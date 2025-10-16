Chipjätten slår nytt rekord: "Efterfrågan är hejdlös"

AI-boomen fortsätter att driva upp vinsterna för världens största chipbolag.

TSMC redovisar sitt starkaste kvartal hittills, och efterfrågan beskrivs som hejdlös.

Hejdlös efterfrågan för chipjätten

TSMC, världens största tillverkare av halvledare och en nyckelleverantör till Apple och Nvidia, stärker sin position mitt i AI-revolutionen.

Enligt Yahoo Finance ökade Taiwan Semiconductor Manufacturing Corp:s nettovinst med närmare 40 procent under det senaste kvartalet till rekordhöga 452,3 miljarder taiwanesiska dollar, motsvarande omkring 15 miljarder amerikanska dollar. Resultatet överträffade analytikernas förväntningar.

Bolaget uppger att omsättningen steg med 30 procent jämfört med samma period förra året, drivet av den växande marknaden för artificiell intelligens.

“Efterfrågan på TSMC:s produkter är hejdlös”, skrev analytiker vid Morningstar i en kommentar tidigare i oktober.

“Med tanke på TSMC:s dominans tvivlar vi på att företaget skulle hindras om det stod inför tullar på leveranser till amerikanska kunder. Vi förväntar oss att efterfrågan på AI kommer att förbli robust”, tillägger de.

Taiwanesiska TSMC dominerar marknaden för halvledarchip. (Foto: Chiang Ying-ying/AP/TT)

Bolagets egen ledning delar den optimismen. I januari sade TSMC:s finanschef och vice vd Wendell Huang att företaget räknar med ännu starkare tillväxt i år.

“Även efter att ha mer än tredubblat 2024 förutspår vi att våra intäkter från AI-acceleratorer kommer att fördubblas 2025 eftersom en stark ökning av AI-relaterad efterfrågan fortsätter som en viktig möjliggörare för AI-applikationer”, sa han då.