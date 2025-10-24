Dagens PS
Dagensps.se
Råvaror

Ny huvudvärk för Vladimir Putin: Kina och Indien slutar köpa oljan

putin
Rysslands invasion av Ukraina fortsätter att kosta multum. Nu senast i form av rysk olja. Foto: Getty Images
Bilbo Göransson
Bilbo Göransson
Uppdaterad: 24 okt. 2025Publicerad: 24 okt. 2025

Rysslands president Vladimir Putin har fått ett nytt huvudbry. Efter att USA lagt ett nytt sanktionspaket mot Ryssland och ryska oljebolag har världens två folkrikaste länder, Indien och Kina, sagt att de tänker avbryta sina affärsförbindelser med ryska oljebolag.

Både Kina och Indien slutar köpa rysk sjöburen olja efter Donald Trumps senaste embargo mot Ryssland. Anledningen till embargot är att Ryssland ännu inte verkar vilja avsluta sina aggressioner i det europeiska grannlandet Ukraina sedan 2022.

Det rapporterar bland annat nyhetsbyrån Reuters.

“Det här är en fientlig handling”, säger han enligt Aftonbladet om de amerikanska sanktionerna.

Putin pressas

“De nya sanktionerna är ett försök att sätta press på Ryssland”, säger president Vladimir Putin, uppger Aftonbladet, och fortsätter:

“Inget land med självrespekt gör någonsin någonting under press. Sanktioner är en fientlig handling som inte stärker relationen mellan USA och Ryssland”, säger han.

Putin
Foto: Getty Images
Putin och sanktionerna

De två största oljebolagen i Ryssland, Rosneft och Lukoil, är utsatta för den senaste vändan av amerikanska sanktioner och de länder som fortsätter att handla med dem riskerar att utsättas för handelsembargon, rapporterar Svenska Dagbladet.

Flera indiska raffinaderier har gett samma besked, att man inte är intresserad av att köpa mer olja. Det är ett hårt slag för Ryssland då Indien är den största köparen av rysk sjöburen olja.

Kinas stora mängd köp av rysk olja via rörledningarna som går genom Kazakstan påverkas nödvändigtvis inte av stoppen för sjöburen olja.

Skuggflottan under lupp

Även EU har för avsikt att införa sanktioner mot fler fartyg som ingår i den ryska skuggflottan, något som Reuters rapporterat om.

Europas nästa svåra beroende att slå sig fri ifrån efter Putins gas och olja är IT-teknik, vilket Dagens PS skrivit om tidigare.

