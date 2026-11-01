Marken var förgiftad – men de boende fick inte veta något

Många hade dessutom odlat mat och hållit djur inom en radie på en halv kilometer från fabriken, tills en utredning inledd 2024, visade förekomsten av kemikalier i deras jord, trädgårdar och kolonilotter – och förstås i grönsaker, frukt och ägg.

Men de långlivade miljögifterna, så kallade evighetskemikalier, hade upptäckts i marken nästan 20 år innan lokalbefolkningen varnades för riskerna.

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Känt till förekomsten sedan 2007

AGC Chemicals Europé och den brittiska miljömyndigheten, Environment Agency, EA, har känt till förekomsten av PFOA, perfluoroktansyra, i marken på platsen sedan 2007, skriver The Times.

Tre miljörapporter, som Watershed Investigations kommit över, visar att PFOA fanns i det näraliggande vattendraget och i marken runt fabriksområdet åren 2005, 2007 och 2015.

Rapporten från 2007 identifierar en typ av PFOA i marken som ”sannolikt” härrörde från ”utsläpp från fabrikens skorstenar”.

Rapporten från 2015 visade att samtliga jordprover innehöll PFOA. Detta inkluderade ett prov från ett borrhål cirka 100 meter från bostadshus och 160 meter från ett koloniområde.

Koloniområdet klassades förra veckan som förorenad mark på grund av PFOA-föroreningar.

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