Ekonomi: Pensionärer klarar semestern – inte barnfamiljer

Samla pensionen på ett ställe och få bättre överblick

När det gäller sommar och semester är det familjer med yngre barn som i högst grad behöver ta lån för att göra något av sommaren.

Semester på hemmaplan? Inte i den här stan. Dagens PS

Lättare ju äldre man blir

Det mönster försvinner i takt med åldern. När barnen är äldre behöver bara hälften så många barnfamiljer låna för att klara semestern.

Bland pensionärer existerar knappt problem. Endast sex procent av de pensionärer som svarar i undersökningen, anser sig behöva låna för att klara vad de vill göra under sommaren.

35 procent av småbarnsföräldrarna, 19 procent av familjerna med äldre barn, 12 procent bland arbetande äldre utan barn och 6 procent av pensionärerna är alltså andelarna som har kreditbenägenhet när det gäller sommar och semester.