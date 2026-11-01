Marken var förgiftad av ett cancerframkallande ämne. Det visste företaget och myndigheterna om i 20 år innan de varnade de boende.
Marken var förgiftad – men de boende fick inte veta något
Flera boende nära AGC Chemicals Europes fabrik i Lancashire upptäckte i förra månaden förhöjda halter av förbjudna, cancerframkallande ämnen i sitt blod.Det rör sig om mycket höga halter av de förbjudna ämnena.
Många hade dessutom odlat mat och hållit djur inom en radie på en halv kilometer från fabriken, tills en utredning inledd 2024, visade förekomsten av kemikalier i deras jord, trädgårdar och kolonilotter – och förstås i grönsaker, frukt och ägg.
Men de långlivade miljögifterna, så kallade evighetskemikalier, hade upptäckts i marken nästan 20 år innan lokalbefolkningen varnades för riskerna.
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Känt till förekomsten sedan 2007
AGC Chemicals Europé och den brittiska miljömyndigheten, Environment Agency, EA, har känt till förekomsten av PFOA, perfluoroktansyra, i marken på platsen sedan 2007, skriver The Times.
Tre miljörapporter, som Watershed Investigations kommit över, visar att PFOA fanns i det näraliggande vattendraget och i marken runt fabriksområdet åren 2005, 2007 och 2015.
Rapporten från 2007 identifierar en typ av PFOA i marken som ”sannolikt” härrörde från ”utsläpp från fabrikens skorstenar”.
Rapporten från 2015 visade att samtliga jordprover innehöll PFOA. Detta inkluderade ett prov från ett borrhål cirka 100 meter från bostadshus och 160 meter från ett koloniområde.
Koloniområdet klassades förra veckan som förorenad mark på grund av PFOA-föroreningar.
80-talsstudie påvisade farorna
Redan under 1980-talet visade en branschfinansierad studie att laboratorieråttor som exponerades för PFOA utvecklade tumörer.
År 2006 bedömde amerikanska miljöskyddsmyndigheten EPA:s vetenskapliga rådgivande nämnd att PFOA ”sannolikt är cancerframkallande för människor”.
AGC, som tog över fabriken på Hillhouse 1999, fasade ut sin användning av PFOA 2012. PFOA förbjöds globalt år 2020, efter att ha klassats som cancerframkallande för människor av Världshälsoorganisationen, WHO.
En undersökning av vattendraget från 2005, beställd av de tre företagen på Hillhouse-området, visade på PFOA-koncentrationer i sedimentet i flodmynningen på mellan 5,6 mikrogram per kilogram och 110 mg/kg. Rapporten rekommenderade att PFOA-halterna skulle övervakas vartannat år.
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Påträffades i alla jordprover
En rapport från 2015, beställd av AGC, påvisade PFOA i samtliga fem jordprover som togs från utfylld mark.
Koncentrationerna låg mellan 0,0605 och 0,488 mg/kg, samtliga över dåtidens detektionsgräns på 0,01 mg/kg och över det nuvarande riktvärdet på 0,0076 mg/kg för trädgårdar med egenodlade livsmedel.
”För att kunna fastställa karaktären, riskerna och omfattningen av de historiska föroreningarna genomför våra medarbetare omfattande och komplexa miljöprover, analyser och bedömningar i området – ett grundligt arbete som tar tid”, säger EA, Environment Agency, hos The Times.
Att det ”tar tid” kan de boende på den förgiftade marken konstatera – det tog ju trots allt 20 år innan de blev varnade för de cancerframkallande ämnena.