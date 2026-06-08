ISK-förslag: Skrota schablonskatten och berika studenter

Inte skatterabatten för ISK som är moroten?

”Jag tror egentligen inte att det är den låga skatten som gör ISK så populärt, utan det är enkelheten. Den behåller man med vårt förslag. Banken vet ju hur stor vinst du gjort på fonder och aktier, så det skulle kunna komma förtryckt i deklarationen”, säger Vilgot Österlund till Dagens Industri, som rapporterar om de många idéerna om hur ISK-villkoren kan stöpas om.

Spararna slipper med detta förslag helt den krångliga redovisningen av enskilda affärer, tillägger Österlund.

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S-smedja föreslår miljardregn över unga

Samtidigt presenterar den socialdemokratiska tankesmedjan Tiden en helt annan vision, inspirerad av amerikanska modeller för statligt barnsparande. De vill att varje svensk ungdom som tar gymnasieexamen ska belönas med 50 000 kronor direkt insatta på ett ISK-konto.

Payam Moula, chefredaktör för tidskriften Tiden, betonar att förslaget i allra högsta grad är aktuellt.

”ISK ska vara ett folkligt verktyg för småsparare, inte en skatteförmån för de redan förmögna. Samtidigt är det rättvist att alla som tar studenten får en bra start i vuxenlivet, oavsett familjens förutsättningar”, säger hon till Di.

Notan på runt fem miljarder kronor ska betalas genom att man inför en procentuell avgift på kapitalet för de absolut rikaste spararna, närmare bestämt den procent av befolkningen som har störst tillgångar på sina konton.

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Småspararnas försvarare och marknadens röst

Bland övriga tänkare är tongångarna mer avvaktande. Daniel Suhonen, chef på den fackliga tankesmedjan Katalys, saknar konkreta förändringsförslag i dagsläget men understryker att det är rimligt med goda villkor för de mindre spararna.

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Han tillägger dock att han gärna ser en högre beskattning på kapitalet så fort kontovärdet kliver över några hundra tusen kronor.

På den marknadsliberala sidan håller Timbro i stället emot. Chefsekonom Fredrik Kopsch välkomnar regeringens skattefria grundnivå och ger tummen upp till Liberalernas förslag om en höjning till en halv miljon kronor med målet att fler ska motiveras att ha en hel årslön i sparkapital.

Över fyra miljoner sparar på investeringssparkonton

Han lyfter fram att staten genom schablonmodellen slipper risken vid börsfall och att det därför finns goda argument för att sänka schablonen ytterligare, även om han betraktar det främst som en teknisk justering. Den stora vinsten med ISK förblir den enkla hanteringen, konstaterar Kopsch.

Över 4,2 miljoner svenskar har i dag ett ISK-sparande.

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