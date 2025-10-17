Dagens PS
Nytt rekord igen för guld i skvatt galna rallyt

guld
Och guldruschen bara fortsätter... (Foto: Anders Wiklund/TT)
Ola Söderlund
Ola Söderlund
Uppdaterad: 17 okt. 2025Publicerad: 17 okt. 2025

Under fredagen stack priset på guld i väg upp med som mest 1,2 procent innan det föll tillbaka något, uppger Bloomberg.

I det läget kostade guld 4 379,93 dollar per uns, och även silver har under fredagens tidiga handel stigit till nya rekordnivåer.

Bakgrunden är de ökade spänningarna mellan USA och Kina men även oro kring kreditkvaliteten i den amerikanska ekonomin, skriver Bloomberg och konstaterar att det driver på efterfrågan på säkrare tillflyktsorter, vilket Dagens PS även rapporterade om på torsdagen med hänvisning till nyhetsbyrån.

Silver har en lika skön resa som guld

I artikeln framgår det att silver under morgonen toppade sin tidigare rekordhöga nivå från 1980 innan priset på den vita metallen backade något.

När priset i dag stod som högst kostade silver 54,3775 dollar per uns.

Guld har å sin sida haft sin största veckovisa uppgång sedan 2020 och förlänger sitt ”halsbrytande rally”, som det heter, och som tog fart ordentligt i augusti.

”Handlare satsar allt på minst en enorm amerikansk räntesänkning före årets slut, vilket skulle gynna ädelmetaller, som inte ger någon ränta”, skriver nyhetsbyrån och berättar att palladium och platina också upplevt starka, veckovisa prisuppgångar.

Ola Söderlund
