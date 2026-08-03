Jetlag: Så påverkas du och så här gör du

Skickar signaler

För att hålla oss ”i fas” registrerar ljuskänsliga ganglieceller i näthinnan när mörkret faller.

De skickar sedan en kedja signaler som får tallkottkörteln att utsöndra sömnhormonet melatonin.

Detta system styrs av ean del av hjärnan som kallas ”nucleus suprachiasmaticus”, SCN.

Russell Foster, professor i dygnsrytmbiologi, liknar SCN vid en dirigent i en orkester.

”Den gör att vi kan leva våra liv i regelbundna cykler av dag och natt”, förklarar Foster hos BBC.

Men när vi gör en långflygning tappar orkestern så att säga sin dirigent och allt hamnar i otakt.

Trösten är att det finns saker du kan göra för att skydda dig mot obehagliga symtom om du gör långflygningar och korsar många tidszoner.

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Börja ett par dygn i förväg

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Du kan börja innan du reser genom att justera din dygnsrytm i rätt riktning. Om du ska flyga österut kan du gå och lägga dig 1-2 timmar tidigare än vanligt under några dagar före avresan.

Om du ska flyga västerut gör du tvärtom och lägger dig 1-2 timmar senare än vanligt.

Du kan också styra din ljusexponering när du anlänt till din destination, i syfte att endera fördröja eller tidigarelägga kroppsklockan.

Om du till exempel reser västerut, ger dig av på morgonen och passar fem tidszoner, bör du vistas utomhus när du kommer fram.

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Signalerar att det är dag

Ljuset signalerar till hjärnan att det fortfarande är dag, vilket hämnar frisättningen av melatonin och andra sömngivande signaler.

Du behöver hålla dig vaken fram till läggdags på destinationen, hur lockande det än kan vara att lägga sig och vila.

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En variant är att kombinera ljusexponeringen med fysisk aktivitet. Vissa studier visar att det kan bidra till att ställa om kroppsklockan.

Professionella idrottare som drabbas av jetlag råds ofta att fortsätta träna trots tillståndet, men med låg till måttlig intensitet, påpekar BBC.

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