USA riskerar att stänga ned delar av statsapparaten vid midnatt. Investerare oroas över följderna när marknaderna redan reagerar.
"Ekonomin står på knivsegg" – investerare fruktar följderna
Mest läst i kategorin
Hon blåste JPMorgan – döms till sju års fängelse
Ljög för USA:s största bank JPMorgan om antalet användare och lyckades tillskansa sig en bra bit över motsvarande 1,6 miljarder kronor. Bankbjässen gick på lögnen och betalade 175 miljoner dollar, mer än 1,6 miljarder kronor alltså, när startup-kvinnan Charlie Javice for med osanning och påstod att webbplatsen hade fyra miljoner användare. I själva verket rörde …
Snart stannar USA – "Flyger i blindo"
Snart kan USA stå stilla. En statlig nedstängning hotar och centralbanken riskerar att tvingas fatta beslut utan avgörande ekonomiska data. Nedräkningen har börjat i Washington. Om kongressen misslyckas med att enas om en budget snart stannar delar av statsapparaten, och den här gången kan följderna slå hårdare än tidigare, varnar bedömare. Missa inte: Svensk bilhandlare …
Konkursen som får Wall Street att hålla andan
First Brands kollaps skickar chockvågor genom USA:s finansvärld. Nu spekuleras det i hur långt problemen kan sprida sig. Den amerikanska bildelstillverkaren First Brands har ansökt om konkursskydd. Bolaget i Ohio sitter på skulder på över tio miljarder dollar. Nu växer oron på Wall Street för spridningseffekter med miljardförluster. Missa inte: Nya ESG trenden: försvar och …
Efter Svantessons attack: Bankerna slår tillbaka
Finansminister Elisabeth Svantesson (M) har höjt rösten mot de svenska storbankerna efter att de inte följt Riksbankens senaste räntesänkning i exakt samma takt. Men bankerna anser att kritiken är orättvis. Svantesson uppmanar nu bolånekunder att bli “tuffare” mot sina banker och, om inget annat hjälper, överväga att byta bank. På tisdagen sänkte Riksbanken styrräntan med …
Läge att köpa populära aktien? Experterna oense
Aktien har över 400 000 aktieägare och är därmed en av Sveriges populäraste att ha i sin portfölj. Inför rapporten om knappt tre veckor är dock börsexperterna oense kring om det är köpläge eller inte. Tre stora analyshus har presenterat sin syn och råden spretar. Läs även: Nästa års högutdelare – flera aktier att hålla …
“Ekonomin står på knivsegg”. Orden från en ledande ekonom vid Washington Center for Equitable Growth sammanfattar läget.
En nedstängning skulle stoppa publiceringen av avgörande ekonomiska data och öka osäkerheten på finansmarknaderna.
Missa inte: USA bara timmar från kollaps – nödrop från JD Vance. Dagens PS
Långvarig strid och budgetkaos
Budgetbråket har pågått hela september och förhandlingarna har gång på gång kört fast. När kongressen återvände efter sommaruppehållet varnade ekonomer för att krisen kunde bli värre än tidigare.
“Om så är fallet skulle det kunna vara ett hot”, sa Mark Zandi, chefsekonom på Moody’s Analytics, tidigare till Yahoo Finance.
Investmentbanken Goldman Sachs tonade ned riskerna något men slog fast att en nedstängning ändå skulle kosta tillväxten 0,15 procentenheter per vecka.
Måndagens möte i Vita huset, där topparna från båda partierna samlades på nytt i ett sista försök, slutade i ännu ett bakslag. Vicepresident JD Vance konstaterade:
”Jag tror att vi är på väg mot en nedstängning eftersom demokraterna inte kommer att göra det rätta”.
Senatens demokratiske ledare Chuck Schumer fyllde i:
“Vi har väldigt stora skillnader”. President Donald Trump har samtidigt flaggat för att använda stoppet till massuppsägningar inom program som inte anses “ligga i linje med hans prioriteringar”.
Senaste nytt
Perfect Weekend erbjuder världens bästa kryssning
Texten innehåller annonslänkarDet är något magiskt på en kryssning att vakna till havets stilla kluckande och dra undan gardinen för att mötas av en ny horisont. Ena dagen Barcelonas myllrande gränder, nästa dag en vit sandstrand på Ibiza eller en pittoresk hamn på Sicilien. Att kryssa är som att bo på ett flytande hotell som …
Hög sparränta? Det här bör du veta innan du väljer konto
En hög sparränta låter bra – men det betyder inte att sparkontot är rätt för dig. Här får du koll på vad du bör tänka på innan du väljer. Många har i dag sina besparingar på konton utan sparränta. Att flytta pengarna till ett sparkonto med ränta är ofta lika enkelt – men det gäller …
Tryggare än någonsin att köpa begagnad elbil
Att köpa en begagnad elbil är ett smart val – både för plånboken och miljön. Tekniken har mognat och utbudet har aldrig varit större. På Volvia ser man nu att många har frågor kring kvalitet och trygghet. – Elbilar har gått från nyhet till vardag. Tekniken är stabil och både verkstäder och förare har samlat …
This is the moment – Herman Lindqvist tar musikalen på allvar
När Herman Lindqvist berättar historia brukar det bli succé. När han dessutom gör det tillsammans med några av Sveriges bästa musikalartister på Göta Lejon blir resultatet något vi aldrig sett förut. Den 5 september är det premiär för "This is the moment – en historisk musikalresa i tiden". Här får publiken följa med på en …
Så tar Sverige plats bland världens främsta spelnationer
Sverige har en lång historia av att ligga i framkant när det kommer till digital utveckling. Vårt avlånga land har alltså en lång tradition av hög teknisk kompetens och många svenska spelbolag var tidiga att utveckla online casinon som var mobilanpassade och möjligheter att spela i realtid.? Idag rankas flera av?Sveriges bästa online casino?högt internationellt …
Marknader oroas av USA:s nedstängning
Oron kring budgetkaoset märks redan på finansmarknaderna. Yahoo Finance rapporterar att både valuta- och guldmarknaden reagerat på risken för ett stopp, samtidigt som fokus nu ligger på den ekonomiska statistik som hotar att utebli.
CNBC beskriver hur Wall Street förbereder sig på ett “data blackout” när rapporter om sysselsättning och inflation riskerar att utebli. Siffrorna är centrala för både investerare och Federal Reserve, och bristen på data gör beslutsfattandet svårare.
Stephanie Guichard, seniorekonom på Conference Board, säger:
“Konsumenternas bedömning av affärsläget var mycket mindre positiv än under de senaste månaderna, medan deras bedömning av den nuvarande arbetstillgången sjönk för nionde månaden i rad”.
Läs också: Snart stannar USA – “Flyger i blindo”. Dagens PS
Så kan USA:s nedstängning slå
En nedstängning vid midnatt natten till onsdag skulle bli den första sedan 2019. Yahoo Finance rapporterar att Bureau of Labor Statistics i så fall helt stänger ned – från drygt 2 000 anställda till bara en enda kvar. Fredagens sysselsättningsrapport blir då den första som ställs in.
För Federal Reserve kan det bli ett mardrömsscenario. Utan färska siffror om sysselsättning, inflation och producentpriser tvingas centralbanken fatta beslut i blindo vid sitt möte i oktober. Analytiker på investmentbanken Nomura beskriver läget som en “dataöken” där centralbanken riskerar att “flyga i blindo”.
Michael Linden vid Washington Center for Equitable Growth varnar:
“Det är viktigt att förstå att den amerikanska ekonomin redan är på knivsegg. Arbetsmarknaden har mjuknat och inflationen har stigit. Att lägga till en nedstängning av den offentliga sektorn kommer definitivt inte att hjälpa”, säger han.
Effekterna riskerar att snabbt märkas. TSA-agenter och flygledare kan tvingas jobba utan lön, nationalparker stängas och myndigheter som IRS hålla igen på sin verksamhet. Hur hårt det slår beror på hur länge konflikten drar ut på tiden – kortare stopp kan mildras, men en utdragen nedstängning skulle fördjupa osäkerheten och lämna centralbanken utan färska beslutsunderlag.
Läs även: Konkursen som får Wall Street att hålla andan. Dagens PS
Läs även: Finskt kryphål i sanktionerna mot Ryssland. Dagens PS
Nyfiken skribent som bevakar företagsnyheter, teknik och samhällstrender – gärna med fokus på hur det stora påverkar det lilla. Trivs särskilt bra med att skriva tillgängliga och engagerande texter för en bred publik med nyfikenhet på världen.
Nyfiken skribent som bevakar företagsnyheter, teknik och samhällstrender – gärna med fokus på hur det stora påverkar det lilla. Trivs särskilt bra med att skriva tillgängliga och engagerande texter för en bred publik med nyfikenhet på världen.
Här kan du beställa Verisure hemlarm för endast 2990 kr! (Värde: 6990 kr) Snabb hjälp vid inbrott, brand och nödsituationer. Gör larmtestet för att hitta rätt larm för dig.
Senaste nytt
"Ekonomin står på knivsegg" – investerare fruktar följderna
USA riskerar att stänga ned delar av statsapparaten vid midnatt. Investerare oroas över följderna när marknaderna redan reagerar. "Ekonomin står på knivsegg". Orden från en ledande ekonom vid Washington Center for Equitable Growth sammanfattar läget. En nedstängning skulle stoppa publiceringen av avgörande ekonomiska data och öka osäkerheten på finansmarknaderna. Missa inte: USA bara timmar från …
Lägsta pris? Då kan du ligga illa till
Konkurrensverket föreslår nya lagar och regler för att komma åt ”oseriöst låga anbud” i samband med upphandlingar. Konkurrensverket lämnar nu ett antal förslag till regeringen, alla med ambitionen att få bort oseriöst låga anbud vid upphandlingar. Verket vill skapa möjligheter att utesluta onormalt låga anbud. Den vägen ska man slå mot kriminalitet och oseriösa aktörer …
Sparproffset: Sluta spara fel – sex enkla råd
Sparproffset med över 20 år i global bankvärld sågar sparkontot och lyfter sex råd som kan få pengarna att växa. Racquel Oden, chef på HSBC med bakgrund från JPMorgan och Merrill Lynch, delar råden hon även ger till familj och vänner. Ett av dem är tydligt: sparkontot ger dig ingenting. Missa inte: Svensk bilhandlare kollapsar …
Göteborgs hamn: Ring så stänger vi
Göteborgs hamn betraktas som Nordens viktigaste, något som måste försvaras till varje pris. Nu tvekar politikerna om man klarar det. De tilltagande spänningarna, inte minst i spåren av kriget i Ukraina, har skapat stora satsningar på beredskap och en kraftig upprustning. I försörjningsfrågorna har Sveriges hamnar hamnat i fokus och där pekas Göteborgs hamn ut …
Finskt kryphål i sanktionerna mot Ryssland
Ett finskt kryphål gör att ryskt nickel fortsätter flöda in i EU. Samtidigt fylls Rysslands kassa på med miljarder. Norilsk Nickel, en av världens största metallproducenter, använder sin anläggning i Harjavalta som språngbräda för att nå EU-marknaden. Där bearbetas nicklet, får ny status som finsk produkt och kan sedan säljas vidare på världsmarknaden. Missa inte: …