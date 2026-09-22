Indien sågas: "Inga skäl att investera där nu"

Fick ny renässans av Kina-kris

I början av 2020-talet fick så Indien-fonderna en ny renässans i Sverige. När Kina började muttra om fastighetskriser och bruten tillväxt, började investerare flytta pengar från Kina till Indien.

I dag? Hög tillväxtpotential men lika hög prislapp och avgifter som gör dem tråkigt dyra för svenska fondsparare.

Nu kommer nya signaler som stärker tvivlen. Globala mäklaren Bernstein talar om hur Indiens storbolag sitter fast i en ”svunnen ekonomisk era”.

Där kan de bli kvar, relativt ensamma. Efter att en kort tid i juli och augusti ha varit nettoköpare av indiska aktier, har utländska investerare sålt aktier för motsvarande 17 miljarder kronor hittills i september.

Den totala försäljningen hittills i år uppgår nu till motsvarande 255 miljarder kronor, skriver CNBC.

Gandhis anteckningar sålda för 16 miljoner. Dagens PS

”Få skäl” att investera i Indien nu

Utländska investerare ”har få skäl” att investera i det som ändå är världens snabbast växande stora ekonomi, menar Bernstein.

ANNONS

”Många av Indiens storbolag representerar en svunnen ekonomisk era”, skriver man i rapporten och tillägger att dessa företag inte uppvisar den ”höga tillväxttakt” som krävs för att motivera de ”skyhöga värderingarna” på den indiska marknaden.

”De flesta storbolag investerar inte i framtiden utan befäster snarare sin historiska ställning, ofta i förväntan om att politiska åtgärder ska fortsätta skydda dem från global konkurrens”, heter det i rapporten.

Sedan januari har det indiska storbolagsindexet Nifty 50 backat med mer än tio procent, vilket gör det till ett av världens sämst presterande index.

I sin rapport bekräftar Bernstein potentialen hos små och medelstora bolag, men menar att de inte är lämpliga för placeringar av stora institutionella kapitalbelopp.

De är ”fortfarande för små, har låg andel fritt tillgängliga aktier, begränsad likviditet och få analytiker som bevakar dem”, är sammanfattningen.

Kritik mot Saab i Kanada: Vill granska affären. Dagens PS

Narendra Modi, här med Putin nyligen, har varit premiärminister i Indien sedan 2014. Nu hackar ekonomin och NSE backar som börs. (Foto: Alexander Kazakov /AP-TT)

AI och IT största utmaningarna

Eftersom Indien saknar ledande egna aktörer inom AI och IT-tjänstesektorn står inför de största utmaningarna till följd av AI-utvecklingen, betraktas landet ofta som en investering som går emot AI-trenden.

ANNONS

Bernstein påpekar dock att även om intresset för globala AI-investeringar skulle svalna, är det osannolikt att Indien skulle drabbas av någon större vändning i de utländska kapitalflödena.

”Det vore naivt att tro att det bara är en tidsfråga innan utländskt kapital står redo att placeras i Indien så snart AI-trenden stabiliserats och krisen i Mellanöstern har lösts”, menar Bernstein.

Återvunnen urin nya kosttillskottet: ”Vitamin Pee”. Dagens PS