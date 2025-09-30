"Ekonomin står på knivsegg" – investerare fruktar följderna

“Ekonomin står på knivsegg”. Orden från en ledande ekonom vid Washington Center for Equitable Growth sammanfattar läget.

En nedstängning skulle stoppa publiceringen av avgörande ekonomiska data och öka osäkerheten på finansmarknaderna.

ANNONS

Missa inte: USA bara timmar från kollaps – nödrop från JD Vance. Dagens PS

Långvarig strid och budgetkaos

USA:s vicepresident JD Vance var uppgiven efter mötet med republikanerna i Vita huset: “Jag tror vi är på väg mot en nedstängning”. (Foto: Alex Brandon/AP/TT)

Budgetbråket har pågått hela september och förhandlingarna har gång på gång kört fast. När kongressen återvände efter sommaruppehållet varnade ekonomer för att krisen kunde bli värre än tidigare.

“Om så är fallet skulle det kunna vara ett hot”, sa Mark Zandi, chefsekonom på Moody’s Analytics, tidigare till Yahoo Finance.

Investmentbanken Goldman Sachs tonade ned riskerna något men slog fast att en nedstängning ändå skulle kosta tillväxten 0,15 procentenheter per vecka.

Måndagens möte i Vita huset, där topparna från båda partierna samlades på nytt i ett sista försök, slutade i ännu ett bakslag. Vicepresident JD Vance konstaterade:

ANNONS

”Jag tror att vi är på väg mot en nedstängning eftersom demokraterna inte kommer att göra det rätta”.

Senatens demokratiske ledare Chuck Schumer fyllde i:

“Vi har väldigt stora skillnader”. President Donald Trump har samtidigt flaggat för att använda stoppet till massuppsägningar inom program som inte anses “ligga i linje med hans prioriteringar”.