verksamhet. Hur hårt det slår beror på hur länge konflikten drar ut på tiden – kortare stopp kan mildras, men en utdragen nedstängning skulle fördjupa osäkerheten och lämna centralbanken utan färska beslutsunderlag.

Läs även: Konkursen som får Wall Street att hålla andan. Dagens PS

Läs även: Finskt kryphål i sanktionerna mot Ryssland. Dagens PS

ANNONS
Läs mer från Dagens PS - vårt nyhetsbrev är kostnadsfritt:
BudgetDonald TrumpEkonomiUSAWall Street
Linn Kolar
Linn Kolar

Nyfiken skribent som bevakar företagsnyheter, teknik och samhällstrender – gärna med fokus på hur det stora påverkar det lilla. Trivs särskilt bra med att skriva tillgängliga och engagerande texter för en bred publik med nyfikenhet på världen.

Linn Kolar
Linn Kolar

Nyfiken skribent som bevakar företagsnyheter, teknik och samhällstrender – gärna med fokus på hur det stora påverkar det lilla. Trivs särskilt bra med att skriva tillgängliga och engagerande texter för en bred publik med nyfikenhet på världen.

ANNONS
Verisure hemlarm för bara 2990 kr

Här kan du beställa Verisure hemlarm för endast 2990 kr! (Värde: 6990 kr) Snabb hjälp vid inbrott, brand och nödsituationer. Gör larmtestet för att hitta rätt larm för dig.

Läs mer här
ANNONS
ANNONS

Senaste nytt

ANNONS
ANNONS