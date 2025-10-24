Ny huvudvärk för Vladimir Putin: Kina och Indien slutar köpa oljan

Både Kina och Indien slutar köpa rysk sjöburen olja efter Donald Trumps senaste embargo mot Ryssland. Anledningen till embargot är att Ryssland ännu inte verkar vilja avsluta sina aggressioner i det europeiska grannlandet Ukraina sedan 2022.

Det rapporterar bland annat nyhetsbyrån Reuters.

“Det här är en fientlig handling”, säger han enligt Aftonbladet om de amerikanska sanktionerna.

Putin pressas

“De nya sanktionerna är ett försök att sätta press på Ryssland”, säger president Vladimir Putin, uppger Aftonbladet, och fortsätter:

“Inget land med självrespekt gör någonsin någonting under press. Sanktioner är en fientlig handling som inte stärker relationen mellan USA och Ryssland”, säger han.