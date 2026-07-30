Småbarnsföräldrar är sex gånger mer benägna att låna för att finansiera sommar och semester än vad pensionärer är.
Ekonomi: Pensionärer klarar semestern – inte barnfamiljer
En ny undersökning Yougov gjort på uppdrag av Plus 1 visar att det finns stora skillnader i hur beredd man är att låna pengar, beroende på var i livet man befinner sig.
När det gäller sommar och semester är det familjer med yngre barn som i högst grad behöver ta lån för att göra något av sommaren.
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Lättare ju äldre man blir
Det mönster försvinner i takt med åldern. När barnen är äldre behöver bara hälften så många barnfamiljer låna för att klara semestern.
Bland pensionärer existerar knappt problem. Endast sex procent av de pensionärer som svarar i undersökningen, anser sig behöva låna för att klara vad de vill göra under sommaren.
35 procent av småbarnsföräldrarna, 19 procent av familjerna med äldre barn, 12 procent bland arbetande äldre utan barn och 6 procent av pensionärerna är alltså andelarna som har kreditbenägenhet när det gäller sommar och semester.
”Mest pressade fasen”
”Småbarnsåren utgör den mest ekonomiskt pressade fasen i livet. Som förälder vill man ge sina barn en oförglömlig sommar och är beredd att ta till krediter för att lösa det”, analyserar Marcus Sätherström hos Plus1 som dock ser baksidan av trenden.
”Det kan bli stökigt och dyrt framöver om man inte klarar av att betala av sommaren”, påpekar han.
Bland pensionärerna är det alltså få, 6 procent, som är benägna att ta en kredit för att klara sommaren.
Faktum är att 85 procent av de svarande pensionärerna svarar att det är ”osannolikt” att de skulle behöva göra det.
”Lever inom sina medel”
”Det tyder på att pensionärer generellt lever mer inom sina medel och i lägre grad har de höga löpande kostnaderna som präglar familjer med barn i hushållet”, förklarar Marcus Sätherström.
När det gäller samtliga svarande uppger 16 procent hos Yougov att det är ”sannolikt” att de skulle ta ett lån om pengarna inte räcker, medan 70 procent anser det osannolikt.