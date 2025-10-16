Dagens PS
Chipjätten slår nytt rekord: "Efterfrågan är hejdlös"

TSMC:s nya chipfabrik i Japan markerar företagets expansion och ökade investeringar i halvledarindustrin.
TSMC:s nya chipfabrik i Japan markerar företagets expansion och ökade investeringar i halvledarindustrin. (Foto: Kyodo News via AP/TT)
Linn Kolar
Linn Kolar
Uppdaterad: 16 okt. 2025Publicerad: 16 okt. 2025

Chipjätten fortsätter att stärka greppet om den globala marknaden när AI driver upp efterfrågan på avancerade halvledare.

AI-boomen fortsätter att driva upp vinsterna för världens största chipbolag.

TSMC redovisar sitt starkaste kvartal hittills, och efterfrågan beskrivs som hejdlös.

Hejdlös efterfrågan för chipjätten

TSMC, världens största tillverkare av halvledare och en nyckelleverantör till Apple och Nvidia, stärker sin position mitt i AI-revolutionen.

Enligt Yahoo Finance ökade Taiwan Semiconductor Manufacturing Corp:s nettovinst med närmare 40 procent under det senaste kvartalet till rekordhöga 452,3 miljarder taiwanesiska dollar, motsvarande omkring 15 miljarder amerikanska dollar. Resultatet överträffade analytikernas förväntningar.

Bolaget uppger att omsättningen steg med 30 procent jämfört med samma period förra året, drivet av den växande marknaden för artificiell intelligens.

“Efterfrågan på TSMC:s produkter är hejdlös”, skrev analytiker vid Morningstar i en kommentar tidigare i oktober.

“Med tanke på TSMC:s dominans tvivlar vi på att företaget skulle hindras om det stod inför tullar på leveranser till amerikanska kunder. Vi förväntar oss att efterfrågan på AI kommer att förbli robust”, tillägger de.

TSMC
Taiwanesiska TSMC dominerar marknaden för halvledarchip. (Foto: Chiang Ying-ying/AP/TT)

Bolagets egen ledning delar den optimismen. I januari sade TSMC:s finanschef och vice vd Wendell Huang att företaget räknar med ännu starkare tillväxt i år.

“Även efter att ha mer än tredubblat 2024 förutspår vi att våra intäkter från AI-acceleratorer kommer att fördubblas 2025 eftersom en stark ökning av AI-relaterad efterfrågan fortsätter som en viktig möjliggörare för AI-applikationer”, sa han då.

Taiwan står emot press

Samtidigt bygger TSMC nya fabriker i Japan och USA för att minska riskerna i handelskonflikten mellan Kina och USA. Investeringarna uppgår till omkring 100 miljarder dollar, utöver tidigare utlovade satsningar. Chipjätten är en stor leverantör till företag som Apple och Nvidia.

USA:s handelsminister Howard Lutnick har föreslagit att chipproduktionen ska delas lika mellan länderna, men Taiwan har sagt nej. Landet står för merparten av världens avancerade chip, och regeringen ser den inhemska produktionen som en strategisk ”silikonsköld” mot kinesiska hot.

Från politiskt håll finns också oro över USA:s motiv.

”Taiwan behöver allierade, men inte sådana som bara bryr sig om sin egen säkerhet och bortser från Taiwans överlevnad”, säger Hsu Yu-chen i oppositionspartiet Kuomintang.

Samtidigt pågår förhandlingar om att sänka de 20-procentiga tullar som i dag gäller för Taiwans export till USA.

Nyfiken skribent som bevakar företagsnyheter, teknik och samhällstrender – gärna med fokus på hur det stora påverkar det lilla. Trivs särskilt bra med att skriva tillgängliga och engagerande texter för en bred publik med nyfikenhet på världen.

